Російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська. ЗСУ, ймовірно, мали успіх на лінії Сватове-Кремінна, - ISW
Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, свідчать, що окупанти дійшли до східних околиць Торецька.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Загарбники наступали під Торецьком, біля Диліївки, в районі Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня. Крім того, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що загарбники просунулися до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, свідчать, що війська РФ просунулися на південно-східній околиці Новогродівки.
Російські "воєнкори" вчора заявили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її.
Крім того, 23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля та Гродівки, а також в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.
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Как там в судже дела? Приедут политруки 1 сентября школоту учить?
Покровський напрямок.
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Заводська та Донецька.
У Новогродівці супротивник просунувся на глибину до 600 метрів. Бої тривають у центральній частині міста.
На схід і на південний схід від Маринівки російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.7 км, зайняли позиції в районі заправки і продовжують атаки у напрямку згаданої Маринівки та шахти «Котляревська».
На північний захід і на північний схід від Калинового противник просунувся на ділянці шириною до 5.45 км на глибину до 1.7 км.
Курахівський напрямок.
Тривають бойові зіткнення у північно-західній частині Красногорівки та в районі Георгіївки.
Вугледарський напрямок.
Противник просунувся широким охопленням від Ікряної балки до балки Солоненька у напрямку траси O0532 на ділянці завширшки до 4.4 км на глибину до 1.2 км."