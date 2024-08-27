РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4955 посетителей онлайн
Новости
10 414 47

Армия РФ оккупировала Птичье и продвинулась на Донетчине, - Deep State. КАРТА

ЗСУ

Враг продолжает продвигаться на Покровском направлении. Россияне оккупировали Птичье и продвинулись возле восьми населенных пунктов в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики Deep State.

Карта

Российские захватчики оккупировали Птичье, продвинулись возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Пивничном, Новогродовке и в окрестностях.

"То, что произошло с Новогродовкой, и то, что произойдет с Селидово, должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", - говорится в заявлении Deep State.

Также читайте: Враг продвинулся около 6 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (9557) боевые действия (3959)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Єрмак і зеленський, ретельно виконують Оманські завдання прутіна….
На самміті «міру-мір», доповідатимуть йому
показать весь комментарий
27.08.2024 10:11
+11
А як же курськ,вже взяли під контроль?Навіщо брати чужі території,здаючи свої,які набагато більші,та цінніші у цему випадку?Зелена брехлива гидота! Не влада,а мильна бульбашка
показать весь комментарий
27.08.2024 10:49
+8
Зеленський: Ми можемо збільшити армію
в два-три рази, але тоді, наприклад,
не зможемо здавати населені пункти у Донецькій області.
показать весь комментарий
27.08.2024 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак і зеленський, ретельно виконують Оманські завдання прутіна….
На самміті «міру-мір», доповідатимуть йому
показать весь комментарий
27.08.2024 10:11 Ответить
Про яке покарання за Очеретине? Кого карати? ЗСУ чи може таки аналітиків в окопи,щоб на своєму прикладі довели,що у війну можна не по карті і постам вигравати,а в окопах. На війні можуть бути усі ситуації, але не з софи про них судити
показать весь комментарий
27.08.2024 10:12 Ответить
навіть якщо рашистські окупаційні війска стануть на границі "берлінської стіни" ,подібні Вам прорашистські манкурти і васали будуть таку саму рашистську фікцію " пропихати із дивану,чи то софи, )))
показать весь комментарий
27.08.2024 10:17 Ответить
Подібні мені? За підтримку України і ЗСУ?! Ви сповна розуму?
показать весь комментарий
27.08.2024 10:20 Ответить
зібралися якось американець і німкеня поговорити за Україну
показать весь комментарий
27.08.2024 10:34 Ответить
але розмовляли вони українською ,котру розумів,
показать весь комментарий
27.08.2024 10:57 Ответить
На війні можуть бути усі ситуації,,,,( багато яких створюю люди,котрі торгують українськими територіями,за "юдині срібняки" ) але не з софи про них судити...
показать весь комментарий
27.08.2024 11:00 Ответить
Покарать тех, кто сливет секретную инфу прямо из заседаний Ставки. Фамилии надо называть?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:46 Ответить
Ситуація станом на ранок 27 серпня:

Покровський напрямок:
У Новогродівці противник просунувся вздовж вулиць Паркова, Олега Кошового, Новогродівської, Шахтарської Слави... на глибину до 800 метрів.
На схід від Новогродівки противник просунувся вздовж лісосмуг і балки на ділянці шириною до 3.5 км.
Терикон шахти "Котляревська" перейшов під контроль супротивника.
У північній частині Михайлівки російські війська закріпилися вздовж вулиці Шкільна на глибину до 1,4 км.
Почалися бої за Мемрик; супротивник закріпився у північній частині села вздовж вулиці Нова.
На північ від Карлівки ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника на території садового товариства «Світанок», у східній частині якого закріпилася ворожа піхота.
Бої продовжуються.
📍48.113481, 37.499165

Курахівський напрямок:
Бійці 46-ої ОАеМБр відбили атаку противника в районі покинутого польового водосховища на північ від Мар'їнки.
📍47.971033, 37.478493
показать весь комментарий
27.08.2024 10:28 Ответить
а що там на курському напрямку?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:30 Ответить
Обстановка на кінець дня 26.08.2024:

