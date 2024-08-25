Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 6. ФОТО (оновлено)

У Краматорську Донецької області продовжується пошуково-рятувальна операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Усі постраждалі - журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕННЯ

Як згодом повідомило Суспільне із посиланням на слова керівника МВА Гончаренка, кількість поранених у Краматорську на Донеччині збільшилась до шести, один у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, вночі росіяни ударили Іскандером по готелю в Краматорську.

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