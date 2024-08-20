Наші бійці вивели з ладу танк, знищили броньовик ворога та атакували позиції окупантів. ВIДЕО

Нічні бомбери прикордонників знищили інженерну техніку та броньовик ворога, вивели з ладу танк і завдали вогневого ураження по позиціях загарбників на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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