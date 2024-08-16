Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила міст на Курському напрямку. ВIДЕО
Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку.
Відео із знищенням мосту опубліковано у телеграм-каналі ПС, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника", - повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
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+36 Gal
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+24 Maksim Perepelitca
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+21 Враг рода человеческого 666
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Якщо знищити ще 3 мости поряд то припиниться постачання російського угрупування військ в районі Тьоткіно біля українського кордону.
А тоді вже можна оточувати російське угруповання біля нашого кордону південніше річки Сейм в Курський області.
Це потенційних 700 кв. км Курської області біля нашого кордону, які можуть перейти під контроль України.
Якщо ви звернули увагу, на ньому було чотири вибоїни від ударів HIMARS.
Позавчора був удар двома ракетами по мосту. Тільки дві вибоїни.
Вчора знову вдарили двома ракетами HIMARS. Стало вже 4 вибоїни, але міст стояв.
Сьогодні вже використали керовану авіабомбу (скоріше JDAM). І нарешті завалили міст.
Тобто експериментально підтверджено, що міст краще руйнувати одною керованою авіабомбою, ніж витрачати ракеты НІМАRS, які меньше потужні ніж JDAM.
В останні 1-2 роки, москалі нищать нашу авіацію не в повітрі а на аеродромах
Так було біля Кривого Рогу, на аеродромі в Миргороді, зараз на аеродромі в Дніпрі.
Проблема в тому, що у нас розгільдяйство, відповідні служби не слідкують за спостережними дронами ворога і не збивають їх.
А ці дрони залітають на сотні км вглиб нашої території.
І як тільки бачать жирну ціль, то москалі відразу випускають Іскандер по цілі.
В даному випадку по нашому МІГу на аеродромі у Дніпрі.
Наш Міг-29 був знищений сьогодні на аеродромі в Дніпрі ударом Іскандера.
Москалі навіть відео виклали.
В повітрі москалі не нищать наші Мігі.
при скиді кабів літаки залітають в зону дії пво, це завжди гра зі смертю, і чим далі від ЛБЗ ціль, тим вище потрібно підійматись... Фізика.
https://t.me/Donbas_Operativnyi/86643?single
Він правильно написав. Що втратили.
А втратили, це не збили. а літак вразили на аеродромі.
Слава ЗСУ