@ "Курська область.
У Кореньовському районі ЗСУ просунулися на захід від Внєзапного у напрямку села Кульбаки.
В районі Комаровки, Краснооктябрського, Ольгіного та Крємяного йшли бої.
📍51.2406701, 34.8244906
У Суджанському районі ЗСУ просунулися на північ від Руской Порєчной, зайнявши позиції в районі лісопосадки "Обручьє". Тривають бойові зіткнення в районі Малої Локні, Мартиновки та Руской Конопельки.
📍51.3542248, 35.3428959".
показать весь комментарий
27.08.2024 12:45 Ответить
А хтось бачив отакі сповіщенні від DeepState на Цензорі?! - 18.08.2024: https://deepstatemap.live/#13/48.1479495/37.3596044:~:text=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%2C%20%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%83%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96. Сили Оборони звільнили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися у Ольгівці . або отаке: 19.08.2024 https://deepstatemap.live/#13/48.1479495/37.3596044:~:text=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D1%96%20%D0%B1%D0%BE%D1%97%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E%2D%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA. Сили Оборони просунулися біля Мартинівки. А чому???!!! Комусь не цікаво згадувати окрім досягнень рашистів про досягнення ЗСУ на східному фронті?! Чи це не дивно для українського видання???!!!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:58 Ответить
Не поширюйте рашистську дезінформацію!
Ольговка - за ЗСУ. Корєнєво (селище) - також.
Крємяноє - в сірій зоні.
В Малой Локнє ворога вибили з жіночої "ИТК", йдуть бої східніше, є загроза оточення рашиської десантури в цьому районі.
А щодо ворожого угрупування південніше річки Сейм, то йому невдовзі прийде кінець: тут йде безперервний обстріл вопожих позицій з артилерії і дронами від кордону України та поступове просування ЗСУ на захід до станції Глушково і селища Кульбаки. /репліка про форсування річки піхом не коментується через очевидний нонсенс/.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:50 Ответить
Так його ж і направили сюди для поширення рашистської дезінформації. Реєстрація сьогоднішня.
показать весь комментарий
27.08.2024 17:07 Ответить
Кацап детектед. За рюсськім ваєнним кораблем
показать весь комментарий
28.08.2024 08:36 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію
в два-три рази, але тоді, наприклад,
не зможемо здавати населені пункти у Донецькій області.
показать весь комментарий
27.08.2024 10:29 Ответить
А як же курськ,вже взяли під контроль?Навіщо брати чужі території,здаючи свої,які набагато більші,та цінніші у цему випадку?Зелена брехлива гидота! Не влада,а мильна бульбашка
показать весь комментарий
27.08.2024 10:49 Ответить
Зелена брехлива гидота - тут з Вами згоден.
Але на Курську область удар зроблений вірний. Думаю, для успіху операції опу єрмака навіть не попередили, а поставили уже перед фактом, щоб ті могли попіаритись.
Зе своїми недолугими діями завжди пробивають людей на емоції. Тверезо оцінюйте ситуацію, можете відкрити діпстейт і поглянути на зміни фронту протягом 3-4 місяців. Тоді Ви зрозумієте, ще цей процес постійного втрачання позицій не зупинявся з часу здачі Очеретиного. Водночас і тоді, як і зараз, здавалось, що всьо пропало. Але ні, військові знають, що роблять. Ми не знаємо всього, що там робиться, крім загальнодоступної інфи.
Навпаки, питання "всьопропало" якраз просувають із опи. Їм потрібно досягти стану суспільства, при якому більшість буде ладне на все, лішьбинєбиловойни, на будь-які поступки кацапам. Зрив мобілізації, зрив оборонних замовлень - все робиться для цього.
А з військової точки зору - нема ніякої загрози Покровську. Чітко зрозуміла стратегічна мета москалів обхватом з півночі через Селідове вийти на Курахове, щоб в решті рашт ЗСУ відійшли від Вугледару. Якщо колись це їм і вдасться, ціною непоправних втрат москалі займуть 1000 кв.км
Тільки не ведіться на чиюсь дурнувату "за Покровськом немає нічого, аж до Дніпра, голий степ". Якийсь дурень це вкинув, більшості сподобалось - і кожен це подає, як якусь аксіому. Просто гляньте на карту.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:32 Ответить
Можете якісь конкретні цілі операції на курщині,чи дивіденди від неї назвати?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:04 Ответить
Тобто КОНКРЕТНІ ЦІЛІ що були озвучені й Зеленським, й Сирським, й головою МЗС України не достатньо?! Тоді розкрию тобі "ТутАхламон" "секрет Полішинеля" після того як ти розкриєш мені плани )(уйла (воно ж путін) по "СВО"!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:36 Ответить
Я твого хрипатого зеленого клоуна не слухав,коли він на сцені обрубком по клавішах стукав,а зараз тм паче.Якби у нас все більш-менш стабільно було на основних напрямка,зокрема Покровському,питань жодних -це справа ЗСУ де атакувати.
А виходить так,що у пана болить зуб,він іде до стоматолога і... замовляє дорогі модні брекети.
показать весь комментарий
27.08.2024 22:00 Ответить
Дивиденти-як мінімум створення буферної зони навколо Сум
показать весь комментарий
28.08.2024 08:39 Ответить
Мені невідомо,що таке "дивіденТи", чим Суми потерпають більше Харкова ,чи Чернігова,чому не вистачить буферної зони на 25-40 км -це враження ФПВ дронами та гаубичною артилерією?
І основне -чому ,щоб захопити кусок русні,хоч це і наші споконвічні землі,варто здати важливі території Донбасу?
Надіюсь,це пролог,і Сирський точно знає,що має бути далі. Інакше ...буде сумно.
показать весь комментарий
28.08.2024 18:02 Ответить
ДАВАЙ ВОВА, ВЖЕ ТРОХИ ЗАЛИШИЛОСЯ ПО ЗДАЧІ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, А ТАМ І В КУРСЬКІЙ НАШИХ ПЕПЕМЕЛЯТЬ ССКОРО.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:02 Ответить
Написало Захарченко з концерта Кобзона, бо ніяк не може дочекатись обіцяного ним "взяття Лондона" ротом!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:33 Ответить
Звичайно, що ця тенденція і темпи просування російських військ хвилює кожного і не коментуваати і не помічати цього теж важко, бо не зовсім зрозумілі цілі і кінцева мета у Курській області, де задіяні одні із кращих у забезпеченні і вишкілі підрозділи ЗСУ. Неочікувана ейфорія вкрай потрібна, але лише у тому випадку, коли ти з великою ймовірністю впевнений у реалізації своїх планів, бо що що, а наш ворог вже навчився воювати і масштаби його забезпечення зараз просто вражають весь світ, а кожне втрачене село чи місто ми вже навряд чи відвоюємо. Схожою була операція і на лівому березі Дніпра, де полягли тисячі і тисячі наших елітних морських піхотинців і виникає питання - заради яких цілей була ця надвичайно жертовна операція і не дай Боже, щоб Курська операція пішла по точно такому сценарію.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:33 Ответить
Взагалі то стосовно "просування" саме ця "новина" не стосується, і для цього достатньо знайти на карті цей "населений пункт" котрий фактично не існує на цей час й був ну зовсім незначним і до повномасштабного нападу рашистів а розташований у двічі далі ніж передові позиції московсько-нацистських загарбників від Покровська! Тож з чого журналісти цього видання вирішили якось виділити цю подію незрозуміло!!!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:40 Ответить
одні із кращих у забезпеченні і вишкілі підрозділи ЗСУ, как они могут воевать с русней, которые кидають кабы ?
показать весь комментарий
27.08.2024 21:39 Ответить
Зато в Курской области мы овладели двумя деревнями.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:42 Ответить
Та й стосовно цього "успіху" рашистів є великі сумніви в його реальному значенні. Дубль: Ай, яй яй, ціле Птиче, що мало населення на 2021 рік у 274 особи та знаходиться "всього" за 24 км від Покровська. Яка "втрата"! Я так розумію що маючи проблеми із просуванням вперед рашисти вирішили "перемагати" за рахунок заходу у сусідні двори, і краще туди де нікого не має! Такими темпами до Києва десь у році 3024 вони можуть й підійти, якщо звісно раніше не отримають по пиці так що не помітять як під Москвою опиняться!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:41 Ответить
Таких Птичих уже здали багато і ще здадуть бо темпи збільшилися. І при чому там кількість населення, головне повільний але постійний відступ.
показать весь комментарий
27.08.2024 15:58 Ответить
Нельзя такие новости публиковать, бременские эмигранты музыканты лозунгами завалят.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:34 Ответить
Нардеп Гончаренко пише, що ситуація на Покровському напрямку катастрофічна. Обвал фронту.
Ось який він-вихід на кордони 1991-го року згідно плану Зеленського.
В Україні були різні президенти, але більш тупого, неадекватного і впертого, ніж Зеленський, ще не було.
Зеленський став вироком для українського народу.
2019 рік-рік обрання цього телепня президентом-це відлік справжньої трагедії України.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:02 Ответить
https://t.me/s/oleksiihoncharenko?before=43235 Нардеп Гончаренко разом з побратимами в 117 бригаді, яка на найважчому зараз Покровському напрямку. "Для нас з Марією Іоновою честь зустріти День Незадежності серед наших бійців........ і ми впевненні у нашій перемозі" . А що ти там "sashiksas" пишеш?!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:31 Ответить
На Покровському напрямку - піздец.

