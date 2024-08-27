Армия РФ оккупировала Птичье и продвинулась на Донетчине, - Deep State. КАРТА

Враг продолжает продвигаться на Покровском направлении. Россияне оккупировали Птичье и продвинулись возле восьми населенных пунктов в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики Deep State.

Российские захватчики оккупировали Птичье, продвинулись возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Пивничном, Новогродовке и в окрестностях.

"То, что произошло с Новогродовкой, и то, что произойдет с Селидово, должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", - говорится в заявлении Deep State.

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