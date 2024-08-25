Удар по Краматорську: під завалами, ймовірно, перебуває людина. ФОТО

Сьогодні вночі, 25 серпня, ворог вдарив по Краматорську ракетами "Іскандер-М".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.

"Поранено 2 людини, врятовано 1 особу. Частково зруйновано 2-поверхову будівлю готелю.

За попередньою інформацією, під завалами може знаходитись 1 людина, пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже розібрано 60 тонн будівельних конструкцій.

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