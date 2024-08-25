РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11178 посетителей онлайн
Новости
11 689 110

На агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы россияне, - ОТГ "Харьков"

Російські військові залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську

В Волчанске на агрегатном заводе уже не первый месяц остаются оккупанты "одного из подразделений" - их блокируют Силы обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

"В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть такие раненые, которые способны вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям", - рассказал спикер.

В целом россияне продолжают использовать беспилотники для выполнения логистических задач, в частности на территории агрегатного завода, добавил Саранцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На севере Харьковской области в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. Враг пытается пробиться к реке Волчья, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

армия РФ (19079) боевые действия (3950) Волчанск (385)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Як це може бути....? а вода, бк, жрачка..? Які місяці в спеку? Нафуй цей звиздьож?
показать весь комментарий
25.08.2024 12:39
+24
Это было в Бресте в 1939 г. Первый раз брестскую крепость брали немцы у поляков, причем немцам помогала красная армия: поляков в Брестской крепости штурмовали немцы с запада, а красная армия - с востока. Пояки продержались против превосходящих коммуно-фашистских сил 3 дня. Ночью они вырвались из крепости и прорвались лесами в Литву, которая тогда еще не была оккупирована красной сволочью. А "героические освободители" устроили в Бресте совместный парад.
показать весь комментарий
25.08.2024 13:02
+23
Шатли вже близенько.
показать весь комментарий
25.08.2024 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
что вы народу за ххххххню постоянно впариваете ??? без еды в жару такую , без воды !!! не можете их там искромсать ???(((
показать весь комментарий
25.08.2024 14:23 Ответить
6. Клисфен Сикионский прорвал водопровод, ведший в Крисы; когда вскоре жители стали страдать от жажды, он вернул им воду, испортив ее чемерицей: когда они, пользуясь ею, ослабели от поноса, он их покорил.
показать весь комментарий
25.08.2024 14:36 Ответить
Я так розумію, що воду на завод з гуманітарних переконань і "чЄловЄколюбія" Україна не перекривала.
Може ще й гуманітарний коридор влаштувати? Ну, щоб поранених вивезти, вбитих... їжу завезти, посилочки від рідних передати.
Агов! Верещучка?!! пропонуй.
показать весь комментарий
25.08.2024 15:06 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2024 15:28 Ответить
намагався...ну це ще не значить цейво
показать весь комментарий
25.08.2024 18:35 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2024 19:46 Ответить
....но сначала подошел до бицюгана
показать весь комментарий
25.08.2024 19:52 Ответить
...а у підвалах склади з тушонкою...
показать весь комментарий
25.08.2024 16:57 Ответить
Це такий самий пізд*ьож, як і пресловута "блокада члєнінграда"
показать весь комментарий
25.08.2024 17:18 Ответить
У нас що, КАБів немає? Лише один КАБ і всі ці захисники "брестської фортеці" стають хорошими руськими, тобто мертвими кацапами. А то вже другий місяць триває ця осада, і без якогось успіху.
Дивно це.
показать весь комментарий
25.08.2024 20:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 