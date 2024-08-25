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Новости Война
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Российские захватчики продвинулись вблизи Торецка и Покровска. ВСУ, вероятно, имели успех на линии Сватово-Кременная, - ISW

Торецьк

Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, свидетельствуют, что оккупанты дошли до восточных окраин Торецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Захватчики наступали под Торецком, возле Дилиевки, в районе Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа. Кроме того, войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что захватчики продвинулись к восточной Карловке и к северо-востоку от Николаевки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, свидетельствуют, что войска РФ продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.

Российские "военкоры" вчера заявили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.

Кроме того, 23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

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Автор: 

Донецкая область (9524) боевые действия (3950) Торецк (429)


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Топ комментарии
+11
Схоже, що зермакам просування РФ на покровському, торецькому напрямках до лампочки.
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25.08.2024 09:00
+5
Кремінна-Сватове, там давно орки не мають успіхів. Красногорівка іменно тут не досяжна. Черкащина часто передає допомогу іменно сюди і іменно тут тримає фронт Свобода.
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25.08.2024 08:58
+1
Открыть карту Дипстейта так сложно...
Нужны аналитики, без них никак.
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25.08.2024 08:54
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Открыть карту Дипстейта так сложно...
Нужны аналитики, без них никак.
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25.08.2024 08:54 Ответить
Кремінна-Сватове, там давно орки не мають успіхів. Красногорівка іменно тут не досяжна. Черкащина часто передає допомогу іменно сюди і іменно тут тримає фронт Свобода.
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25.08.2024 08:58 Ответить
Схоже, що зермакам просування РФ на покровському, торецькому напрямках до лампочки.
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25.08.2024 09:00 Ответить
...зараз почнуть співати, як багато чужої землі ми зайняли...
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25.08.2024 09:15 Ответить
Та не байдуже зєрмакам. Досі своїх протипіхотних мін не робимо. А вони дуже в дефіциті. Оманські обіцянки пуйлу треба виконувати
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25.08.2024 11:34 Ответить
А коли він закінчив АТО?
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25.08.2024 09:40 Ответить
В 22 я такое про Львов читал. Потом в 23 про Одессу, в 23-24 про Харьков. Теперь уже Славянск "скоро". Аппетиты все скромнее.
Как там в судже дела? Приедут политруки 1 сентября школоту учить?
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25.08.2024 09:38 Ответить
Кацапи просунулися, а ЗСУ ймовірно здобули-це що прогноз погоди? Краще взагалі нічого не писати!
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25.08.2024 09:25 Ответить
Там є якісь відповідальні за фортифікаційні споруди, які були заздалегідь підготовлені ?
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25.08.2024 09:46 Ответить
У зєлі у всьому винуватий Залужний.
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25.08.2024 11:35 Ответить
Хочу думати,що очевидні,катастрофічні речі нам,є частиною плану української перемоги.
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25.08.2024 10:44 Ответить
@ "Зведення на ранок 25 серпня:

Покровський напрямок.
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Заводська та Донецька.
У Новогродівці супротивник просунувся на глибину до 600 метрів. Бої тривають у центральній частині міста.
На схід і на південний схід від Маринівки російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.7 км, зайняли позиції в районі заправки і продовжують атаки у напрямку згаданої Маринівки та шахти «Котляревська».
На північний захід і на північний схід від Калинового противник просунувся на ділянці шириною до 5.45 км на глибину до 1.7 км.

Курахівський напрямок.
Тривають бойові зіткнення у північно-західній частині Красногорівки та в районі Георгіївки.

Вугледарський напрямок.
Противник просунувся широким охопленням від Ікряної балки до балки Солоненька у напрямку траси O0532 на ділянці завширшки до 4.4 км на глибину до 1.2 км."
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25.08.2024 13:02 Ответить
 
 