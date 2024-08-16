Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила міст на Курському напрямку. ВIДЕО

Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку.

Відео із знищенням мосту опубліковано у телеграм-каналі ПС, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника", - повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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