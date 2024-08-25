У районі Глибокого ворог здійснює заведення на позиції особового складу. У Вовчанську посилюють штурмові підрозділи, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заведення на позиції особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, посилює спостережні, здійснює заходи евакуації. Поблизу Лукʼянців ворог проводить заходи логістичного забезпечення, посилив бойові розрахунки особовим складом 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

В районі Стариці та Огірцевого противник провів заміну бойової охорони, проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення. У Вовчанську російські окупанти посилюють штурмові підрозділи, нарощують систему зв’язку. Здійснили обстріли районів міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Крім того, окупанти завдали 21 удар дронами-камікадзе та 401 раз обстріляли позиції Сил оборони України. Тактичну авіацію окупанти задіяли 4 рази, використавши 4 КАБи та 14 некерованих авіаційних ракет.

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Втрати ворога

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 94 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 82 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

2 артилерійські системи;

17 автомобілів;

7 одиниць спеціальної техніки;

55 БпЛА.

Знищено 88 укриттів для особового складу, а також місце зберігання боєкомплекту та польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, за минулу добу ударними БпАК уражено 39 окремих цілей:

152-мм гармата-гаубиця Д-20;

3 автомобілі;

та інші ворожі цілі.

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