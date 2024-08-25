В течение недели спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта. ВИДЕО
Спецназовцы СБУ активно уничтожали вражескую технику и оккупантов в течение прошлой недели.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Воины СБУ ко Дню Независимости устроили "праздничные фейерверки" оккупантам", - сообщили в СБУ.
Только за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:
- 14 танков
- 14 ББМ
- 25 артсистем и 3 РСЗО
- 1 систему ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы
- 214 единиц автотранспорта
- 23 БпЛА и 20 антенн связи
- 181 вражеское фортификационное сооружение и огневую позицию
- 3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами
А также было уничтожено 241 оккупанта.
Также спецназовцы СБУ обратились к желающим присоединиться к ним: "Хочешь бороться за нашу Победу вместе с нами? Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ и заполняй анкету по ссылке: bit.ly/43UpYug
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Україна переможе, окупантів з московії