Десантники показали затрофеєний новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

4-та танкова дивізія ЗС РФ, яка серед інших підрозділів противника мала не допустити прорив кордону Курської області, втратила новітній танк Т-90М "Прорив" з мангалом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Гордість російського оборонпрому" була затрофеєна українськими воїнами, як кілька днів тому і ще одна така ж машина, перейменована бійцями 80-ої десантно-штурмової Галицької бригади на "Пиріжок", - додали у публікацї.

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