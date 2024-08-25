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На юге за сутки ВСУ уничтожили 1 ЗРК "Тор", 1 РСЗО "Град", 3 огневых позиции и 64 оккупанта

тор знищення

Силы обороны Юга продолжают наносить огневые поражения по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 64 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.

Также враг потерял 40 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 1 зенитный ракетный комплекс "Тор"
  • 1 телекоммуникационный комплекс "Азарт"
  • 1 реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
  • 7 артиллерийских систем
  • 23 единицы автобронетехники
  • 4 разведывательных БпЛА
  • 2 лодки
  • 1 комплекс видеонаблюдения

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Поражено:

3 полевых пункта боеснабжения, 2 места хранения ГСМ, 1 наблюдательный пункт, 17 блиндажей, 3 огневые позиции и 1 станция спутниковой связи "Starlink".

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 607 680 российских захватчиков.

Автор: 

ликвидация (3492) боевые действия (3950) Силы обороны юга (296)


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Опять смылись на концерт к Кобзону. А кто картоху копать будет? кто огород будет перекапывать? Нужники вычерпывать кто? Цены для вдов на эти услуги повышаются каждый день
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25.08.2024 12:13 Ответить
 
 