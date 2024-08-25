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Ворог просунувся біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Донецька область

Російські загарбники просунулись біля 5 населених пунктів Донецької області та відновили свою активність західніше Красногорівки.

Про це під кінець доби 24 серпня повідомили аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, окупанти поновили активність західніше Красногорівки Покровського району Донецької області.

карта

"Росіяни зранку почали атаку на позиції 46 ОАеМБр силами 3 БМП та 1 танку. Було висаджено до взводу піхоти, бої тривають", - пишуть аналітики.

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Автор: 

армія рф (17216) Донецька область (8328)


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Какая неожиданность - опять продвигаются вдоль дороги . Ну кто же мог такое предположить ?
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25.08.2024 00:08 Відповісти
це, все сирській гімно, безкутна знає!
а, от, 90 дєрєвєнь під курськом, то перемога зе!шмарклі.
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25.08.2024 00:11 Відповісти
Я так розумію, кацапи до якойїсь дати намагаються вийти на межі Донецької області...
Поки публіку відволікають успіхамі у Курській області. Знову якийсь договорняк...
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25.08.2024 00:17 Відповісти
Кацапи уже 3-й день тиждень місяць квартал рік намагаються. Як їм кроти не допомагають, скільки б саботажу тут не робила опа, а віз і нині там. Москалі - 2 армія світу по дибілізму, бо мати "усьосхвачено" всюди, мати тотальну перевагу і так обісратись міг лише Мусоліні. А ми кацапів з гітлерівцями порівнюємо - а вони всього на всього італійська армія 1940 року...
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25.08.2024 09:14 Відповісти
Дивно,колони з 5 і більше танків палили,а 1 танк і малі групи ні?((((
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25.08.2024 00:18 Відповісти
 
 