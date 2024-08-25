УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13180 відвідувачів онлайн
Новини
11 689 110

На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни, - ОТУ "Харків"

Російські військові залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську

У Вовчанську на агрегатному заводі вже не перший місяць залишаються окупанти "одного з підрозділів" - їх блокують Сили оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - розповів речник.

Загалом росіяни продовжують використовувати безпілотники для виконання логістичних завдань, зокрема на території агрегатного заводу, додав Саранцев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"

Автор: 

армія рф (17228) бойові дії (3705) Вовчанськ (413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
Як це може бути....? а вода, бк, жрачка..? Які місяці в спеку? Нафуй цей звиздьож?
показати весь коментар
25.08.2024 12:39
+24
Это было в Бресте в 1939 г. Первый раз брестскую крепость брали немцы у поляков, причем немцам помогала красная армия: поляков в Брестской крепости штурмовали немцы с запада, а красная армия - с востока. Пояки продержались против превосходящих коммуно-фашистских сил 3 дня. Ночью они вырвались из крепости и прорвались лесами в Литву, которая тогда еще не была оккупирована красной сволочью. А "героические освободители" устроили в Бресте совместный парад.
показати весь коментар
25.08.2024 13:02
+23
Шатли вже близенько.
показати весь коментар
25.08.2024 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
что вы народу за ххххххню постоянно впариваете ??? без еды в жару такую , без воды !!! не можете их там искромсать ???(((
показати весь коментар
25.08.2024 14:23 Відповісти
6. Клисфен Сикионский прорвал водопровод, ведший в Крисы; когда вскоре жители стали страдать от жажды, он вернул им воду, испортив ее чемерицей: когда они, пользуясь ею, ослабели от поноса, он их покорил.
показати весь коментар
25.08.2024 14:36 Відповісти
Я так розумію, що воду на завод з гуманітарних переконань і "чЄловЄколюбія" Україна не перекривала.
Може ще й гуманітарний коридор влаштувати? Ну, щоб поранених вивезти, вбитих... їжу завезти, посилочки від рідних передати.
Агов! Верещучка?!! пропонуй.
показати весь коментар
25.08.2024 15:06 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 15:28 Відповісти
намагався...ну це ще не значить цейво
показати весь коментар
25.08.2024 18:35 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 19:46 Відповісти
....но сначала подошел до бицюгана
показати весь коментар
25.08.2024 19:52 Відповісти
...а у підвалах склади з тушонкою...
показати весь коментар
25.08.2024 16:57 Відповісти
Це такий самий пізд*ьож, як і пресловута "блокада члєнінграда"
показати весь коментар
25.08.2024 17:18 Відповісти
У нас що, КАБів немає? Лише один КАБ і всі ці захисники "брестської фортеці" стають хорошими руськими, тобто мертвими кацапами. А то вже другий місяць триває ця осада, і без якогось успіху.
Дивно це.
показати весь коментар
25.08.2024 20:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 