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Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота. Це зафільмували воїни підрозділу ГУР МО "KRAKEN".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Поранений окупант підірвав себе гранатою на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) самогубство (633)


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Топ коментарі
+40
РАБ ПОВЕРНУВ ЗБРОЮ ПРОТИ СЕБЕ, А НЕ ПРОТИ РАБОВЛАСНИКА.
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24.08.2024 11:07
+17
Як би цей флеш-моб масштабувати і прискорити.
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24.08.2024 11:12
+13
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24.08.2024 11:30
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худоба з ланом замість мізків.
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24.08.2024 11:04 Відповісти
Який там LAN -- у нього у черепній коробці один однобітний D-тригер, у найкращому випадку. 😂
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24.08.2024 12:48 Відповісти
Стреляйтесь, мальчики, стреляйтесь
Никто без пули не останьтесь
Судьба всей жизни такова
И для того есть голова....
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24.08.2024 22:28 Відповісти
ай маладца-какоє правільнає рєшеніє бо дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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24.08.2024 11:04 Відповісти
РАБ ПОВЕРНУВ ЗБРОЮ ПРОТИ СЕБЕ, А НЕ ПРОТИ РАБОВЛАСНИКА.
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24.08.2024 11:07 Відповісти
Як би цей флеш-моб масштабувати і прискорити.
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24.08.2024 11:12 Відповісти
Цілком розумне рішення .
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24.08.2024 11:13 Відповісти
В кацапів добре виходить!
💯 млн таких пострілів і руzкій вапрос буде закрито.
НАЗАВЖДИ.
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24.08.2024 11:14 Відповісти
Знать Кракена увидел и решил, что смотреть накабздона не так уж и страшно!
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24.08.2024 11:25 Відповісти
...хотів дати інтервью:це можна зробити удома.
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24.08.2024 11:28 Відповісти
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24.08.2024 11:30 Відповісти
Прийти на чужу землю і там застрелитися, міг це і вдома зробити.
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24.08.2024 11:31 Відповісти
йому дали підйомні. десь хтось на раші порадіє з його смерті. А вдома шо - ніякого зиску. Хитріші на війну не підуть. але й чинити збройний опір рашистській машині не будуть. поки-що...
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24.08.2024 17:20 Відповісти
кто? понятно. Вся его близкая родня. Но во время делёжки денег гробовых и там могут быть жертвы, среди родни.
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24.08.2024 18:29 Відповісти
Э не, пане, на фронте наркомовские наливают ( с дурью), для храбрости.
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24.08.2024 21:37 Відповісти
широко відомий у вузьких колах інтернету покійний Горький Лук розповідав, що як медик давав бійцям вітаміни. Аби зір не погіршувався і ворог вночі не міг підкрастися. То багато викидали і він на це сердився. А от тепер я думаю: може ті наші хлопці боялися, що їм якусь дурь підсовують. Хто зна? - жаль його, він був досить цікавим автором.
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25.08.2024 15:49 Відповісти
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24.08.2024 11:32 Відповісти
Логічний кінець! А коли вже Путя дозріє? Чи він таки хоче дожити до трибуналу в Гаазі?
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24.08.2024 11:49 Відповісти


в раздумьях *****
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24.08.2024 11:53 Відповісти
Гарний подарунок від кацапа на День Незалежності!Вимагаємо на біс від інших кацапів!
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24.08.2024 12:30 Відповісти
Лучше от вотки бы издох дома.
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24.08.2024 12:33 Відповісти
Меньше было б зла людям...
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24.08.2024 20:01 Відповісти
у них жизнь стоит ,,копейка,, !!! поэтому нам так трудно с ними воевать !!!(((
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24.08.2024 12:36 Відповісти
бляха..., мастерски они это делают - их что, в учебке этому учат?
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24.08.2024 12:44 Відповісти
Народжуються такими
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24.08.2024 14:27 Відповісти
Какой там учат. "Самородки", кулибины хреновы.
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24.08.2024 19:29 Відповісти
Есть такое слово - кацапюра.
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24.08.2024 13:07 Відповісти
Цей почин треба розповсюдити на все орківське військо
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24.08.2024 13:13 Відповісти
Захотілося скоріше до пуцькіного раю
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24.08.2024 13:18 Відповісти
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24.08.2024 13:31 Відповісти
Ага, ,,Паляниця,,. А ще буде дрон-літаюча тарілка ,,Гудзик,, Хай бояться.
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24.08.2024 13:43 Відповісти
вони досі вірно не можуть написати
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24.08.2024 13:56 Відповісти
путиносос последний раз всовывает дуло в рот.
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24.08.2024 13:42 Відповісти
Витя, чуть не так: "последний раз взял в рот, но не то взял..." Остальное -верно!
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24.08.2024 14:22 Відповісти
Зекономив нам дрона.
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24.08.2024 15:15 Відповісти
полетел вхолостую доводить до сказа очередного кацапа
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24.08.2024 19:37 Відповісти
Так душевно, по домашнему
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24.08.2024 16:00 Відповісти
Не прихильник насилля, в будь-якій формі, але ж "АЙ МОЛОДЕЦЬ!!!"
Позбавив наших фронтових медиків зайвого витрачання сил на непотріб... Так треба було йому вчинити ще в своїй військовій частині...
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24.08.2024 17:32 Відповісти
не так. мусив би затрілити чи підірвати штаб, аби не було кому в бій відправляти. а вже тоді хоч застрілься, хоч здайся. До-речі: багато полоненних висловлюють намір повоювати на стороні рдк і помститись бувшим командирам.
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25.08.2024 15:53 Відповісти
язик до Києва доведе . . .

ну а далі вже треба вибирати : або "хай щастить" або "нєх#й шастать"
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24.08.2024 18:20 Відповісти
Перформанс від кацапа, дарма смієтесь.
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25.08.2024 06:17 Відповісти
Рузге замполите- задоволен
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25.08.2024 16:06 Відповісти
сэкономил дрон. спасибо тварь, билет тебе у кабзона в 1м ряду.
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25.08.2024 18:52 Відповісти
Жертва пропаганды. Сказали холопу убейся а смерть, вот холоп и выполнил задание. Вот только царь Рюрик-путин убиваться не станет.
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25.08.2024 20:28 Відповісти
Россияне! Обратитесь к своим родственникам на СВО, что убивать себя не надо, лучше сдатся в плен и вернутся по обмену домой.
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25.08.2024 20:32 Відповісти
Дрон довів до самогубства....
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25.08.2024 21:51 Відповісти
Не дрон. Його кадирівці всю ніч в дупу жарили.
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26.08.2024 11:00 Відповісти
ПУТИН СДЕЛАЛ РОССИЮ СТРАНОЙ СУЕЦИДНИКОВ !)
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25.08.2024 23:25 Відповісти
 
 