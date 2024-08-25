Під час удару РФ по Краматорську постраждали журналісти Reuters
Вночі 25 серпня російські війська вдарили по готелю в Краматорську, де перебували іноземні журналісти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Reuters.
Зазначається, що під час ракетного удару по готелю постраждала команда журналістів агентства. Один з членів їхньої команди зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані.
Як повідомило Reuters, готель Sapphire, де перебувало шестеро співробітників Reuters, був уражений, ймовірно, ракетним ударом у суботу ввечері.
"Троє інших журналістів були знайдені", - йдеться в заяві агентства.
Нагадаємо, вночі 25 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.
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знайшло кого бомбити! Ройтерс у світових змі їм мізки винесе !
От у совку не було глобалізації - їздили галімі Жигулі із Запорожцями, а мобілок і ноутбуків не було взагалі (хоча на глобалізованому Заході вони у 80-х вже були)...
А Буханку 1958 року роблять і досі Буханка, до речі, скопіпижжена з Jeep FC.