Украинский истребитель ударил AASM Hammer по подземному пункту управления рашистов на Курском направлении. ВИДЕО

Украинский истребитель нанес удар управляемой авиабомбой AASM Hammer по российскому подземному пункту управления в Курской области.

Видео опубликовал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео - украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer", - отметил он.

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