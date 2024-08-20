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Десантники показали затрофеєний новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

4-та танкова дивізія ЗС РФ, яка серед інших підрозділів противника мала не допустити прорив кордону Курської області, втратила новітній танк Т-90М "Прорив" з мангалом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Гордість російського оборонпрому" була затрофеєна українськими воїнами, як кілька днів тому і ще одна така ж машина, перейменована бійцями 80-ої десантно-штурмової Галицької бригади на "Пиріжок", - додали у публікацї.

танк

Також дивіться: Наші бійці вивели з ладу танк, знищили броньовик ворога та атакували позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+15
- Вот, че вам сказать за танк Прорив. Он только виходит на позицию и...
- І все.Він наш
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20.08.2024 12:45
+13
Не, тот своим ходом ехал. Того просто угнали. ( не цыгане )
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20.08.2024 12:31
+7
Виповзала! На полігон Але в неї такі проблеми з ходовою та двигуном - що її тільки возить на трейлері
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20.08.2024 12:31
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Це ще один? Кілька днів назад вже трофеїли т-90.
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20.08.2024 12:09 Відповісти
Не, тот своим ходом ехал. Того просто угнали. ( не цыгане )
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20.08.2024 12:31 Відповісти
- Вот, че вам сказать за танк Прорив. Он только виходит на позицию и...
- І все.Він наш
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20.08.2024 12:45 Відповісти
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20.08.2024 14:17 Відповісти
Т-90 лучший танк в мірі . в. пупкін.
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20.08.2024 14:50 Відповісти
потім цей пиріжок нагодує їх...
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20.08.2024 12:10 Відповісти
"Нешановний Владіміре Владіміровичу! Пишуть тобі ненависні тобі "бандерівці" Ми зайнялися створенням музею російсько-української війни і тому збираємо колекцію підбитої нашими доблесними захисниками "анало-говнєтної" техніки Ми вже зібрали її багато Однак з усього "анало-говнєтного" у нас не вистачає двох "найжахливіших" - танків Т-14 "Армата" і літака Су-57 Пришли нам їх , будь ласка, щоб ми поповнили ними свою колекцію Якщо не своїм ходом - то хоч на трейлері Ми - так і буть - витратимо на них одну "Стугну" чи "Стрілу"...!"
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20.08.2024 12:15 Відповісти
доречі, а ота Армата далі красной площаді кудись виповзала?
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20.08.2024 12:29 Відповісти
Виповзала! На полігон Але в неї такі проблеми з ходовою та двигуном - що її тільки возить на трейлері
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20.08.2024 12:31 Відповісти
Офіційно, вони зробили 2 танкові роти вже на арматах. Неофіційно - це штучна збірка. Немає серійного виробництва - не побудована інфраструктура виготовлення запчастин навіть дрібними партіями. Були вже новини, що виробництво повністю зупинене, бо ... корисні санкції не дають закупити необхідні запчастини, які ані засрашка, ані китайчатина з чалмоголовими - не випускають. Зовсім неофіційно - капець цій програмі до кінця війни.
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20.08.2024 15:00 Відповісти
Су 57 щодня запускають ракети по Україні якщо що
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20.08.2024 17:45 Відповісти
Та ну!!!
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20.08.2024 19:29 Відповісти
Реально, вони на відміну від дерьмати вже майже рік виконують бойові завдання запускаючи ракети х 59 69
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20.08.2024 19:38 Відповісти
О манй Гот!!!!! Почти 4 ТД СС рф....
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20.08.2024 13:34 Відповісти
 
 