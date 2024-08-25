Общие боевые потери РФ с начала войны – около 607 680 человек (+1190 за сутки), 8547 танков, 17 396 артсистем, 16 631 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 607 680 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 607680 (+1190) человек,

танков - 8547 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 16631 (+11) ед,

артиллерийских систем - 17396 (+47) ед,

РСЗО - 1171 (+2) ед,

средства ППО - 936 (+1) ед,

самолетов - 367 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14095 (+31),

крылатые ракеты - 2444 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92) ед,

специальная техника - 2928 (+17)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство на Харьковщине. ВИДЕО