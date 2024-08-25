УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13180 відвідувачів онлайн
Новини
3 213 9

Під час удару РФ по Краматорську постраждали журналісти Reuters

Краматорськ

Вночі 25 серпня російські війська вдарили по готелю в Краматорську, де перебували іноземні журналісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Reuters.

Зазначається, що під час ракетного удару по готелю постраждала команда журналістів агентства. Один з членів їхньої команди зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані.

Як повідомило Reuters, готель Sapphire, де перебувало шестеро співробітників Reuters, був уражений, ймовірно, ракетним ударом у суботу ввечері.

"Троє інших журналістів були знайдені", - йдеться в заяві агентства.

Нагадаємо,  вночі 25 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Краматорську: під завалами, ймовірно, перебуває людина. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (651) обстріл (28263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рашен-ідіотен !!!

знайшло кого бомбити! Ройтерс у світових змі їм мізки винесе !
показати весь коментар
25.08.2024 13:19 Відповісти
Глобалісти та їх кишенькові ЗМІ - так, можуть образитись.
показати весь коментар
25.08.2024 13:28 Відповісти
Емм, а що поганого в глобалізмі? Будь-яке авто, мобільний телефон чи ноутбук є продуктом глобалізму...
От у совку не було глобалізації - їздили галімі Жигулі із Запорожцями, а мобілок і ноутбуків не було взагалі (хоча на глобалізованому Заході вони у 80-х вже були)...
показати весь коментар
25.08.2024 13:34 Відповісти
галімі Жигулі із Запорожцями це Фіат-124 та Фіат-500
показати весь коментар
25.08.2024 13:46 Відповісти
Фіат 600, а не 500...
показати весь коментар
25.08.2024 13:47 Відповісти
І саме через замкненість совка і відсутність глобальної кооперації той Фіат-124 і його похідні (ВАЗ-2105, 2106, 2107) випускали 30+ років...
А Буханку 1958 року роблять і досі Буханка, до речі, скопіпижжена з Jeep FC.
показати весь коментар
25.08.2024 13:50 Відповісти
Та не. Це-ж пiкап, а буханко - мiнiвен))
показати весь коментар
25.08.2024 15:13 Відповісти
Так у буханки теж є версія з вантажним кузовом, як і в цього джипа є варіант мінівен/фургон...
показати весь коментар
25.08.2024 15:26 Відповісти
в прифронтовых городах следует избегать гостиниц и мест большого скопления людей.
показати весь коментар
25.08.2024 13:42 Відповісти
 
 