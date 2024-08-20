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Наши бойцы вывели из строя танк, уничтожили броневик врага и атаковали позиции оккупантов. ВИДЕО

Ночные бомберы пограничников уничтожили инженерную технику и броневик врага, вывели из строя танк и нанесли огневое поражение по позициям захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинский истребитель ударил AASM Hammer по подземному пункту управления рашистов на Курском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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Котел на річці Сейм скоро закриється: BILD прогнозує, що у пастці опиняться до 3000 російських солдатів
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20.08.2024 11:33 Ответить
техніку і озброєння залишуть, а самі втечуть..хіба таке не було ?
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20.08.2024 12:13 Ответить
https://t.me/voynareal/96480 🔥 Все у вогні, а дим повністю покрив небо: вже третю добу пожежники не можуть загасити палаючу нафтобазу у Пролетарську на Ростовщині Станом на ранок площа пожежі - 10 тис. кв. метрів. Оце наші «пташки» попрацювали.
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20.08.2024 11:35 Ответить
https://t.me/voynareal/96483 Понтон не доїхав до річки Сейм - дрони «мінуснули» пару одиниць інженерної техніки в КурНР
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20.08.2024 11:37 Ответить
 
 