Поранений окупант підірвав себе гранатою на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці ударних дронів РУБпАК "Фенікс" на Краматорському напрямку знищили десяток ворожих укриттів – 4 окупантів ліквідовано та 2 поранено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з російських військових після отриманих поранень вирішив самоліквідуватися. Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату.

Крім того, було пошкоджено три гаубиці Д-30, по одній гарматі МТ-12 "Рапіра" та Д-20. Знищено багатоцільовий тягач легкий броньований МТ-ЛБ та легковий автомобіль російських військ.

Дивіться: Десантники показали затрофеєний новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО