С начала суток произошло 136 боеприкосновений. Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, но враг сегодня активизировался также на Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба по ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Российские захватчики нанесли один удар тремя ракетами и 58 авиаударов, сбросив 95 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 436 дронов-камикадзе и осуществили 3169 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских штурма неподалеку Волчанска и Липцов. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 оккупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БПЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также были повреждены девять артиллерийских систем и три автомобиля.

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На Купянском направлении враг 13 раз атаковал наши оборонительные рубежи возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Одиннадцать боев завершены, два - продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение дня произошло 21 боестолкновение. Российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи семи различных населенных пунктов. Концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки - провели в сумме 13 атак.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой сейчас продолжается неподалеку от Иванодарьевки.

На Краматорском направлении происходило 12 боев. Основные усилия враг прикладывал в районе Часова Яра, где провел семь безуспешных штурмов.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали украинские войска возле Нелиповки и Торецка. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак враг сконцентрировал у Новогродовки. Силы обороны в целом на направлении отбили уже 37 штурмов, Атаки оккупантов еще продолжаются неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки.

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Предварительно, сегодня на этом направлении было обезврежено 254 оккупанта. Также уничтожены две ББМ, две артиллерийские системы, три БпЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же, повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Противник, активизировавшись, заплатил за это довольно высокую цену - наши воины уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты. Кроме того, оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих. Подсчет раненых - продолжается.

На Времевском направлении противник совершил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой - до сих пор продолжается.

Ситуация на юге

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя позиции наших подразделений.

Как отметили в Генштабе, на других направлениях - без особых изменений.

В Курской области РФ операция продолжается.

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