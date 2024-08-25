Российские захватчики продвинулись вблизи Торецка и Покровска. ВСУ, вероятно, имели успех на линии Сватово-Кременная, - ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, свидетельствуют, что оккупанты дошли до восточных окраин Торецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Захватчики наступали под Торецком, возле Дилиевки, в районе Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа. Кроме того, войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что захватчики продвинулись к восточной Карловке и к северо-востоку от Николаевки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, свидетельствуют, что войска РФ продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.

Российские "военкоры" вчера заявили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.

Кроме того, 23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

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