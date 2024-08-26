Доба на Донеччини: загинули троє жителів, ще четверо дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Слов’янськ, Українськ, села Воздвиженка, Лозове, Мемрик, Новий Комар, Шевченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Покровський район
В Українську Селидівської громади загинула людина. У Гродівській громаді пошкоджені будинки. Обстріляні околиці Курахівської та Мар'їнської громад.
Краматорський район
У Лиманській громаді поранено людину в Лозовому, знищено 3 будинки у Торському.
Слов’янськ війська РФ накрили з РСЗВ "Смерч" - поранили цивільну особу, пошкодили три приватних оселі, комунальне підприємство, автомобіль.
Костянтинівку ворог обстріляв з артилерії – травмовано двох мирних жителів, пошкоджено три багатоквартирних будинки, адмінбудівлю, авто.
Бахмутський район
У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці.
У Лозовому внаслідок удару зі "Смерчів" є поранений.
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