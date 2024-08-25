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Удар по Краматорску: количество раненых возросло до 6. ФОТО (обновлено)

В Краматорске Донецкой области продолжается поисково-спасательная операция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

"Все пострадавшие - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНИЕ

Как впоследствии сообщило Суспільне со ссылкой на слова руководителя МВА Гончаренко, количество раненых в Краматорске Донецкой области увеличилось до шести, один в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, ночью россияне ударили Искандером по гостинице в Краматорске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир должен осудить ракетный удар по Краматорску, где пострадали иностранные и украинские журналисты, - МИД

Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ

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Краматорськ (2275) обстрел (27129)


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Обмеження, на застосування ЗБРОЇ для України, приводять до таких наслідків…
Прикро, але з одним асфальтом, від Зеленського та приблуд95, було ще ГІРШЕ відбивати московську навалу!! Шатли, від шмигаля-верещучки, цьому підтвердження!
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25.08.2024 14:20 Ответить
Та як же ж можна скріпну рАсію обстрілювати!
путін може втратити своє обличчя!
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25.08.2024 15:11 Ответить
А є у того пуйла та ядрьона зброя?
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25.08.2024 14:50 Ответить
Що з неї захід такий полохливий?
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25.08.2024 14:52 Ответить
Щось вони навіть випробувальний вибух на своєму ядерному полігоні не роблять...
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25.08.2024 15:01 Ответить
Так не спрацьовує
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25.08.2024 15:10 Ответить
Саме той момент, коли західні журналісти повинні актуалізувати питання дозволу на далекобійну зброю по РФ.
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25.08.2024 15:53 Ответить
Так за журналіста брити путлєру жопу порвуть Шторм Шедлом на агліцкии прапор! -нє?
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25.08.2024 16:09 Ответить
 
 