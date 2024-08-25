Російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська. ЗСУ, ймовірно, мали успіх на лінії Сватове-Кремінна, - ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, свідчать, що окупанти дійшли до східних околиць Торецька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Загарбники наступали під Торецьком, біля Диліївки, в районі Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня. Крім того, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що загарбники просунулися до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, свідчать, що війська РФ просунулися на південно-східній околиці Новогродівки.

Російські "воєнкори" вчора заявили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її.

Крім того, 23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля та Гродівки, а також в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

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