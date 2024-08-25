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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 607 680 человек (+1190 за сутки), 8547 танков, 17 396 артсистем, 16 631 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 607 680 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 607680 (+1190) человек,
  • танков - 8547 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 16631 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 17396 (+47) ед,
  • РСЗО - 1171 (+2) ед,
  • средства ППО - 936 (+1) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14095 (+31),
  • крылатые ракеты - 2444 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92) ед,
  • специальная техника - 2928 (+17)

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Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492) уничтожение (6837)


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Топ комментарии
+27
Минув 3840 день москальсько-української війни.
175! одиниць техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта 49, броня 16, логістика 92!
Логістика та спецтехніка дуже файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 71000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 607 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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25.08.2024 07:53
+14
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25.08.2024 07:54
+6
останні місяці добре стали "крила" вибивать.
По логистиі у цьому місяці буде рекорд. По "крилам" теж на рекорд іде, сподіваюсь що це за рахунок приросту збитих розвідників.
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25.08.2024 08:30
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Минув 3840 день москальсько-української війни.
175! одиниць техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта 49, броня 16, логістика 92!
Логістика та спецтехніка дуже файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 71000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 607 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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25.08.2024 07:53 Ответить
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25.08.2024 07:54 Ответить
останні місяці добре стали "крила" вибивать.
По логистиі у цьому місяці буде рекорд. По "крилам" теж на рекорд іде, сподіваюсь що це за рахунок приросту збитих розвідників.
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25.08.2024 08:30 Ответить
Я тільки за, але авто липень ц.р. - 2 103 на разі 1 659 і тиждень в запасі.
Арта липень (рекорд) 1 520 і 1 277 на сьогодні, шанси більш вірогідні
Спецтехніка для рекорду потрібно ще 53 одиниці, вірогідність дуже висока, але це ж все таки спецтехніка.

Один безсумнівний рекорд чумардоси, їх за літо завтра буде 100 тисяч
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25.08.2024 20:29 Ответить
1160 и 1190 - ну очень часто повторяются.

Це ти посіяв зерно сумніву у правдивість звітів від ГШ?
На твоїх болотах може і проканає але не тут.
1 190 сьогодні і позавчора, у липні такого числа немає, у червні 10.06 і все.
1 160 три рази в цьому місяці, у липні також немає, у червні 16.06 -
частота прям через край.

Танки у серпні п'ять разів було по п'ять одиниць, тобі не здається що це більш частіше і зрада саме тут, ГШ нам дає неправдиву інформацію - все пропало, саме час здаватися або сідати за стіл перемовин.
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25.08.2024 20:15 Ответить
На озброєнні кацапів з'явилися 122 мм гаубиці 1938 року.
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25.08.2024 10:26 Ответить
Знаєте, що це означає?

Дві речі:
1. контрбатарейна боротьба ЗСУ - реально ефективна.
2. засрашка не має ресурсів на ремонт гаубиць Д-30. Високовірогідно, немає можливості виготовляти стволи в "товарних" кількостях.

От цьому - потягли гармати 1938 року....

Нічого, ми і дивізійні гармати 76мм (знамениті "трьохдюймовки") зразка 1942 року ще побачимо. А потім і 76мм гармати зразка 1902 року.

Виснаження по техніці і арті - воно ось таке. А не "раптове зникнення".
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25.08.2024 11:11 Ответить
максимальна дальність у гармати 11200 м
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25.08.2024 12:28 Ответить
Навіть не питаю про яку саме гармату йде мова.
ТТХ АКМ (7,62) офіційно від кацапів
Дальність пострілу 3 км, вбивча дальнісь 1,5 км, прицільна дальність 0,4 км
На практиці максимум 2 км і 1 км відповідно, а прицільна дальність взагалі 50-80 метрів.
Так що дальність в 11 км насправді буде максимум 4 і +/- 100 метрів ліво-право, недоліт-переліт.
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25.08.2024 20:50 Ответить
122 мм гаубиця зразка 1938 року

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122 мм гаубиця М-30

виробник завод №9 м. Єкатеринбург, завод №92 м. Нижній Новгород
рік прийняття на озброєння 1938
дальність стрільби (м) 11800
вага (кг) 2500
боєкомплект (постр.) 80
швидкострільність (постр./хв.) 5-6
обслуга (чол.) 7
бронепробиваємість (мм) 350

122-мм гаубиця зразка 1938 року (М-30, індекс ГАУ - 52-Г-463) -радянська гаубиця періоду Другої світової війни. Це орудіє серийно випускалось з 1939 по 1955 роки, перебувало чи досі перебуває на озброєнні армій багатьох держав світу, використовувалось практично у всіх значущих війнах та збройних конфліктах середини і кінця XX століття.
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25.08.2024 22:56 Ответить
Віталій і навіть не питайте де це я взяв )
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25.08.2024 23:03 Ответить
Цікаво, а чому в статистиці про потоплені кораблі досі немає порому.
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25.08.2024 11:17 Ответить
Та пофігу! Втонуло кацапське корито з цистернами з паливом, ну і добре. Це лайно вже плавати не буде!
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25.08.2024 12:46 Ответить
Бажано було б знати про загиблих та усе інше з боку України.інакше немає ясного розуміння що коється.Лаятися в інтернеті на ворогів бабська справа.Поки про лихо війни ясно кажуть тільки кладовища .
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25.08.2024 16:54 Ответить
Та вам лаптєногим какашніков кожного дня доповідає про втрати України. Що з того якщо буде інформація з нашого боку, в вашій макітрі з об'ємом пам'яті як у флоппі-диску це всерівно не затримається.
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25.08.2024 21:02 Ответить
 
 