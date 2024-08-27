Армія РФ окупувала Птиче та просунулась на Донеччині, - Deep State. КАРТА

Ворог продовжує просуватися на Покровському напрямку. Росіяни окупували Птиче та просунулись біля восьми населених пунктів у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики Deep State.

Російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях.

"Те, що відбулося з Новогродівкою, і те, що відбудеться з Селидовим, повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", – йдеться в заяві Deep State.

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