Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 607 680 осіб (+1190 за добу), 8547 танків, 17 396 артсистем, 16 631 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 607 680 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 607680 (+1190) осіб,

танків ‒ 8547 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,

артилерійських систем – 17396 (+47) од,

РСЗВ – 1171 (+2) од,

засоби ППО ‒ 936 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),

крилаті ракети ‒ 2444 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство на Харківщині. ВIДЕО