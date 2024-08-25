В районе Глубокого враг осуществляет заведение на позиции личного состава. В Волчанске - усиливают штурмовые подразделения, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет заведение на позиции личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, усиливает наблюдение, осуществляет эвакуацию. Вблизи Лукьянцев враг проводит мероприятия логистического обеспечения, усилил боевые расчеты личным составом 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

В районе Старицы и Огурцово противник провел замену боевой охраны, проводит эвакуацию потерь и осуществляет мероприятия логистического обеспечения. В Волчанске российские оккупанты усиливают штурмовые подразделения, наращивают систему связи. Осуществили обстрелы районов города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

За прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. Кроме того, оккупанты нанесли 21 удар дронами-камикадзе и 401 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. Тактическую авиацию оккупанты задействовали 4 раза, использовав 4 КАБы и 14 неуправляемых авиационных ракет.

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Потери врага

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 94 человека.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 82 единицы вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

2 артиллерийские системы;

17 автомобилей;

7 единиц специальной техники;

55 БпЛА.

Уничтожено 88 укрытий для личного состава, а также место хранения боекомплекта и полевой склад горюче-смазочных материалов.

Кроме того, за минувшие сутки ударными БпАК поражено 39 отдельных целей:

152-мм пушка-гаубица Д-20;

3 автомобиля;

и другие вражеские цели.

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