Враг продвинулся возле 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики продвинулись возле 5 населенных пунктов Донецкой области и возобновили свою активность западнее Красногоровки.

Об этом под конец суток 24 августа сообщили аналитики ресурса DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Водяного, Мариновки, Калинового, Орловки и в Новогродовке", - говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты возобновили активность западнее Красногоровки Покровского района Донецкой области.

"Россияне утром начали атаку на позиции 46 ОАэМБр силами 3 БМП и 1 танка. Было высажено до взвода пехоты, бои продолжаются", - пишут аналитики.

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