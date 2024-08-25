Удар по Краматорску: под завалами, вероятно, находится человек. ФОТО

Сегодня ночью, 25 августа, враг ударил по Краматорску ракетами "Искандер-М".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.

"Ранены 2 человека, спасен 1 человек. Частично разрушено 2-этажное здание отеля.

По предварительной информации, под завалами может находиться 1 человек, поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже разобрано 60 тонн строительных конструкций.

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