За неделю Силы обороны ликвидировали 8330 оккупантов и уничтожили 1473 единицы вооружения и военной техники россиян

В течение недели с 18 по 25 августа 2024 года потери армии РФ составляют около 8330 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение/военная техника российских войск:

39 танков;

151 боевая бронированная машина;

340 артиллерийских систем;

10 РСЗО;

13 установок ППО;

483 единицы автотехники;

82 единицы спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили 12 ракет и 343 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 607 680 российских захватчиков.