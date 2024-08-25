Світ має засудити ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти, - МЗС

Росіяни завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого постраждали журналісти іноземних ЗМІ. В МЗС закликали світ засудити дії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х (Twitter) написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", йдеться в дописі.

За словами Тихого, прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.

"Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані", - додав речник МЗС.

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