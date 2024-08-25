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Удар РФ по Краматорську: З-під завалів дістали тіло, імовірно, журналіста Reuters. Пошуково-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж (доповнено)

У Краматорську Донецької області під час пошуково-рятувальної операції під завалами виявили тіло.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має засудити ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти, - МЗС

Як зазначили в Донецькій обласній прокуратурі, нині відомо про одного загиблого та шістьох поранених цивільних унаслідок ракетного обстрілу Краматорська.

"З-під завалів зруйнованої у м. Краматорськ будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також дивіться: Удар по Краматорську: під завалами, ймовірно, перебуває людина. ФОТО

Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня

У ДСНС України також повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару завершено. Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі.

Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили "Іскандером" по готелю в Краматорську.

Як повідомило агентство Reuters, під час ракетного удару по готелю постраждала команда журналістів агентства. Один з членів їхньої команди зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані.

Пізніше повідомлялося, що кількість поранених у Краматорську на Донеччині збільшилась до шести, один у важкому стані.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28449) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+15
Ну це ж не перший раз рашисти по готелях б'ють.Невже досі не зрозуміли,що іноземні журналісти для орків-це як червона тряпка для бика,вони обов'язково вдарять Іскандером,якщо дізнаються про місце перебування іноземців.
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25.08.2024 19:29
+13
Навели ждуни. А параша саме туди і цілила.
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25.08.2024 19:25
+9
Російська армія на рівних може воювати лише з дітьми і журналістами
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25.08.2024 19:29
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Правила форума Рада форумчан
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
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25.08.2024 19:36 Відповісти
ця війна ніколи б не сталася, якщо б 3 "харанта" не забрали у нас зброю.
А щоб загартувати російського вожака, для цього нам потрібна нормальна зброя, наприклад далекобійні шторм шедоу, які союзники нам не дають. Ну то що робити будемо?
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25.08.2024 19:47 Відповісти
Звідки ти знаєш сталасяб війна чині?
світова війна - "лебедина пісня" кацапського рейху та особисто Гаазького злочинця.
Проблема ліліпутіна - що сил у нього дуже мало і ядерної зброї майже нема.
А так "весь світ в труху", "оні все сдохнут а мі будем в раю", "зачем мір без росіі" - слова пукіна.
І ловити Гаазьких злочинців має Інтерпол, ООН, а не Україна.
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25.08.2024 19:58 Відповісти
З вас, російських тролів, прапорці Нідерландів познімаємо, солідолом обмажемо, і з Градів пуляти будемо
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25.08.2024 20:00 Відповісти
Ця війна дякуючи мудрому наріду.Початок її з обрання Януковича,продовження повномаштабне з обрання зеленої шмарклі!!!А щр дала б ядерка,коли клоун здав Україну в Омані.В перші дні захопили б і ядерку,як ЗАЕС і Каховську.
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25.08.2024 20:01 Відповісти
Навели ждуни. А параша саме туди і цілила.
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25.08.2024 19:25 Відповісти
Або "какаяразніца" за гроші.
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25.08.2024 23:38 Відповісти
Російська армія на рівних може воювати лише з дітьми і журналістами
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25.08.2024 19:29 Відповісти
тобто Курськ, Белгород, Воронеж, ... уже приречені - це добре, дуже добре...
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25.08.2024 19:37 Відповісти
Весь кацапстан приречений.
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25.08.2024 20:58 Відповісти
Ну це ж не перший раз рашисти по готелях б'ють.Невже досі не зрозуміли,що іноземні журналісти для орків-це як червона тряпка для бика,вони обов'язково вдарять Іскандером,якщо дізнаються про місце перебування іноземців.
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25.08.2024 19:29 Відповісти
Навмисно б'ють по іноземних журналістах. У Харкові теж такє було. Тільки в чому сенс, не розумію
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25.08.2024 20:30 Відповісти
********* зараз заявить, "там бил штаб натавских найомнікав."
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25.08.2024 19:32 Відповісти
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25.08.2024 19:47 Відповісти
постійний терор цивільного населення - це "трудовые будни" недодержави Московія, світового терориста з віковим стажем...
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25.08.2024 19:49 Відповісти
тепер ракет дальніх дадуть -
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25.08.2024 20:28 Відповісти
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25.08.2024 21:18 Відповісти
Шкода що так вийшло. Співчуття рідним.
АЛЕ....
«Рейтер»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] , «Ройтерз»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Reuters / «Ройтерз») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації. Вікіпедія
А що робив кореспондент постачальника даних про фінансові ринки у зоні бойових дій?
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25.08.2024 22:00 Відповісти
 
 