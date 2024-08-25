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Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 6. ФОТО (оновлено)

У Краматорську Донецької області продовжується пошуково-рятувальна операція. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Усі постраждалі - журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕННЯ

Як згодом повідомило Суспільне із посиланням на слова керівника МВА Гончаренка, кількість поранених у Краматорську на Донеччині збільшилась до шести, один у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, вночі росіяни ударили Іскандером по готелю в Краматорську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світ має засудити ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти, - МЗС

Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28449)


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Обмеження, на застосування ЗБРОЇ для України, приводять до таких наслідків…
Прикро, але з одним асфальтом, від Зеленського та приблуд95, було ще ГІРШЕ відбивати московську навалу!! Шатли, від шмигаля-верещучки, цьому підтвердження!
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25.08.2024 14:20 Відповісти
Та як же ж можна скріпну рАсію обстрілювати!
путін може втратити своє обличчя!
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25.08.2024 15:11 Відповісти
А є у того пуйла та ядрьона зброя?
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25.08.2024 14:50 Відповісти
Що з неї захід такий полохливий?
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25.08.2024 14:52 Відповісти
Щось вони навіть випробувальний вибух на своєму ядерному полігоні не роблять...
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25.08.2024 15:01 Відповісти
Так не спрацьовує
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25.08.2024 15:10 Відповісти
Саме той момент, коли західні журналісти повинні актуалізувати питання дозволу на далекобійну зброю по РФ.
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25.08.2024 15:53 Відповісти
Так за журналіста брити путлєру жопу порвуть Шторм Шедлом на агліцкии прапор! -нє?
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25.08.2024 16:09 Відповісти
 
 