Мир должен осудить ракетный удар по Краматорску, где пострадали иностранные и украинские журналисты, - МИД

Россияне нанесли удары по Краматорску, в результате чего пострадали журналисты иностранных СМИ. В МИД призвали мир осудить действия РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х (Twitter) написал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Прошлой ночью очередной ужасный и преднамеренный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в отеле", говорится в заметке.

По словам Тихого, прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России.

"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - добавил представитель МИД.

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