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Новости Война
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Враг продвинулся возле 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Донецька область

Российские захватчики продвинулись возле 5 населенных пунктов Донецкой области и возобновили свою активность западнее Красногоровки.

Об этом под конец суток 24 августа сообщили аналитики ресурса DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Водяного, Мариновки, Калинового, Орловки и в Новогродовке", - говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты возобновили активность западнее Красногоровки Покровского района Донецкой области.

карта

"Россияне утром начали атаку на позиции 46 ОАэМБр силами 3 БМП и 1 танка. Было высажено до взвода пехоты, бои продолжаются", - пишут аналитики.

Читайте также: Рашисты пытаются захватить ключевую высоту в районе Покровска, - DeepState

Автор: 

армия РФ (19079) Донецкая область (9524)


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Какая неожиданность - опять продвигаются вдоль дороги . Ну кто же мог такое предположить ?
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25.08.2024 00:08 Ответить
це, все сирській гімно, безкутна знає!
а, от, 90 дєрєвєнь під курськом, то перемога зе!шмарклі.
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25.08.2024 00:11 Ответить
Я так розумію, кацапи до якойїсь дати намагаються вийти на межі Донецької області...
Поки публіку відволікають успіхамі у Курській області. Знову якийсь договорняк...
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25.08.2024 00:17 Ответить
Кацапи уже 3-й день тиждень місяць квартал рік намагаються. Як їм кроти не допомагають, скільки б саботажу тут не робила опа, а віз і нині там. Москалі - 2 армія світу по дибілізму, бо мати "усьосхвачено" всюди, мати тотальну перевагу і так обісратись міг лише Мусоліні. А ми кацапів з гітлерівцями порівнюємо - а вони всього на всього італійська армія 1940 року...
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25.08.2024 09:14 Ответить
Дивно,колони з 5 і більше танків палили,а 1 танк і малі групи ні?((((
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25.08.2024 00:18 Ответить
 
 