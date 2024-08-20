Український винищувач вдарив AASM Hammer по підземному пункту управління рашистів на Курському напрямку. ВIДЕО

Український винищувач завдав удару керованою авіабомбою AASM Hammer по російському підземному пункту управління у Курській області.

Відео опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіація Повітряних Сил щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку. На відео – український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer", - зазначив він.

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