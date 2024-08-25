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Світ має засудити ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти, - МЗС

Краматорськ

Росіяни завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого постраждали журналісти іноземних ЗМІ. В МЗС закликали світ засудити дії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х (Twitter) написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", йдеться в дописі.

За словами Тихого, прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.

"Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані", - додав речник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час удару РФ по Краматорську постраждали журналісти Reuters

Автор: 

Краматорськ (651) обстріл (28263)


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Топ коментарі
+12
А чим загиблий журналіст кращий від загиблого цивільного трудяги, який помер страшною смертю під завалами власного будинку? Чим кращий від українського солдата, що загинув від скиду з дрона? Чи від інсульту, що стався прямо на позиціях?

Так виділяють представників найдревнішої професії з-поміж черні, ніби це напівбоги з голубою кров'ю. А ні, виявляється, що журналісти - такі ж представники людського виду, і не завжди кращі
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25.08.2024 14:15
+5
Світ, а найбільше оона вже давно висловили озабочєнность та глубокую озабочєнность... Шо ви від них хочете? ООНа більше ні на що не здатна. Єдине, чим можуть допомогти Україні світові лідери цивілізованого світу, це дати їй все необхідне, щоб покласти кінець цьому всесвітньому терористу та знищити кацапобидлоту як таку взагалі.
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25.08.2024 14:20
+3
Ще скажіть, щоб припинили торгівлю зі світовим терористом √1. Світові головне гроші, а все решта - лицемірство.
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25.08.2024 14:35
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Мабуть, і в отому ООН, десь глибоко захвильовані, одразу і не побачити..
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25.08.2024 14:15 Відповісти
А чим загиблий журналіст кращий від загиблого цивільного трудяги, який помер страшною смертю під завалами власного будинку? Чим кращий від українського солдата, що загинув від скиду з дрона? Чи від інсульту, що стався прямо на позиціях?

Так виділяють представників найдревнішої професії з-поміж черні, ніби це напівбоги з голубою кров'ю. А ні, виявляється, що журналісти - такі ж представники людського виду, і не завжди кращі
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25.08.2024 14:15 Відповісти
Почитайте конвенции ООН о журналистике и узнаете. Я с ними могу не согласиться, как и с любым законом, но Украина, рф и все члены ООН её подписали.
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25.08.2024 14:47 Відповісти
Світ, а найбільше оона вже давно висловили озабочєнность та глубокую озабочєнность... Шо ви від них хочете? ООНа більше ні на що не здатна. Єдине, чим можуть допомогти Україні світові лідери цивілізованого світу, це дати їй все необхідне, щоб покласти кінець цьому всесвітньому терористу та знищити кацапобидлоту як таку взагалі.
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25.08.2024 14:20 Відповісти
"словесне засудження світом рашистського злочинця і вбивці українців" - мабуть для нього похвала.раз він три роки від "засуджень " на своюадресу все більше скаженіє
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25.08.2024 14:23 Відповісти
А світ і всякі там ООН теоретично засудить
і. БІЛЬШЕ НІЧОГО.
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25.08.2024 14:31 Відповісти
Ще скажіть, щоб припинили торгівлю зі світовим терористом √1. Світові головне гроші, а все решта - лицемірство.
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25.08.2024 14:35 Відповісти
Світ має засудити росію до смертної кари за ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти.
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25.08.2024 14:35 Відповісти
и выразить глубокую озабоченность
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25.08.2024 14:56 Відповісти
Может должны, а может не должны.
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25.08.2024 15:36 Відповісти
Такі молодці у нас мзс.Якщо нежурналістів убивають,це таке собі звичайне явище,а як попали журналісти,під обстріл,світ обов'язково повинен засудити.
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25.08.2024 15:44 Відповісти
Скорее етот мир будет визжать что мы хотим выселить РПЦ с Украины чем засудит убийство людей.
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25.08.2024 15:46 Відповісти
А як щодо вчорашнього удару по Сумах? Як щодо постійних обстрілів прикордоння Сумщини?
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25.08.2024 16:25 Відповісти
Гарматні ядра завжди женуться за репортерами.
https://www.yahoo.com/news/5-people-die-shelling-russian-102152324.html
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25.08.2024 22:15 Відповісти
 
 