Не розумію, який план у Зеленського та Сирського. Але виглядає все критично та катастрофічно.

Після Покровська дорога на Дніпро буде відкрита.

https://t.me/oleksiihoncharenko/43238
показать весь комментарий
27.08.2024 18:59 Ответить
ну так задумано, скоро так и будет. но стадо радуеться СУджа наша.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:37 Ответить
Ай, яй яй, ціле Птиче, що мало населення на 2021 рік у 274 особи та знаходиться "всього" за 24 км від Покровська. Яка "втрата"! Я так розумію що маючи проблеми із просуванням вперед рашисти вирішили "перемагати" за рахунок заходу у сусідні двори, і краще туди де нікого не має! Такими темпами до Києва десь у році 3024 вони можуть й підійти, якщо звісно раніше не отримають по пиці так що не помітять як під Москвою опиняться!
показать весь комментарий
27.08.2024 14:26 Ответить
"Примара " Брусилівського прориву! "--никає по Курщині! " Або : на війні- головне-маневри!
--------------------------------------------
Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?(бо як розцінювати .щоденний. нахрапистий поступ рашо-раклів по Донеччині ?)
показать весь комментарий
27.08.2024 18:49 Ответить
Якби не deeb state, ніхрена не знали б.
показать весь комментарий
27.08.2024 20:47 Ответить
да сдайте уже полностью уже тот Донбасс, **** разве не видно, что стоять там нету смысла.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:33 Ответить
 
 