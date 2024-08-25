Удар РФ по Краматорську: З-під завалів дістали тіло, імовірно, журналіста Reuters. Пошуково-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж (доповнено)
У Краматорську Донецької області під час пошуково-рятувальної операції під завалами виявили тіло.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого", - написав він.
Як зазначили в Донецькій обласній прокуратурі, нині відомо про одного загиблого та шістьох поранених цивільних унаслідок ракетного обстрілу Краматорська.
"З-під завалів зруйнованої у м. Краматорськ будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей", - йдеться в повідомленні прокуратури.
У ДСНС України також повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару завершено. Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі.
Нагадаємо, вночі росіяни вдарили "Іскандером" по готелю в Краматорську.
Як повідомило агентство Reuters, під час ракетного удару по готелю постраждала команда журналістів агентства. Один з членів їхньої команди зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані.
Пізніше повідомлялося, що кількість поранених у Краматорську на Донеччині збільшилась до шести, один у важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
А щоб загартувати російського вожака, для цього нам потрібна нормальна зброя, наприклад далекобійні шторм шедоу, які союзники нам не дають. Ну то що робити будемо?
світова війна - "лебедина пісня" кацапського рейху та особисто Гаазького злочинця.
Проблема ліліпутіна - що сил у нього дуже мало і ядерної зброї майже нема.
А так "весь світ в труху", "оні все сдохнут а мі будем в раю", "зачем мір без росіі" - слова пукіна.
І ловити Гаазьких злочинців має Інтерпол, ООН, а не Україна.
АЛЕ....
«Рейтер»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] , «Ройтерз»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Reuters / «Ройтерз») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації. Вікіпедія
А що робив кореспондент постачальника даних про фінансові ринки у зоні бойових дій?