На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни, - ОТУ "Харків"

У Вовчанську на агрегатному заводі вже не перший місяць залишаються окупанти "одного з підрозділів" - їх блокують Сили оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - розповів речник.

Загалом росіяни продовжують використовувати безпілотники для виконання логістичних завдань, зокрема на території агрегатного заводу, додав Саранцев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"