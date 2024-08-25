Российские захватчики продвинулись вблизи Торецка и Покровска. ВСУ, вероятно, имели успех на линии Сватово-Кременная, - ISW
Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, свидетельствуют, что оккупанты дошли до восточных окраин Торецка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Захватчики наступали под Торецком, возле Дилиевки, в районе Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа. Кроме того, войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что захватчики продвинулись к восточной Карловке и к северо-востоку от Николаевки.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, свидетельствуют, что войска РФ продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.
Российские "военкоры" вчера заявили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.
Кроме того, 23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нужны аналитики, без них никак.
Как там в судже дела? Приедут политруки 1 сентября школоту учить?
Покровський напрямок.
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Заводська та Донецька.
У Новогродівці супротивник просунувся на глибину до 600 метрів. Бої тривають у центральній частині міста.
На схід і на південний схід від Маринівки російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.7 км, зайняли позиції в районі заправки і продовжують атаки у напрямку згаданої Маринівки та шахти «Котляревська».
На північний захід і на північний схід від Калинового противник просунувся на ділянці шириною до 5.45 км на глибину до 1.7 км.
Курахівський напрямок.
Тривають бойові зіткнення у північно-західній частині Красногорівки та в районі Георгіївки.
Вугледарський напрямок.
Противник просунувся широким охопленням від Ікряної балки до балки Солоненька у напрямку траси O0532 на ділянці завширшки до 4.4 км на глибину до 1.2 км."