Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота. Це зафільмували воїни підрозділу ГУР МО "KRAKEN".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+40 Суслик Агроном
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Никто без пули не останьтесь
Судьба всей жизни такова
И для того есть голова....
💯 млн таких пострілів і руzкій вапрос буде закрито.
НАЗАВЖДИ.
в раздумьях *****
Позбавив наших фронтових медиків зайвого витрачання сил на непотріб... Так треба було йому вчинити ще в своїй військовій частині...
ну а далі вже треба вибирати : або "хай щастить" або "нєх#й шастать"