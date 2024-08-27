УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10934 відвідувача онлайн
Новини
10 414 47

Армія РФ окупувала Птиче та просунулась на Донеччині, - Deep State. КАРТА

ЗСУ

Ворог продовжує просуватися на Покровському напрямку. Росіяни окупували Птиче та просунулись біля восьми населених пунктів у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики Deep State.

Карта

Російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях.

"Те, що відбулося з Новогродівкою, і те, що відбудеться з Селидовим, повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", – йдеться в заяві Deep State.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8357) бойові дії (3714)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Єрмак і зеленський, ретельно виконують Оманські завдання прутіна….
На самміті «міру-мір», доповідатимуть йому
показати весь коментар
27.08.2024 10:11
+11
А як же курськ,вже взяли під контроль?Навіщо брати чужі території,здаючи свої,які набагато більші,та цінніші у цему випадку?Зелена брехлива гидота! Не влада,а мильна бульбашка
показати весь коментар
27.08.2024 10:49
+8
Зеленський: Ми можемо збільшити армію
в два-три рази, але тоді, наприклад,
не зможемо здавати населені пункти у Донецькій області.
показати весь коментар
27.08.2024 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак і зеленський, ретельно виконують Оманські завдання прутіна….
На самміті «міру-мір», доповідатимуть йому
показати весь коментар
27.08.2024 10:11 Відповісти
Про яке покарання за Очеретине? Кого карати? ЗСУ чи може таки аналітиків в окопи,щоб на своєму прикладі довели,що у війну можна не по карті і постам вигравати,а в окопах. На війні можуть бути усі ситуації, але не з софи про них судити
показати весь коментар
27.08.2024 10:12 Відповісти
навіть якщо рашистські окупаційні війска стануть на границі "берлінської стіни" ,подібні Вам прорашистські манкурти і васали будуть таку саму рашистську фікцію " пропихати із дивану,чи то софи, )))
показати весь коментар
27.08.2024 10:17 Відповісти
Подібні мені? За підтримку України і ЗСУ?! Ви сповна розуму?
показати весь коментар
27.08.2024 10:20 Відповісти
зібралися якось американець і німкеня поговорити за Україну
показати весь коментар
27.08.2024 10:34 Відповісти
але розмовляли вони українською ,котру розумів,
показати весь коментар
27.08.2024 10:57 Відповісти
На війні можуть бути усі ситуації,,,,( багато яких створюю люди,котрі торгують українськими територіями,за "юдині срібняки" ) але не з софи про них судити...
показати весь коментар
27.08.2024 11:00 Відповісти
Покарать тех, кто сливет секретную инфу прямо из заседаний Ставки. Фамилии надо называть?
показати весь коментар
27.08.2024 13:46 Відповісти
Ситуація станом на ранок 27 серпня:

Покровський напрямок:
У Новогродівці противник просунувся вздовж вулиць Паркова, Олега Кошового, Новогродівської, Шахтарської Слави... на глибину до 800 метрів.
На схід від Новогродівки противник просунувся вздовж лісосмуг і балки на ділянці шириною до 3.5 км.
Терикон шахти "Котляревська" перейшов під контроль супротивника.
У північній частині Михайлівки російські війська закріпилися вздовж вулиці Шкільна на глибину до 1,4 км.
Почалися бої за Мемрик; супротивник закріпився у північній частині села вздовж вулиці Нова.
На північ від Карлівки ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника на території садового товариства «Світанок», у східній частині якого закріпилася ворожа піхота.
Бої продовжуються.
📍48.113481, 37.499165

Курахівський напрямок:
Бійці 46-ої ОАеМБр відбили атаку противника в районі покинутого польового водосховища на північ від Мар'їнки.
📍47.971033, 37.478493
показати весь коментар
27.08.2024 10:28 Відповісти
а що там на курському напрямку?
показати весь коментар
27.08.2024 12:30 Відповісти
Обстановка на кінець дня 26.08.2024:

