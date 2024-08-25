В течение недели спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта. ВИДЕО

Спецназовцы СБУ активно уничтожали вражескую технику и оккупантов в течение прошлой недели.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Воины СБУ ко Дню Независимости устроили "праздничные фейерверки" оккупантам", - сообщили в СБУ.

Только за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:

14 танков

14 ББМ

25 артсистем и 3 РСЗО

1 систему ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы

214 единиц автотранспорта

23 БпЛА и 20 антенн связи

181 вражеское фортификационное сооружение и огневую позицию

3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами

А также было уничтожено 241 оккупанта.

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Также спецназовцы СБУ обратились к желающим присоединиться к ним: "Хочешь бороться за нашу Победу вместе с нами? Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ и заполняй анкету по ссылке: bit.ly/43UpYug