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Поранений окупант підірвав себе гранатою на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці ударних дронів РУБпАК "Фенікс" на Краматорському напрямку знищили десяток ворожих укриттів – 4 окупантів ліквідовано та 2 поранено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з російських військових після отриманих поранень вирішив самоліквідуватися. Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату.

Крім того, було пошкоджено три гаубиці Д-30, по одній гарматі МТ-12 "Рапіра" та Д-20. Знищено багатоцільовий тягач легкий броньований МТ-ЛБ та легковий автомобіль російських військ.

Дивіться: Десантники показали затрофеєний новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) самогубство (633)


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Уже появилось краматорское направление:?
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20.08.2024 15:10 Відповісти
отэта ради этава стоило ити в чужую страну убивать там людей?!! не мог дома в кацапетовке себя жизни лишить?! а вабще оно канешна бальшая радость и щястье сдохнуть за *****. давайте истчо! и побольше!
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20.08.2024 15:25 Відповісти
А навіщо картинку "заблюрили"? Позбавили людей задоволення - бачить як кацапські кишки розлітаються!
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21.08.2024 04:07 Відповісти
 
 