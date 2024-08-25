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Новости Агрессия России против Украины Война
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За неделю Силы обороны ликвидировали 8330 оккупантов и уничтожили 1473 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення росіян на Харківському напрямку

В течение недели с 18 по 25 августа 2024 года потери армии РФ составляют около 8330 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение/военная техника российских войск:

  • 39 танков;
  • 151 боевая бронированная машина;
  • 340 артиллерийских систем;
  • 10 РСЗО;
  • 13 установок ППО;
  • 483 единицы автотехники;
  • 82 единицы спецтехники.

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Втрати армії РФ

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 12 ракет и 343 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 607 680 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492) уничтожение (6837) Павлюк Александр (191)


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А почему всем лили срань в уши, что при путине шахты на Донбассе будут работать?

... в Донецке прекратила добычу последняя угольная шахта.

На это https://t.me/kazansky2017/13142?single обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
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25.08.2024 17:18 Ответить
и шахтеры почему-то не бастуют. А нам говорили, что если закрыть убыточные шахты, шахтеры будут бастовать.
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25.08.2024 17:23 Ответить
Шахтьорав по посадках собаки додають...
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25.08.2024 17:26 Ответить
 
 