Ворог просунувся біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російські загарбники просунулись біля 5 населених пунктів Донецької області та відновили свою активність західніше Красногорівки.
Про це під кінець доби 24 серпня повідомили аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, окупанти поновили активність західніше Красногорівки Покровського району Донецької області.
"Росіяни зранку почали атаку на позиції 46 ОАеМБр силами 3 БМП та 1 танку. Було висаджено до взводу піхоти, бої тривають", - пишуть аналітики.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, от, 90 дєрєвєнь під курськом, то перемога зе!шмарклі.
Поки публіку відволікають успіхамі у Курській області. Знову якийсь договорняк...
день тиждень місяць квартал