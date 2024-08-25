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В течение недели спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта. ВИДЕО

Спецназовцы СБУ активно уничтожали вражескую технику и оккупантов в течение прошлой недели.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Воины СБУ ко Дню Независимости устроили "праздничные фейерверки" оккупантам", - сообщили в СБУ.

Только за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:

  • 14 танков
  • 14 ББМ
  • 25 артсистем и 3 РСЗО
  • 1 систему ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы
  • 214 единиц автотранспорта
  • 23 БпЛА и 20 антенн связи
  • 181 вражеское фортификационное сооружение и огневую позицию
  • 3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами

А также было уничтожено 241 оккупанта.

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Также спецназовцы СБУ обратились к желающим присоединиться к ним: "Хочешь бороться за нашу Победу вместе с нами? Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ и заполняй анкету по ссылке: bit.ly/43UpYug

Автор: 

ликвидация (3536) СБУ (19893) уничтожение (6916)


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Гарна робота. Більше дронів - більше дохлих свинособак
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25.08.2024 14:11 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Україна переможе, окупантів з московії
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25.08.2024 14:17 Ответить
Якби дійсно були б такі втрати у орків то війна б вже давно закінчилася.
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25.08.2024 14:24 Ответить
Росіянин, бажаеш на собі перевірити ?
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25.08.2024 14:33 Ответить
краще би вони зайнялися свом прямим призначенням. ОП кишіть руснею
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25.08.2024 15:21 Ответить
Може хватить того триндажа від СБУ!!! Піхота на всіх напрямках мабуть стілки не знищила, як ці тіктокери
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25.08.2024 15:30 Ответить
Я тільки за, бажаю вдачі, але ці новини більше схожі на піар...
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25.08.2024 16:54 Ответить
Від нас не з'їбешся .
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25.08.2024 21:17 Ответить
 
 