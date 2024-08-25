На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни, - ОТУ "Харків"
У Вовчанську на агрегатному заводі вже не перший місяць залишаються окупанти "одного з підрозділів" - їх блокують Сили оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - розповів речник.
Загалом росіяни продовжують використовувати безпілотники для виконання логістичних завдань, зокрема на території агрегатного заводу, додав Саранцев.
Топ коментарі
+35 vsbu vsbu
показати весь коментар25.08.2024 12:39
+24 ZoV KobZona
показати весь коментар25.08.2024 13:02
+23 олег иванов #434516
показати весь коментар25.08.2024 13:09
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Може ще й гуманітарний коридор влаштувати? Ну, щоб поранених вивезти, вбитих... їжу завезти, посилочки від рідних передати.
Агов! Верещучка?!! пропонуй.
Дивно це.