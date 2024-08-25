Під час удару РФ по Краматорську постраждали журналісти Reuters

Вночі 25 серпня російські війська вдарили по готелю в Краматорську, де перебували іноземні журналісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Reuters.

Зазначається, що під час ракетного удару по готелю постраждала команда журналістів агентства. Один з членів їхньої команди зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані.

Як повідомило Reuters, готель Sapphire, де перебувало шестеро співробітників Reuters, був уражений, ймовірно, ракетним ударом у суботу ввечері.

"Троє інших журналістів були знайдені", - йдеться в заяві агентства.

Нагадаємо, вночі 25 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.

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