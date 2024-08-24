Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота. Це зафільмували воїни підрозділу ГУР МО "KRAKEN".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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