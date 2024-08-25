Удар по Краматорську: під завалами, ймовірно, перебуває людина. ФОТО
Сьогодні вночі, 25 серпня, ворог вдарив по Краматорську ракетами "Іскандер-М".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.
"Поранено 2 людини, врятовано 1 особу. Частково зруйновано 2-поверхову будівлю готелю.
За попередньою інформацією, під завалами може знаходитись 1 людина, пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже розібрано 60 тонн будівельних конструкцій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль