Армія РФ окупувала Птиче та просунулась на Донеччині, - Deep State. КАРТА
Ворог продовжує просуватися на Покровському напрямку. Росіяни окупували Птиче та просунулись біля восьми населених пунктів у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики Deep State.
Російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях.
"Те, що відбулося з Новогродівкою, і те, що відбудеться з Селидовим, повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", – йдеться в заяві Deep State.
Топ коментарі
+20 Олександр ВАЛОВИЙ
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+11 Lija Pazushenko
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+8 Олександр Дніпро
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На самміті «міру-мір», доповідатимуть йому
Покровський напрямок:
У Новогродівці противник просунувся вздовж вулиць Паркова, Олега Кошового, Новогродівської, Шахтарської Слави... на глибину до 800 метрів.
На схід від Новогродівки противник просунувся вздовж лісосмуг і балки на ділянці шириною до 3.5 км.
Терикон шахти "Котляревська" перейшов під контроль супротивника.
У північній частині Михайлівки російські війська закріпилися вздовж вулиці Шкільна на глибину до 1,4 км.
Почалися бої за Мемрик; супротивник закріпився у північній частині села вздовж вулиці Нова.
На північ від Карлівки ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника на території садового товариства «Світанок», у східній частині якого закріпилася ворожа піхота.
Бої продовжуються.
📍48.113481, 37.499165
Курахівський напрямок:
Бійці 46-ої ОАеМБр відбили атаку противника в районі покинутого польового водосховища на північ від Мар'їнки.
📍47.971033, 37.478493
@ "Курська область.
У Кореньовському районі ЗСУ просунулися на захід від Внєзапного у напрямку села Кульбаки.
В районі Комаровки, Краснооктябрського, Ольгіного та Крємяного йшли бої.
📍51.2406701, 34.8244906
У Суджанському районі ЗСУ просунулися на північ від Руской Порєчной, зайнявши позиції в районі лісопосадки "Обручьє". Тривають бойові зіткнення в районі Малої Локні, Мартиновки та Руской Конопельки.
📍51.3542248, 35.3428959".
Ольговка - за ЗСУ. Корєнєво (селище) - також.
Крємяноє - в сірій зоні.
В Малой Локнє ворога вибили з жіночої "ИТК", йдуть бої східніше, є загроза оточення рашиської десантури в цьому районі.
А щодо ворожого угрупування південніше річки Сейм, то йому невдовзі прийде кінець: тут йде безперервний обстріл вопожих позицій з артилерії і дронами від кордону України та поступове просування ЗСУ на захід до станції Глушково і селища Кульбаки. /репліка про форсування річки піхом не коментується через очевидний нонсенс/.
в два-три рази, але тоді, наприклад,
не зможемо здавати населені пункти у Донецькій області.
Але на Курську область удар зроблений вірний. Думаю, для успіху операції опу єрмака навіть не попередили, а поставили уже перед фактом, щоб ті могли попіаритись.
Зе своїми недолугими діями завжди пробивають людей на емоції. Тверезо оцінюйте ситуацію, можете відкрити діпстейт і поглянути на зміни фронту протягом 3-4 місяців. Тоді Ви зрозумієте, ще цей процес постійного втрачання позицій не зупинявся з часу здачі Очеретиного. Водночас і тоді, як і зараз, здавалось, що всьо пропало. Але ні, військові знають, що роблять. Ми не знаємо всього, що там робиться, крім загальнодоступної інфи.
Навпаки, питання "всьопропало" якраз просувають із опи. Їм потрібно досягти стану суспільства, при якому більшість буде ладне на все, лішьбинєбиловойни, на будь-які поступки кацапам. Зрив мобілізації, зрив оборонних замовлень - все робиться для цього.
А з військової точки зору - нема ніякої загрози Покровську. Чітко зрозуміла стратегічна мета москалів обхватом з півночі через Селідове вийти на Курахове, щоб в решті рашт ЗСУ відійшли від Вугледару. Якщо колись це їм і вдасться, ціною непоправних втрат москалі займуть 1000 кв.км
Тільки не ведіться на чиюсь дурнувату "за Покровськом немає нічого, аж до Дніпра, голий степ". Якийсь дурень це вкинув, більшості сподобалось - і кожен це подає, як якусь аксіому. Просто гляньте на карту.
А виходить так,що у пана болить зуб,він іде до стоматолога і... замовляє дорогі модні брекети.
І основне -чому ,щоб захопити кусок русні,хоч це і наші споконвічні землі,варто здати важливі території Донбасу?
Надіюсь,це пролог,і Сирський точно знає,що має бути далі. Інакше ...буде сумно.
эмигрантымузыканты лозунгами завалят.
Ось який він-вихід на кордони 1991-го року згідно плану Зеленського.
В Україні були різні президенти, але більш тупого, неадекватного і впертого, ніж Зеленський, ще не було.
Зеленський став вироком для українського народу.
2019 рік-рік обрання цього телепня президентом-це відлік справжньої трагедії України.
Не розумію, який план у Зеленського та Сирського. Але виглядає все критично та катастрофічно.
Після Покровська дорога на Дніпро буде відкрита.
https://t.me/oleksiihoncharenko/43238
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Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?(бо як розцінювати .щоденний. нахрапистий поступ рашо-раклів по Донеччині ?)