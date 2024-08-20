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Наші бійці вивели з ладу танк, знищили броньовик ворога та атакували позиції окупантів. ВIДЕО

Нічні бомбери прикордонників знищили інженерну техніку та броньовик ворога, вивели з ладу танк і завдали вогневого ураження по позиціях загарбників на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український винищувач вдарив AASM Hammer по підземному пункту управління рашистів на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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Котел на річці Сейм скоро закриється: BILD прогнозує, що у пастці опиняться до 3000 російських солдатів
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20.08.2024 11:33 Відповісти
техніку і озброєння залишуть, а самі втечуть..хіба таке не було ?
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20.08.2024 12:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/96480 🔥 Все у вогні, а дим повністю покрив небо: вже третю добу пожежники не можуть загасити палаючу нафтобазу у Пролетарську на Ростовщині Станом на ранок площа пожежі - 10 тис. кв. метрів. Оце наші «пташки» попрацювали.
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20.08.2024 11:35 Відповісти
https://t.me/voynareal/96483 Понтон не доїхав до річки Сейм - дрони «мінуснули» пару одиниць інженерної техніки в КурНР
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20.08.2024 11:37 Відповісти
 
 