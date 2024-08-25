На агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы россияне, - ОТГ "Харьков"

В Волчанске на агрегатном заводе уже не первый месяц остаются оккупанты "одного из подразделений" - их блокируют Силы обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

"В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть такие раненые, которые способны вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям", - рассказал спикер.

В целом россияне продолжают использовать беспилотники для выполнения логистических задач, в частности на территории агрегатного завода, добавил Саранцев.

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