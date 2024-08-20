Десантники показали затрофеєний новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО
4-та танкова дивізія ЗС РФ, яка серед інших підрозділів противника мала не допустити прорив кордону Курської області, втратила новітній танк Т-90М "Прорив" з мангалом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Гордість російського оборонпрому" була затрофеєна українськими воїнами, як кілька днів тому і ще одна така ж машина, перейменована бійцями 80-ої десантно-штурмової Галицької бригади на "Пиріжок", - додали у публікацї.
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