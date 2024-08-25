Світ має засудити ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти, - МЗС
Росіяни завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого постраждали журналісти іноземних ЗМІ. В МЗС закликали світ засудити дії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х (Twitter) написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", йдеться в дописі.
За словами Тихого, прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.
"Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані", - додав речник МЗС.
Топ коментарі
+12 Whitе Rаven #590082
показати весь коментар25.08.2024 14:15
+5 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар25.08.2024 14:20
+3 Vladimir Shkrebty
показати весь коментар25.08.2024 14:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так виділяють представників найдревнішої професії з-поміж черні, ніби це напівбоги з голубою кров'ю. А ні, виявляється, що журналісти - такі ж представники людського виду, і не завжди кращі
і. БІЛЬШЕ НІЧОГО.
https://www.yahoo.com/news/5-people-die-shelling-russian-102152324.html