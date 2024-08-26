Ворог просунувся біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники просунулись біля 5 населених пунктів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.
"Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Ksenia VB
показати весь коментар26.08.2024 07:26
+15 Vitaliy Blast
показати весь коментар26.08.2024 07:22
+12 gray wolf
показати весь коментар26.08.2024 07:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найвеличніший здає території
По марафету про втрати територій не говорять, там лише перемоги на Курщині.
Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", Джерело:
Відчуйте різницю
Допоки ЗСУ дійде до курська - раша захопить всю Донецьку область.
Основна мета цієї операції показати, що путін слабкий і не може захистити своє населення, що путін це агресор який займається захопленням чужих територій і на свій нарід йому похер.
Прям унікальний випадок в світовій історії: здаються землі, знищуються найкращі бійці, палиться західна техніка, а люди кажуть "дякую за суджу".
Операция "ЗадRочить плешивого медведя Курском" удалась на
славу!
Если в начале года Путло ещё варнякало о возможности остановить войну по линии фронта, то теперь ОНО заявляет, что никаких переговоров с ЭТИМ не будет ни о чем и война будет продолжаться, пока в Киеве не сменится ЗЕвласть ... что Вове Криворожскому и надо было, ибо единственной причиной занимать на 6-м году кресло Президента является наличие войны .
А Донбасс и остальные прифронтовых территории ... они Вовану нужны только для поддержания состояния войны и Путловской истерики .