Удар РФ по Краматорську: З-під завалів дістали тіло, імовірно, журналіста Reuters. Пошуково-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж (доповнено)

У Краматорську Донецької області під час пошуково-рятувальної операції під завалами виявили тіло.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має засудити ракетний удар по Краматорську, де постраждали іноземні та українські журналісти, - МЗС

Як зазначили в Донецькій обласній прокуратурі, нині відомо про одного загиблого та шістьох поранених цивільних унаслідок ракетного обстрілу Краматорська.

"З-під завалів зруйнованої у м. Краматорськ будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також дивіться: Удар по Краматорську: під завалами, ймовірно, перебуває людина. ФОТО







У ДСНС України також повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару завершено. Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі.









Нагадаємо, вночі росіяни вдарили "Іскандером" по готелю в Краматорську.

Як повідомило агентство Reuters, під час ракетного удару по готелю постраждала команда журналістів агентства. Один з членів їхньої команди зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані.

Пізніше повідомлялося, що кількість поранених у Краматорську на Донеччині збільшилась до шести, один у важкому стані.