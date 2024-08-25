За неделю Силы обороны ликвидировали 8330 оккупантов и уничтожили 1473 единицы вооружения и военной техники россиян
В течение недели с 18 по 25 августа 2024 года потери армии РФ составляют около 8330 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение/военная техника российских войск:
- 39 танков;
- 151 боевая бронированная машина;
- 340 артиллерийских систем;
- 10 РСЗО;
- 13 установок ППО;
- 483 единицы автотехники;
- 82 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 12 ракет и 343 БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 607 680 российских захватчиков.
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... в Донецке прекратила добычу последняя угольная шахта.
На это https://t.me/kazansky2017/13142?single обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.