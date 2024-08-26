Ворог просунувся біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулись біля 5 населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", - йдеться в повідомленні.

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