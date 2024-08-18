Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила ще один міст у Курській області РФ. ВIДЕО

Українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він оприлюднив відео руйнування ударами авіації другого мосту в Курській області РФ.

"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат", - зазначив Олещук.

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За даними росЗМІ, йдеться про знищення українськими військами мосту через річку Сейм біля села Зване у Курській області.

Зазначається, що через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.

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