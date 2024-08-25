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Новини Війна
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Російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська. ЗСУ, ймовірно, мали успіх на лінії Сватове-Кремінна, - ISW

Торецьк

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, свідчать, що окупанти дійшли до східних околиць Торецька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Загарбники наступали під Торецьком, біля Диліївки, в районі Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня. Крім того, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що загарбники просунулися до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, свідчать, що війська РФ просунулися на південно-східній околиці Новогродівки.

Російські "воєнкори" вчора заявили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її.

Крім того, 23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля та Гродівки, а також в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

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Автор: 

Донецька область (8335) бойові дії (3705) Торецьк (439)


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Топ коментарі
+11
Схоже, що зермакам просування РФ на покровському, торецькому напрямках до лампочки.
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25.08.2024 09:00
+5
Кремінна-Сватове, там давно орки не мають успіхів. Красногорівка іменно тут не досяжна. Черкащина часто передає допомогу іменно сюди і іменно тут тримає фронт Свобода.
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25.08.2024 08:58
+1
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Нужны аналитики, без них никак.
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25.08.2024 08:54
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Нужны аналитики, без них никак.
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25.08.2024 08:54 Відповісти
Кремінна-Сватове, там давно орки не мають успіхів. Красногорівка іменно тут не досяжна. Черкащина часто передає допомогу іменно сюди і іменно тут тримає фронт Свобода.
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25.08.2024 08:58 Відповісти
Схоже, що зермакам просування РФ на покровському, торецькому напрямках до лампочки.
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25.08.2024 09:00 Відповісти
...зараз почнуть співати, як багато чужої землі ми зайняли...
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25.08.2024 09:15 Відповісти
Та не байдуже зєрмакам. Досі своїх протипіхотних мін не робимо. А вони дуже в дефіциті. Оманські обіцянки пуйлу треба виконувати
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25.08.2024 11:34 Відповісти
А коли він закінчив АТО?
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25.08.2024 09:40 Відповісти
В 22 я такое про Львов читал. Потом в 23 про Одессу, в 23-24 про Харьков. Теперь уже Славянск "скоро". Аппетиты все скромнее.
Как там в судже дела? Приедут политруки 1 сентября школоту учить?
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25.08.2024 09:38 Відповісти
Кацапи просунулися, а ЗСУ ймовірно здобули-це що прогноз погоди? Краще взагалі нічого не писати!
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25.08.2024 09:25 Відповісти
Там є якісь відповідальні за фортифікаційні споруди, які були заздалегідь підготовлені ?
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25.08.2024 09:46 Відповісти
У зєлі у всьому винуватий Залужний.
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25.08.2024 11:35 Відповісти
Хочу думати,що очевидні,катастрофічні речі нам,є частиною плану української перемоги.
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25.08.2024 10:44 Відповісти
@ "Зведення на ранок 25 серпня:

Покровський напрямок.
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Заводська та Донецька.
У Новогродівці супротивник просунувся на глибину до 600 метрів. Бої тривають у центральній частині міста.
На схід і на південний схід від Маринівки російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.7 км, зайняли позиції в районі заправки і продовжують атаки у напрямку згаданої Маринівки та шахти «Котляревська».
На північний захід і на північний схід від Калинового противник просунувся на ділянці шириною до 5.45 км на глибину до 1.7 км.

Курахівський напрямок.
Тривають бойові зіткнення у північно-західній частині Красногорівки та в районі Георгіївки.

Вугледарський напрямок.
Противник просунувся широким охопленням від Ікряної балки до балки Солоненька у напрямку траси O0532 на ділянці завширшки до 4.4 км на глибину до 1.2 км."
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25.08.2024 13:02 Відповісти
 
 