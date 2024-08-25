На юге за сутки ВСУ уничтожили 1 ЗРК "Тор", 1 РСЗО "Град", 3 огневых позиции и 64 оккупанта

Силы обороны Юга продолжают наносить огневые поражения по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 64 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.

Также враг потерял 40 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 зенитный ракетный комплекс "Тор"

1 телекоммуникационный комплекс "Азарт"

1 реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"

7 артиллерийских систем

23 единицы автобронетехники

4 разведывательных БпЛА

2 лодки

1 комплекс видеонаблюдения

Читайте: Российские захватчики продвинулись вблизи Торецка и Покровска. ВСУ, вероятно, имели успех на линии Сватово-Кременная, - ISW

Поражено:

3 полевых пункта боеснабжения, 2 места хранения ГСМ, 1 наблюдательный пункт, 17 блиндажей, 3 огневые позиции и 1 станция спутниковой связи "Starlink".

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 607 680 российских захватчиков.