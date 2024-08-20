Украинский истребитель ударил AASM Hammer по подземному пункту управления рашистов на Курском направлении. ВИДЕО
Украинский истребитель нанес удар управляемой авиабомбой AASM Hammer по российскому подземному пункту управления в Курской области.
Видео опубликовал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео - украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer", - отметил он.
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ЖИВИХ НЕ ШУКАЙТЕ.
... а можливо напалм чи терміту домішують.
і змусили виконувати ті ж фігури, до яких він звик на своєму.
То була спецоперація по заміні керівництва Львіським округом.
Та на штаб кацапів.
Розірвало жлоба,
Від хвоста до лапів.
Не той тепер командний пункт, і координація вже не та ...