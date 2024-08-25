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Мир должен осудить ракетный удар по Краматорску, где пострадали иностранные и украинские журналисты, - МИД

Краматорськ

Россияне нанесли удары по Краматорску, в результате чего пострадали журналисты иностранных СМИ. В МИД призвали мир осудить действия РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х (Twitter) написал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Прошлой ночью очередной ужасный и преднамеренный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в отеле", говорится в заметке.

По словам Тихого, прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России.

"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - добавил представитель МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время удара РФ по Краматорску пострадали журналисты Reuters

Автор: 

Краматорськ (2273) обстрел (26942)


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Топ комментарии
+12
А чим загиблий журналіст кращий від загиблого цивільного трудяги, який помер страшною смертю під завалами власного будинку? Чим кращий від українського солдата, що загинув від скиду з дрона? Чи від інсульту, що стався прямо на позиціях?

Так виділяють представників найдревнішої професії з-поміж черні, ніби це напівбоги з голубою кров'ю. А ні, виявляється, що журналісти - такі ж представники людського виду, і не завжди кращі
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25.08.2024 14:15
+5
Світ, а найбільше оона вже давно висловили озабочєнность та глубокую озабочєнность... Шо ви від них хочете? ООНа більше ні на що не здатна. Єдине, чим можуть допомогти Україні світові лідери цивілізованого світу, це дати їй все необхідне, щоб покласти кінець цьому всесвітньому терористу та знищити кацапобидлоту як таку взагалі.
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25.08.2024 14:20
+3
Ще скажіть, щоб припинили торгівлю зі світовим терористом √1. Світові головне гроші, а все решта - лицемірство.
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25.08.2024 14:35
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть, і в отому ООН, десь глибоко захвильовані, одразу і не побачити..
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25.08.2024 14:15 Ответить
А чим загиблий журналіст кращий від загиблого цивільного трудяги, який помер страшною смертю під завалами власного будинку? Чим кращий від українського солдата, що загинув від скиду з дрона? Чи від інсульту, що стався прямо на позиціях?

Так виділяють представників найдревнішої професії з-поміж черні, ніби це напівбоги з голубою кров'ю. А ні, виявляється, що журналісти - такі ж представники людського виду, і не завжди кращі
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25.08.2024 14:15 Ответить
Почитайте конвенции ООН о журналистике и узнаете. Я с ними могу не согласиться, как и с любым законом, но Украина, рф и все члены ООН её подписали.
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25.08.2024 14:47 Ответить
Світ, а найбільше оона вже давно висловили озабочєнность та глубокую озабочєнность... Шо ви від них хочете? ООНа більше ні на що не здатна. Єдине, чим можуть допомогти Україні світові лідери цивілізованого світу, це дати їй все необхідне, щоб покласти кінець цьому всесвітньому терористу та знищити кацапобидлоту як таку взагалі.
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25.08.2024 14:20 Ответить
"словесне засудження світом рашистського злочинця і вбивці українців" - мабуть для нього похвала.раз він три роки від "засуджень " на своюадресу все більше скаженіє
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25.08.2024 14:23 Ответить
А світ і всякі там ООН теоретично засудить
і. БІЛЬШЕ НІЧОГО.
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25.08.2024 14:31 Ответить
Ще скажіть, щоб припинили торгівлю зі світовим терористом √1. Світові головне гроші, а все решта - лицемірство.
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25.08.2024 14:35 Ответить
Світ має засудити росію до смертної кари за ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти.
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25.08.2024 14:35 Ответить
и выразить глубокую озабоченность
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25.08.2024 14:56 Ответить
Может должны, а может не должны.
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25.08.2024 15:36 Ответить
Такі молодці у нас мзс.Якщо нежурналістів убивають,це таке собі звичайне явище,а як попали журналісти,під обстріл,світ обов'язково повинен засудити.
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25.08.2024 15:44 Ответить
Скорее етот мир будет визжать что мы хотим выселить РПЦ с Украины чем засудит убийство людей.
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25.08.2024 15:46 Ответить
А як щодо вчорашнього удару по Сумах? Як щодо постійних обстрілів прикордоння Сумщини?
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25.08.2024 16:25 Ответить
Гарматні ядра завжди женуться за репортерами.
https://www.yahoo.com/news/5-people-die-shelling-russian-102152324.html
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25.08.2024 22:15 Ответить
 
 