@ "Курська область.
У Кореньовському районі ЗСУ просунулися на захід від Внєзапного у напрямку села Кульбаки.
В районі Комаровки, Краснооктябрського, Ольгіного та Крємяного йшли бої.
📍51.2406701, 34.8244906
У Суджанському районі ЗСУ просунулися на північ від Руской Порєчной, зайнявши позиції в районі лісопосадки "Обручьє". Тривають бойові зіткнення в районі Малої Локні, Мартиновки та Руской Конопельки.
📍51.3542248, 35.3428959".
показати весь коментар
27.08.2024 12:45 Відповісти
А хтось бачив отакі сповіщенні від DeepState на Цензорі?! - 18.08.2024: https://deepstatemap.live/#13/48.1479495/37.3596044:~:text=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%2C%20%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%83%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96. Сили Оборони звільнили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися у Ольгівці . або отаке: 19.08.2024 https://deepstatemap.live/#13/48.1479495/37.3596044:~:text=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D1%96%20%D0%B1%D0%BE%D1%97%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E%2D%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA. Сили Оборони просунулися біля Мартинівки. А чому???!!! Комусь не цікаво згадувати окрім досягнень рашистів про досягнення ЗСУ на східному фронті?! Чи це не дивно для українського видання???!!!
показати весь коментар
27.08.2024 14:58 Відповісти
Не поширюйте рашистську дезінформацію!
Ольговка - за ЗСУ. Корєнєво (селище) - також.
Крємяноє - в сірій зоні.
В Малой Локнє ворога вибили з жіночої "ИТК", йдуть бої східніше, є загроза оточення рашиської десантури в цьому районі.
А щодо ворожого угрупування південніше річки Сейм, то йому невдовзі прийде кінець: тут йде безперервний обстріл вопожих позицій з артилерії і дронами від кордону України та поступове просування ЗСУ на захід до станції Глушково і селища Кульбаки. /репліка про форсування річки піхом не коментується через очевидний нонсенс/.
показати весь коментар
27.08.2024 14:50 Відповісти
Так його ж і направили сюди для поширення рашистської дезінформації. Реєстрація сьогоднішня.
показати весь коментар
27.08.2024 17:07 Відповісти
Кацап детектед. За рюсськім ваєнним кораблем
показати весь коментар
28.08.2024 08:36 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію
в два-три рази, але тоді, наприклад,
не зможемо здавати населені пункти у Донецькій області.
показати весь коментар
27.08.2024 10:29 Відповісти
А як же курськ,вже взяли під контроль?Навіщо брати чужі території,здаючи свої,які набагато більші,та цінніші у цему випадку?Зелена брехлива гидота! Не влада,а мильна бульбашка
показати весь коментар
27.08.2024 10:49 Відповісти
Зелена брехлива гидота - тут з Вами згоден.
Але на Курську область удар зроблений вірний. Думаю, для успіху операції опу єрмака навіть не попередили, а поставили уже перед фактом, щоб ті могли попіаритись.
Зе своїми недолугими діями завжди пробивають людей на емоції. Тверезо оцінюйте ситуацію, можете відкрити діпстейт і поглянути на зміни фронту протягом 3-4 місяців. Тоді Ви зрозумієте, ще цей процес постійного втрачання позицій не зупинявся з часу здачі Очеретиного. Водночас і тоді, як і зараз, здавалось, що всьо пропало. Але ні, військові знають, що роблять. Ми не знаємо всього, що там робиться, крім загальнодоступної інфи.
Навпаки, питання "всьопропало" якраз просувають із опи. Їм потрібно досягти стану суспільства, при якому більшість буде ладне на все, лішьбинєбиловойни, на будь-які поступки кацапам. Зрив мобілізації, зрив оборонних замовлень - все робиться для цього.
А з військової точки зору - нема ніякої загрози Покровську. Чітко зрозуміла стратегічна мета москалів обхватом з півночі через Селідове вийти на Курахове, щоб в решті рашт ЗСУ відійшли від Вугледару. Якщо колись це їм і вдасться, ціною непоправних втрат москалі займуть 1000 кв.км
Тільки не ведіться на чиюсь дурнувату "за Покровськом немає нічого, аж до Дніпра, голий степ". Якийсь дурень це вкинув, більшості сподобалось - і кожен це подає, як якусь аксіому. Просто гляньте на карту.
показати весь коментар
27.08.2024 11:32 Відповісти
Можете якісь конкретні цілі операції на курщині,чи дивіденди від неї назвати?
показати весь коментар
27.08.2024 13:04 Відповісти
Тобто КОНКРЕТНІ ЦІЛІ що були озвучені й Зеленським, й Сирським, й головою МЗС України не достатньо?! Тоді розкрию тобі "ТутАхламон" "секрет Полішинеля" після того як ти розкриєш мені плани )(уйла (воно ж путін) по "СВО"!
показати весь коментар
27.08.2024 14:36 Відповісти
