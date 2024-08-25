Ворог просунувся біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Російські загарбники просунулись біля 5 населених пунктів Донецької області та відновили свою активність західніше Красногорівки.

Про це під кінець доби 24 серпня повідомили аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, окупанти поновили активність західніше Красногорівки Покровського району Донецької області.

"Росіяни зранку почали атаку на позиції 46 ОАеМБр силами 3 БМП та 1 танку. Було висаджено до взводу піхоти, бої тривають", - пишуть аналітики.

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