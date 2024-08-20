Український винищувач вдарив AASM Hammer по підземному пункту управління рашистів на Курському напрямку. ВIДЕО
Український винищувач завдав удару керованою авіабомбою AASM Hammer по російському підземному пункту управління у Курській області.
Відео опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіація Повітряних Сил щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку. На відео – український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer", - зазначив він.
Топ коментарі
+48 Суслик Агроном
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+31 valentyna #410470
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+29 Чайка Київ
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ЖИВИХ НЕ ШУКАЙТЕ.
... а можливо напалм чи терміту домішують.
і змусили виконувати ті ж фігури, до яких він звик на своєму.
То була спецоперація по заміні керівництва Львіським округом.
Та на штаб кацапів.
Розірвало жлоба,
Від хвоста до лапів.
Не той тепер командний пункт, і координація вже не та ...