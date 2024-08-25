На юге за сутки ВСУ уничтожили 1 ЗРК "Тор", 1 РСЗО "Град", 3 огневых позиции и 64 оккупанта
Силы обороны Юга продолжают наносить огневые поражения по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 64 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.
Также враг потерял 40 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 1 зенитный ракетный комплекс "Тор"
- 1 телекоммуникационный комплекс "Азарт"
- 1 реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
- 7 артиллерийских систем
- 23 единицы автобронетехники
- 4 разведывательных БпЛА
- 2 лодки
- 1 комплекс видеонаблюдения
Поражено:
3 полевых пункта боеснабжения, 2 места хранения ГСМ, 1 наблюдательный пункт, 17 блиндажей, 3 огневые позиции и 1 станция спутниковой связи "Starlink".
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 607 680 российских захватчиков.
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alex hamari
показать весь комментарий25.08.2024 12:13 Ответить Мне нравится 0
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