Я твого хрипатого зеленого клоуна не слухав,коли він на сцені обрубком по клавішах стукав,а зараз тм паче.Якби у нас все більш-менш стабільно було на основних напрямка,зокрема Покровському,питань жодних -це справа ЗСУ де атакувати.
А виходить так,що у пана болить зуб,він іде до стоматолога і... замовляє дорогі модні брекети.
показати весь коментар
27.08.2024 22:00 Відповісти
Дивиденти-як мінімум створення буферної зони навколо Сум
показати весь коментар
28.08.2024 08:39 Відповісти
Мені невідомо,що таке "дивіденТи", чим Суми потерпають більше Харкова ,чи Чернігова,чому не вистачить буферної зони на 25-40 км -це враження ФПВ дронами та гаубичною артилерією?
І основне -чому ,щоб захопити кусок русні,хоч це і наші споконвічні землі,варто здати важливі території Донбасу?
Надіюсь,це пролог,і Сирський точно знає,що має бути далі. Інакше ...буде сумно.
показати весь коментар
28.08.2024 18:02 Відповісти
ДАВАЙ ВОВА, ВЖЕ ТРОХИ ЗАЛИШИЛОСЯ ПО ЗДАЧІ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, А ТАМ І В КУРСЬКІЙ НАШИХ ПЕПЕМЕЛЯТЬ ССКОРО.
показати весь коментар
27.08.2024 11:02 Відповісти
Написало Захарченко з концерта Кобзона, бо ніяк не може дочекатись обіцяного ним "взяття Лондона" ротом!
показати весь коментар
27.08.2024 14:33 Відповісти
Звичайно, що ця тенденція і темпи просування російських військ хвилює кожного і не коментуваати і не помічати цього теж важко, бо не зовсім зрозумілі цілі і кінцева мета у Курській області, де задіяні одні із кращих у забезпеченні і вишкілі підрозділи ЗСУ. Неочікувана ейфорія вкрай потрібна, але лише у тому випадку, коли ти з великою ймовірністю впевнений у реалізації своїх планів, бо що що, а наш ворог вже навчився воювати і масштаби його забезпечення зараз просто вражають весь світ, а кожне втрачене село чи місто ми вже навряд чи відвоюємо. Схожою була операція і на лівому березі Дніпра, де полягли тисячі і тисячі наших елітних морських піхотинців і виникає питання - заради яких цілей була ця надвичайно жертовна операція і не дай Боже, щоб Курська операція пішла по точно такому сценарію.
показати весь коментар
27.08.2024 11:33 Відповісти
Взагалі то стосовно "просування" саме ця "новина" не стосується, і для цього достатньо знайти на карті цей "населений пункт" котрий фактично не існує на цей час й був ну зовсім незначним і до повномасштабного нападу рашистів а розташований у двічі далі ніж передові позиції московсько-нацистських загарбників від Покровська! Тож з чого журналісти цього видання вирішили якось виділити цю подію незрозуміло!!!
показати весь коментар
27.08.2024 14:40 Відповісти
одні із кращих у забезпеченні і вишкілі підрозділи ЗСУ, как они могут воевать с русней, которые кидають кабы ?
показати весь коментар
27.08.2024 21:39 Відповісти
Зато в Курской области мы овладели двумя деревнями.
показати весь коментар
27.08.2024 11:42 Відповісти
Та й стосовно цього "успіху" рашистів є великі сумніви в його реальному значенні. Дубль: Ай, яй яй, ціле Птиче, що мало населення на 2021 рік у 274 особи та знаходиться "всього" за 24 км від Покровська. Яка "втрата"! Я так розумію що маючи проблеми із просуванням вперед рашисти вирішили "перемагати" за рахунок заходу у сусідні двори, і краще туди де нікого не має! Такими темпами до Києва десь у році 3024 вони можуть й підійти, якщо звісно раніше не отримають по пиці так що не помітять як під Москвою опиняться!
показати весь коментар
27.08.2024 14:41 Відповісти
Таких Птичих уже здали багато і ще здадуть бо темпи збільшилися. І при чому там кількість населення, головне повільний але постійний відступ.
показати весь коментар
27.08.2024 15:58 Відповісти
Нельзя такие новости публиковать, бременские эмигранты музыканты лозунгами завалят.
показати весь коментар
27.08.2024 12:34 Відповісти
Нардеп Гончаренко пише, що ситуація на Покровському напрямку катастрофічна. Обвал фронту.
Ось який він-вихід на кордони 1991-го року згідно плану Зеленського.
В Україні були різні президенти, але більш тупого, неадекватного і впертого, ніж Зеленський, ще не було.
Зеленський став вироком для українського народу.
2019 рік-рік обрання цього телепня президентом-це відлік справжньої трагедії України.
показати весь коментар
27.08.2024 13:02 Відповісти
https://t.me/s/oleksiihoncharenko?before=43235 Нардеп Гончаренко разом з побратимами в 117 бригаді, яка на найважчому зараз Покровському напрямку. "Для нас з Марією Іоновою честь зустріти День Незадежності серед наших бійців........ і ми впевненні у нашій перемозі" . А що ти там "sashiksas" пишеш?!
показати весь коментар
27.08.2024 14:31 Відповісти
На Покровському напрямку - піздец.

