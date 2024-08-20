Поранений окупант підірвав себе гранатою на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Бійці ударних дронів РУБпАК "Фенікс" на Краматорському напрямку знищили десяток ворожих укриттів – 4 окупантів ліквідовано та 2 поранено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з російських військових після отриманих поранень вирішив самоліквідуватися. Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату.
Крім того, було пошкоджено три гаубиці Д-30, по одній гарматі МТ-12 "Рапіра" та Д-20. Знищено багатоцільовий тягач легкий броньований МТ-ЛБ та легковий автомобіль російських військ.
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Wlad West
показати весь коментар20.08.2024 15:10 Відповісти Мені подобається 1
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Pavlo Z
показати весь коментар20.08.2024 15:25 Відповісти Мені подобається 4
Яр Холодний
показати весь коментар21.08.2024 04:07 Відповісти Мені подобається 1
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