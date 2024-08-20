Наши бойцы вывели из строя танк, уничтожили броневик врага и атаковали позиции оккупантов. ВИДЕО

Ночные бомберы пограничников уничтожили инженерную технику и броневик врага, вывели из строя танк и нанесли огневое поражение по позициям захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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