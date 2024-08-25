Враг продвинулся возле 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState
Российские захватчики продвинулись возле 5 населенных пунктов Донецкой области и возобновили свою активность западнее Красногоровки.
Об этом под конец суток 24 августа сообщили аналитики ресурса DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Водяного, Мариновки, Калинового, Орловки и в Новогродовке", - говорится в сообщении.
Кроме этого, оккупанты возобновили активность западнее Красногоровки Покровского района Донецкой области.
"Россияне утром начали атаку на позиции 46 ОАэМБр силами 3 БМП и 1 танка. Было высажено до взвода пехоты, бои продолжаются", - пишут аналитики.
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а, от, 90 дєрєвєнь під курськом, то перемога зе!шмарклі.
Поки публіку відволікають успіхамі у Курській області. Знову якийсь договорняк...
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