Удар по Краматорску: под завалами, вероятно, находится человек. ФОТО
Сегодня ночью, 25 августа, враг ударил по Краматорску ракетами "Искандер-М".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.
"Ранены 2 человека, спасен 1 человек. Частично разрушено 2-этажное здание отеля.
По предварительной информации, под завалами может находиться 1 человек, поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже разобрано 60 тонн строительных конструкций.
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