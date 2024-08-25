Удар по Краматорску: количество раненых возросло до 6. ФОТО (обновлено)

В Краматорске Донецкой области продолжается поисково-спасательная операция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

"Все пострадавшие - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНИЕ

Как впоследствии сообщило Суспільне со ссылкой на слова руководителя МВА Гончаренко, количество раненых в Краматорске Донецкой области увеличилось до шести, один в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, ночью россияне ударили Искандером по гостинице в Краматорске.

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