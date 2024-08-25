Мир должен осудить ракетный удар по Краматорску, где пострадали иностранные и украинские журналисты, - МИД
Россияне нанесли удары по Краматорску, в результате чего пострадали журналисты иностранных СМИ. В МИД призвали мир осудить действия РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х (Twitter) написал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
"Прошлой ночью очередной ужасный и преднамеренный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в отеле", говорится в заметке.
По словам Тихого, прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России.
"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - добавил представитель МИД.
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Так виділяють представників найдревнішої професії з-поміж черні, ніби це напівбоги з голубою кров'ю. А ні, виявляється, що журналісти - такі ж представники людського виду, і не завжди кращі
і. БІЛЬШЕ НІЧОГО.
https://www.yahoo.com/news/5-people-die-shelling-russian-102152324.html