Не розумію, який план у Зеленського та Сирського. Але виглядає все критично та катастрофічно.

Після Покровська дорога на Дніпро буде відкрита.

https://t.me/oleksiihoncharenko/43238
показати весь коментар
27.08.2024 18:59 Відповісти
ну так задумано, скоро так и будет. но стадо радуеться СУджа наша.
показати весь коментар
27.08.2024 21:37 Відповісти
Ай, яй яй, ціле Птиче, що мало населення на 2021 рік у 274 особи та знаходиться "всього" за 24 км від Покровська. Яка "втрата"! Я так розумію що маючи проблеми із просуванням вперед рашисти вирішили "перемагати" за рахунок заходу у сусідні двори, і краще туди де нікого не має! Такими темпами до Києва десь у році 3024 вони можуть й підійти, якщо звісно раніше не отримають по пиці так що не помітять як під Москвою опиняться!
показати весь коментар
27.08.2024 14:26 Відповісти
"Примара " Брусилівського прориву! "--никає по Курщині! " Або : на війні- головне-маневри!
--------------------------------------------
Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?(бо як розцінювати .щоденний. нахрапистий поступ рашо-раклів по Донеччині ?)
показати весь коментар
27.08.2024 18:49 Відповісти
Якби не deeb state, ніхрена не знали б.
показати весь коментар
27.08.2024 20:47 Відповісти
да сдайте уже полностью уже тот Донбасс, **** разве не видно, что стоять там нету смысла.
показати весь коментар
27.08.2024 21:33 Відповісти
 
 