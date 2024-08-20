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Український винищувач вдарив AASM Hammer по підземному пункту управління рашистів на Курському напрямку. ВIДЕО

Український винищувач завдав удару керованою авіабомбою AASM Hammer по російському підземному пункту управління у Курській області.

Відео опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіація Повітряних Сил щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку. На відео – український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила ще один міст у Курській області РФ. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4125) Повітряні сили (2639) Курськ (1108) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+48
САМЕ ТАК ВИБУХАЄ БЕТОНБІЙНА БОМБА. ОБ'ЄМНИЙ ВИБУХ В ГЛИБИНІ. НА ПОВЕРХНІ ЛИШЕ ДИМКИ ЧЕРЕЗ ТРІЩИНИ.
ЖИВИХ НЕ ШУКАЙТЕ.
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20.08.2024 10:48
+31
Там під землею пекло якщо трава горить
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20.08.2024 10:46
+29
Красунчики.
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20.08.2024 10:36
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Красунчики.
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20.08.2024 10:36 Відповісти
Вибух як від пукалки, а на відео трава горить)
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20.08.2024 10:39 Відповісти
Там під землею пекло якщо трава горить
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20.08.2024 10:46 Відповісти
САМЕ ТАК ВИБУХАЄ БЕТОНБІЙНА БОМБА. ОБ'ЄМНИЙ ВИБУХ В ГЛИБИНІ. НА ПОВЕРХНІ ЛИШЕ ДИМКИ ЧЕРЕЗ ТРІЩИНИ.
ЖИВИХ НЕ ШУКАЙТЕ.
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20.08.2024 10:48 Відповісти
В місці падіння та вибуху - свіжонасипаний прямокутник землі Можливо дійсно - заглибленй бункер Бомба проломила перекриття і вибухнула всередині
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20.08.2024 10:55 Відповісти
Схоже подібні бомби американці випробовували в Афганістанських горах.
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20.08.2024 13:44 Відповісти
Так звані "вакуумні"
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20.08.2024 13:46 Відповісти
Горіннія трави від повторної детонації боеприпасів в бункері...
... а можливо напалм чи терміту домішують.
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20.08.2024 13:51 Відповісти
дуже сподіваюсь, що влучили куди треба...
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20.08.2024 10:39 Відповісти
Може не здетонувала бомба?
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20.08.2024 10:40 Відповісти
Ti chio , DALBAIOB ? Ili RUSKI ? 🤦‍♂️
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20.08.2024 11:40 Відповісти
Так это одно и то же!
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20.08.2024 12:33 Відповісти
іди перевір, якщо ні, то підпали бікфордів шнур, щоб таки да
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20.08.2024 14:00 Відповісти
Що запустилося знаємо, а от з чого?)
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20.08.2024 10:42 Відповісти
Щось радянське. У Ф-16 один кіль. А тут два
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20.08.2024 10:44 Відповісти
миг-29
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20.08.2024 11:13 Відповісти
Як по пи 3ді лодонькою
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20.08.2024 10:42 Відповісти
є різні КАБ-500, у основної модифікації 100кг вибухівки, ще є 140, але там не вибухівка а паливо для ОД
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20.08.2024 11:03 Відповісти
судячи по наслідкам прильота, дах бункера склався в кількох місцях, про що говорить кілька осередків пожежі, що не пов'язані один з одним
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20.08.2024 11:09 Відповісти
вибух всередині, поломало перегородки і склався
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20.08.2024 14:01 Відповісти
У хейтерів все, як завжди: якщо не б*ють-погано, якщо-б*ють-теж погано, не тим, не так, не тоді і не туди...
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20.08.2024 10:55 Відповісти
і взагалі не вибухнуло, а як вибухнуло то слабо, та то зрадо..би на службі х..ла
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20.08.2024 14:02 Відповісти
Льотчик-ас молодець ,зразу після скиду виконав "бочку"- по протокоу ,як вчили.
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20.08.2024 11:06 Відповісти
на те він і льотчик
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20.08.2024 11:31 Відповісти
Льотчики бквають різні. Був такий льотчик Топонар. В Скнилові під Львовом на авіашоу хотів зробити бочку, а вбив більше 80-ти львів'ян.
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20.08.2024 11:37 Відповісти
Топонара пересадили на чужий повністю заправлений ВАЖЧИЙ літак
і змусили виконувати ті ж фігури, до яких він звик на своєму.
То була спецоперація по заміні керівництва Львіським округом.
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20.08.2024 13:33 Відповісти
Царство небесне Топонарю, але він знав скільки пального на борту і мав цю інфу брати до уваги. Він був останньою ланкою, але далеко не першою за планування і відповідальною за цю трагедію. Чи міг би він передбачити наслідки того рокового маневру з тієї висоти - питання... План польоту був затверджений і його необхідно було дотримуватися. Шкода усіх.
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20.08.2024 13:58 Відповісти
Вот для етого нужна авиация. А мы свою авиацию угробили стреляя неуправляемые нурсы куда нибудь
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20.08.2024 11:10 Відповісти
Домик с трубами слева - наверно это не вентшахта, а газовыхлоп дизеля?
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20.08.2024 11:54 Відповісти
Прилітала бомба,
Та на штаб кацапів.
Розірвало жлоба,
Від хвоста до лапів.
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20.08.2024 12:30 Відповісти
Що значить "сервіс" - і хоронити нікого нетреба...)))
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20.08.2024 12:54 Відповісти
Лим-димок від цапів, мов дівочі літа ....
Не той тепер командний пункт, і координація вже не та ...
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20.08.2024 13:00 Відповісти
Пишуть, що відео насправді з Нової Каховки на Херсонщині, а не з Курської області
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20.08.2024 13:03 Відповісти
Та то якась муйня, якщо там звичайний бункер, то на поверхні буде гора каміння, однозначно. Дуже сумніваюсь, що там бункер, типу для *****, у нього бункери в горі, на глибині під сотню метрів, у толщі каменю. Туди ядеркой треба лупити. А тут, в якомусь селі, скоріше за все, був максимум підвал. То "бонба" лише траву попалила на землі. Незачьот!
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20.08.2024 13:48 Відповісти
Як сказала балувана Галя - п-да ляля
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19.11.2024 21:06 Відповісти
 
 