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Удар по Краматорску: под завалами, вероятно, находится человек. ФОТО

Сегодня ночью, 25 августа, враг ударил по Краматорску ракетами "Искандер-М".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.

"Ранены 2 человека, спасен 1 человек. Частично разрушено 2-этажное здание отеля.

По предварительной информации, под завалами может находиться 1 человек, поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже разобрано 60 тонн строительных конструкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Краматорске ночью россияне ударили по гражданскому объекту, есть раненые журналисты (обновлено)

Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ

Автор: 

Краматорськ (2275) Донецкая область (9642)


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