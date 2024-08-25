Від початку доби відбулося 136 боєзіткнень. Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, але ворог сьогодні активізувався також на Лиманському і Курахівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по території України

Російські загарбники завдали одного удару трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 436 дронів-камікадзе та здійснили 3169 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі штурми неподалік Вовчанська та Липців. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 76 окупантів, знищили два танки, артилерійську систему, 32 БпЛА, п’ять автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено дев’ять артилерійських систем та три автомобіля.

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На Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Лозової та Стельмахівки. Одинадцять боїв завершено, два - тривають.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 21 боєзіткнення. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу семи різних населених пунктів. Концентрували зусилля у районах Невського і Дружелюбівки - провели в сумі 13 атак.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили шість ворожих штурмів у районах Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки. Ще один бій зараз триває неподалік Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв. Основні зусилля ворог прикладав у районі Часового Яру, де провів сім безуспішних штурмів.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували українські війська біля Неліпівки та Торецька. Чотири атаки зупинено, три штурми у районі Неліпівки досі тривають. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точився 41 бій у районах восьми населених пунктів. Майже половину атак ворог сконцентрував біля Новогродівки. Сили оборони загалом на напрямку відбили вже 37 штурмів, Атаки окупантів ще тривають неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового і у бік Сухої Балки.

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Попередньо, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 254 окупанта. Також знищено дві ББМ, дві артилерійські системи, три БпЛА та 15 одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджено БТР, артилерійську систему, 120-мм міномет та три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. Противник, активізувавшись, заплатив за це досить високу ціну - наші воїни знищили чотири та пошкодили три бойових машини піхоти. Окрім того, окупанти назавжди втратили шість автомобілів та 25 військовослужбовців. Підрахунок поранених - триває.

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять наступальних і штурмових дій у бік Вугледара та Водяного. Один бій - досі триває.

Ситуація на півдні

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, двічі атакуючи позиції наших підрозділів.

Як зазначили в Генштабі, на інших напрямках - без особливих змін.

У Курській області РФ операція триває.

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