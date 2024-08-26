УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13412 відвідувачів онлайн
Новини
14 963 26

Ворог просунувся біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулись біля 5 населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Карта

"Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби відбулося 136 боєзіткнень. Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8347) бойові дії (3711)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Це що таке
Найвеличніший здає території
По марафету про втрати територій не говорять, там лише перемоги на Курщині.
показати весь коментар
26.08.2024 07:26
+15
Нам некогда, мы с партнерами мирный план продумываем.
показати весь коментар
26.08.2024 07:22
+12
У Курській області РФ українські військові просунулися на від одного до трьох кілометрів, а також взяли під контроль ще два населені пункти Джерело:

Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", Джерело:

Відчуйте різницю

Допоки ЗСУ дійде до курська - раша захопить всю Донецьку область.
показати весь коментар
26.08.2024 07:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам некогда, мы с партнерами мирный план продумываем.
показати весь коментар
26.08.2024 07:22 Відповісти
В Донецькій області москвобидло просувається довгими язиками, які зручно підрізати з флангів і знищити. Це речі очевидні, вони вивчалися в військових академіях. Чому генерал-фельдмаршал Сирський цього не робить? Це питання повинно цікавити в першу чергу СБУ. Якщо "зелений хлопчик в рожевих штанцях" домовився про здачу Донбасу Пуйлу, то тим більше це повинні знати в СБУ,
показати весь коментар
26.08.2024 19:28 Відповісти
Що ж ви, суки, робите?
показати весь коментар
26.08.2024 07:23 Відповісти
Це що таке
Найвеличніший здає території
По марафету про втрати територій не говорять, там лише перемоги на Курщині.
показати весь коментар
26.08.2024 07:26 Відповісти
В вдміністрації Байдена йього вже назвали аферистом та чекають чим це все закінчеться - https://ua.korrespondent.net/world/4711498-u-baidena-ochikuuit-na-rezultaty-avantuiry-v-kurskii-oblasti-WSJ
показати весь коментар
26.08.2024 07:30 Відповісти
Навіщо ви це пишите? Прочитайте оригінал. Нема там слова авантюра, від слова зовсім
показати весь коментар
26.08.2024 07:34 Відповісти
Є. 😊 Adventure. У розумінні "пригода Зєлєнского". Власне пригода і авантюра - одне і те ж. І поки що похід у Курську область справді схожий на пригоду. Кацапи не моргнули і війська з Покровського напрямку не зняли. Якщо ЗСУ не просунуться далі, до Курчатовп, Льгова, то ця "пригода" буде на власну жопу.
показати весь коментар
26.08.2024 07:49 Відповісти
Саме так. Навіть більше того - рашисти збільшили резерви на Запоріжжі(((
показати весь коментар
26.08.2024 07:52 Відповісти
смысл цели этой операция ? ******** как больше людей и ткхники ? что бы на фронт не попала ? пздц. будет шанс уехать с Украины, когда русня перейдет в Днепропетровскую область и люди будут штурмовать границы, то никто уже не сможет этоостановить.
показати весь коментар
26.08.2024 15:05 Відповісти
Захопили шматок Курської області. Тепер для України- це чемодан без ручки: і нести важко, і викинути жаль.
показати весь коментар
26.08.2024 19:31 Відповісти
Кожен день - ні дня не можуть встояти
показати весь коментар
26.08.2024 07:30 Відповісти
У Курській області РФ українські військові просунулися на від одного до трьох кілометрів, а також взяли під контроль ще два населені пункти Джерело:

Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", Джерело:

Відчуйте різницю

Допоки ЗСУ дійде до курська - раша захопить всю Донецьку область.
показати весь коментар
26.08.2024 07:47 Відповісти
У ЗСУ немає цілі окуповувати Курськ і велику територію рАсеї.
Основна мета цієї операції показати, що путін слабкий і не може захистити своє населення, що путін це агресор який займається захопленням чужих територій і на свій нарід йому похер.
показати весь коментар
26.08.2024 09:36 Відповісти
А Братчук останній міст знищив через Сейм. Вже вдруге.
показати весь коментар
26.08.2024 07:55 Відповісти
Погані новини.
показати весь коментар
26.08.2024 08:09 Відповісти
Якщо орки вирішили потримати "досвідчені і підготовлені" резерви ЗСУ на Курщині, то Зеленський переграв сам себе.
показати весь коментар
26.08.2024 08:19 Відповісти
Він як шоумен перевершив сам себе: вся країна, всі зєлєбобіки 73%, забули про Донеччину. Всі живуть селом мохнатка, Суджа і *******.

Прям унікальний випадок в світовій історії: здаються землі, знищуються найкращі бійці, палиться західна техніка, а люди кажуть "дякую за суджу".
показати весь коментар
26.08.2024 12:59 Відповісти
я тоже в **** от таких людей, а скоро Днепровская область, вот тогда увидим как они будут кричать Суджа с нами.
показати весь коментар
26.08.2024 14:41 Відповісти
в русни там мясо а "досвідчені і підготовлені" только ФСБ и ГУр остались у русни.
показати весь коментар
26.08.2024 14:50 Відповісти
Nu iesli stranoi pravit showmen , to i vaina prevrashcaietsa v balshoi kravavi show , nazhal drugova nedano !
показати весь коментар
26.08.2024 08:46 Відповісти
Вове Криворожскому и его Пророку Ермаку - огромный ЛАЙК!

Операция "ЗадRочить плешивого медведя Курском" удалась на
славу!

Если в начале года Путло ещё варнякало о возможности остановить войну по линии фронта, то теперь ОНО заявляет, что никаких переговоров с ЭТИМ не будет ни о чем и война будет продолжаться, пока в Киеве не сменится ЗЕвласть ... что Вове Криворожскому и надо было, ибо единственной причиной занимать на 6-м году кресло Президента является наличие войны .

А Донбасс и остальные прифронтовых территории ... они Вовану нужны только для поддержания состояния войны и Путловской истерики .
показати весь коментар
26.08.2024 09:03 Відповісти
после Донецка он пойдет на Днепр и ЗАпорожье, и так до западной части Украины. только полный дебил верит в операцию с Курском. чмо зелене свалит с Украины при любом раскладе. операция с Курком сдача Донбасса. операция в Курске трата людей и техники, если бы США начали операцию буря в путсыне как ЗСУ в Курске, то США уже отхватила по 10 раз. Зеленский еврей и малорос. Сырский кацап и враг Украины. короче пздц Украине с такими гныдами.
показати весь коментар
26.08.2024 14:46 Відповісти
Доки пахан "зеленого хлопчика в рожевих штанцях", а також його регента д'Єрьмака Бєня Бородач сидить в Лук'янівському "Хілтоні" і охороняється від довгих рук ЦРУ і ФБР за рахунок українського народу, війна неодмінно буде продовжуватися, бо цьому шоблу за всяку ціну треба залишатиися при владі.
показати весь коментар
26.08.2024 19:38 Відповісти
тупости зеленского нету края.
показати весь коментар
26.08.2024 14:53 Відповісти
Пистец, де арта, де касети?!🤬
показати весь коментар
26.08.2024 21:33 Відповісти
 
 