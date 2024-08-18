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Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила ще один міст у Курській області РФ. ВIДЕО

Українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він оприлюднив відео руйнування ударами авіації другого мосту в Курській області РФ.

"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат", - зазначив Олещук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила міст на Курському напрямку. ВIДЕО

За даними росЗМІ, йдеться про знищення українськими військами мосту через річку Сейм біля села Зване у Курській області

Зазначається, що через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.

Українська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Українська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Дивіться також: Десантники затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

міст (1231) знищення (7235) Повітряні сили (2636) Курськ (1108) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+24
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18.08.2024 11:20
+15
Я б не назвав оце "пап'є-маше" менш вшивим
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18.08.2024 11:17
+12
"Зорепадом летять мости " (с) Тарас Петриненко.
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18.08.2024 11:12
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вшивенький мостик не так просто розвалити
що вже казати про керченський
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18.08.2024 11:11 Відповісти
Я б не назвав оце "пап'є-маше" менш вшивим
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18.08.2024 11:17 Відповісти
нагадати чим його вразили?
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18.08.2024 11:40 Відповісти
Це не відмінює того, що він "картонний". В тому місці фізично не можна будувати капітальну споруду, врховуючи на чому вона стоїть.
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18.08.2024 12:01 Відповісти
І скільки часу вже стоїть ? І під ударами.
Не просто стоїть - експлуатується. Поменше ура-закиднів !
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18.08.2024 12:47 Відповісти
Так, поки що стоїть. Поживемо - побачимо.
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18.08.2024 13:00 Відповісти
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18.08.2024 12:48 Відповісти
Хоч він і "вшивенький" - але мать його "під боком" (і отримать удар з флангу - та ще й у себе "за спиною")- "не фонтан"! А тепер кацапам треба буде наводить понтонну переправу Але ж вона наводиться не за п"ять хвилин" А небо зараз ясне І не тільки дрони будуть на контролі - але й супутники в космосі!
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18.08.2024 13:59 Відповісти
"Зорепадом летять мости " (с) Тарас Петриненко.
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18.08.2024 11:12 Відповісти
Бог любить трійцю
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18.08.2024 11:13 Відповісти
Надо и последний мост положить . А с понтонными перправами в разы проще разбираться . Да и у переправ всегда толпа шарится. Самое оно с 777 накрывать.
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18.08.2024 11:13 Відповісти
Таке казали..наскільки правда ..невідомо..Але є приклад з Антонівським мостом.
що рашисти повтікали з Тьоткіно/укріп район/...через річку, пантом навели.Тобто в оточенні не опинились.
по деяких данних там їх було від 1000 до 2500 .
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18.08.2024 11:26 Відповісти
З Херсонщини їх випустили їхали майже тиждень вночі, і там їх було більше 10 тис та море техніки.... керівництво говорить що не били по колонах тому що серед військової техніки тікало мирне населення....
хоча то були сепари і колоборанти які приїхали на Херсонщину русифікувати та тероризувати а ніякі вони не цивільні

Потім те все угрупування окопалось на Запоріжжі
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18.08.2024 11:47 Відповісти
так..от саме ВИПУСТИЛИ...А це була ідеальна пастка для рашистів..
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18.08.2024 11:55 Відповісти
основне, що зебіленський не винен, оскільки його ОПа узурпувала Ваву.
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18.08.2024 14:32 Відповісти
ну і де ж "знищили"?
хіба що проїзд трохи вузькуватий - а так цілком здатний виконувати свої функції...
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18.08.2024 11:14 Відповісти
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18.08.2024 11:27 Відповісти
Тікати кацапи по ньому ще можуть.
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18.08.2024 11:28 Відповісти
А у кацапів танки на базі легкових автомобілів змонтовані? Зруйновано 2/3 мостового прольоту мосту з двостороннім рухом
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18.08.2024 14:05 Відповісти
та хотілося б щоб трохи надійніше було
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18.08.2024 21:52 Відповісти
Я тебе можу заспокоїть Кілька разів рибалив на Сеймі (на українській території) Десна тече відносно Дніпра набагато швидше А Сейм так само швидший ніж Десна Береги в основному круті Тому понтонні переправи наводить важкувато Так що наші зробили все щоб там не пройшла важка техніка та не вдарила нам у фланг Той міст може витримать тільки якогось "Жигуля" А це нашим не страшно
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18.08.2024 22:06 Відповісти
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18.08.2024 11:20 Відповісти
Саме те про що я й писав учора! Кацапня почала залякувать своїх тим що "хахли в плєн не бєрут"! ***********! Тепер отримають сильніший спротив!
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18.08.2024 14:07 Відповісти
Непереконливо. Проїхати все ще можна. Краще б зробили все я=як треба, а потім вже викладали "переможні" ролики.
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18.08.2024 11:24 Відповісти
непреконливо? ты бы поехал на своей тачке?) а если таких ломятся сотни и всем быстрее надо?))
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18.08.2024 11:32 Відповісти
Відповідь на твоє питання на отсанньому фото. Придивись уважно і ти побачиш сліди від колес, які йдуть якраз по шматку вцілілого моста, огинаючи дфрки. Отже вже хтось це зробив. А якщо один зробив, то й інші зроблять.
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18.08.2024 11:36 Відповісти
Легковуха проїде, а от щось більше, то вже під питанням
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18.08.2024 11:42 Відповісти
очевидно для тебя военная логистика - это на машинке проехать
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18.08.2024 11:50 Відповісти
Тим не менш. Піхота у два ряди пройде. Автівка проїде, віз з кіньми (хоч і смішно). Негусто, але ...
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18.08.2024 12:50 Відповісти
Ти ж сам запитав: ты бы поехал на своей тачке?)

І я тобі відповів, навівши приклад тих, хто проїхав на своей тачке
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18.08.2024 13:30 Відповісти
Від такого удару несучі кострукції мосту також зазнають деформацій і вже важка техніка не проїде але в чомусь ви праві .... вибивати потрібно весь міст на легковиках можна перевозити ********** і пальне...
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18.08.2024 11:51 Відповісти
Значить на Москву наступу не буде. Це такий ***** сигнал - успакойся, на Маскву нє ідьом, масти сажглі, слазь с чємодана.
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18.08.2024 11:31 Відповісти
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18.08.2024 11:42 Відповісти
На другому фото схоже що йому і верхній і нижній мост вибили.
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18.08.2024 13:19 Відповісти
Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила ще один міст

Чесно - не знищила, а сильно пошкодила.
Нагуя прибрехувати?
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18.08.2024 11:42 Відповісти
Накидають плит поперек отвора і їдь хоч танком. Треба доробляти
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18.08.2024 11:51 Відповісти
На "Калінє" перегрелся газовий баллон ....
Навєрное, аппаратура пєрвого поколєнія, ілі газ бил нєсвєжій....
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18.08.2024 13:23 Відповісти
 
 