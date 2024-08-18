Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила ще один міст у Курській області РФ. ВIДЕО
Українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він оприлюднив відео руйнування ударами авіації другого мосту в Курській області РФ.
"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат", - зазначив Олещук.
За даними росЗМІ, йдеться про знищення українськими військами мосту через річку Сейм біля села Зване у Курській області.
Зазначається, що через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.
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що вже казати про керченський
Не просто стоїть - експлуатується. Поменше ура-закиднів !
що рашисти повтікали з Тьоткіно/укріп район/...через річку, пантом навели.Тобто в оточенні не опинились.
по деяких данних там їх було від 1000 до 2500 .
хоча то були сепари і колоборанти які приїхали на Херсонщину русифікувати та тероризувати а ніякі вони не цивільні
Потім те все угрупування окопалось на Запоріжжі
хіба що проїзд трохи вузькуватий - а так цілком здатний виконувати свої функції...
І я тобі відповів, навівши приклад тих, хто проїхав на своей тачке
Чесно - не знищила, а сильно пошкодила.
Нагуя прибрехувати?
Навєрное, аппаратура пєрвого поколєнія, ілі газ бил нєсвєжій....