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Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила міст на Курському напрямку. ВIДЕО

Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку.

Відео із знищенням мосту опубліковано у телеграм-каналі ПС, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника", - повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Також дивіться: Просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

міст (1231) Повітряні сили (2636) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+36
Як вони тішились тим сво в телевізорі. І як воно їм не подобається, коли вони його спостерігають з вікон своїх осель. А ми то все вже третій рік маємо... Вже надивились, тепер хай кацапи потішаться...
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16.08.2024 21:34
+24
..
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16.08.2024 21:33
+21
Кацапи на своїх пабліках скулять мама дарагая
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16.08.2024 21:35
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От,блін! Усю рибу роспугали!
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16.08.2024 21:30 Відповісти
А до чого тут риба?
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16.08.2024 21:32 Відповісти
Це на аеродромі під Дніпром. Кацапи відео показали.
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16.08.2024 21:52 Відповісти
гооооооооооооооооооооооооооооооооолллл
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16.08.2024 21:30 Відповісти
...звичайно, шо гол....але чого так волати, що шибки дрижать
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16.08.2024 21:33 Відповісти
Хотілося ббподивитися на е...до Путіна
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16.08.2024 21:31 Відповісти
один ввже позаглядав в його єпало і побачив там мир.
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16.08.2024 22:35 Відповісти
Таки є чим!!!!!! Авіаторам щира подяка!!!!
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16.08.2024 21:31 Відповісти
Нарешті фалькон?
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16.08.2024 21:31 Відповісти
Це не авіація!!!
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16.08.2024 21:33 Відповісти
звісно ні, це підводна лодка.
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16.08.2024 22:37 Відповісти
курск 2 в степях курска
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16.08.2024 22:49 Відповісти
..
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16.08.2024 21:33 Відповісти
Киев не за три дня............
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16.08.2024 21:33 Відповісти
Як вони тішились тим сво в телевізорі. І як воно їм не подобається, коли вони його спостерігають з вікон своїх осель. А ми то все вже третій рік маємо... Вже надивились, тепер хай кацапи потішаться...
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16.08.2024 21:34 Відповісти
Кацапи на своїх пабліках скулять мама дарагая
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16.08.2024 21:35 Відповісти
Шо там, розпереживались, ага?
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16.08.2024 21:40 Відповісти
Ой годі - влітку тікати не проблєма, не те, що я своїх у лютому через сумські яри висмикував до Котельви...там і Ниву залишив десь(спасибі їй, так і не знайшов потім)...12 км.пішки з дитиною по снігу - лісом..Нічого, головне - іти
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16.08.2024 21:45 Відповісти
Керченський міст треба нищити! Негайно!!
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16.08.2024 21:35 Відповісти
тільки що прилетіло туди.
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16.08.2024 22:01 Відповісти
Де?
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17.08.2024 08:25 Відповісти
Керч...переправа.
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17.08.2024 08:28 Відповісти
Отверстий) в мосту наделал HIMARS, авиация развалила окончательно.
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16.08.2024 21:35 Відповісти
по перфорації)
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16.08.2024 21:39 Відповісти
Оце смачно!
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16.08.2024 21:41 Відповісти
А шо це за міст? І чим ми нашкодили свсобакам? хто знає?
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16.08.2024 21:42 Відповісти
Теткино загрустило
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16.08.2024 21:47 Відповісти
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16.08.2024 21:52 Відповісти
кажуть - Глушково
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16.08.2024 21:53 Відповісти
Це міст через ріку Сейм в районі Глушковки Курськом області.
Якщо знищити ще 3 мости поряд то припиниться постачання російського угрупування військ в районі Тьоткіно біля українського кордону.
А тоді вже можна оточувати російське угруповання біля нашого кордону південніше річки Сейм в Курський області.
Це потенційних 700 кв. км Курської області біля нашого кордону, які можуть перейти під контроль України.
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16.08.2024 21:53 Відповісти
Там в Рильську є міст. Але гадається, що і з території правого берега річки Сейм і до кордону рашистські війська невдовзі відійдуть. Бо прикордонний виступ пітьми у територію України аж до Глухова потребує зрізання.
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16.08.2024 22:19 Відповісти
понтонні мости ...
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16.08.2024 23:17 Відповісти
Ясно. Бо ж ніякої прив"язки до географії немає.
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16.08.2024 22:16 Відповісти
Спеціально слідкував над хронологією знищення цього моста.
Якщо ви звернули увагу, на ньому було чотири вибоїни від ударів HIMARS.
Позавчора був удар двома ракетами по мосту. Тільки дві вибоїни.
Вчора знову вдарили двома ракетами HIMARS. Стало вже 4 вибоїни, але міст стояв.
Сьогодні вже використали керовану авіабомбу (скоріше JDAM). І нарешті завалили міст.
Тобто експериментально підтверджено, що міст краще руйнувати одною керованою авіабомбою, ніж витрачати ракеты НІМАRS, які меньше потужні ніж JDAM.
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16.08.2024 21:46 Відповісти
ну хз, можливо ті мости коштували нам міг 29 якого сьогодні збили, адже ті мости в 10 км від кордону, отже залітати потрібно було максимально далеко, тобто під удар пво
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16.08.2024 22:01 Відповісти
Аби льотчик приземлився над нашою територією.
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16.08.2024 22:07 Відповісти
Цей міг знищили на аеродромі в Дніпрі а не в повітрі. Льотчиків в ньому не було.
В останні 1-2 роки, москалі нищать нашу авіацію не в повітрі а на аеродромах
Так було біля Кривого Рогу, на аеродромі в Миргороді, зараз на аеродромі в Дніпрі.
Проблема в тому, що у нас розгільдяйство, відповідні служби не слідкують за спостережними дронами ворога і не збивають їх.
А ці дрони залітають на сотні км вглиб нашої території.
І як тільки бачать жирну ціль, то москалі відразу випускають Іскандер по цілі.
В даному випадку по нашому МІГу на аеродромі у Дніпрі.
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16.08.2024 22:15 Відповісти
чоловіче, тільки но подивився то відео, там знищений Су 24. На літаку чітко видно один "хвіст"
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16.08.2024 22:21 Відповісти
хоча так, то дійсно може бути міг чи су 27.
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16.08.2024 22:26 Відповісти
Нажаль ви не в курсі подій.
Наш Міг-29 був знищений сьогодні на аеродромі в Дніпрі ударом Іскандера.
Москалі навіть відео виклали.
В повітрі москалі не нищать наші Мігі.
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16.08.2024 22:08 Відповісти
не пишіть дурниць, тобто недавно командир ланки теж на землі загинув.
при скиді кабів літаки залітають в зону дії пво, це завжди гра зі смертю, і чим далі від ЛБЗ ціль, тим вище потрібно підійматись... Фізика.
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16.08.2024 22:13 Відповісти
Ось відео, наш український ТГ канал.

https://t.me/Donbas_Operativnyi/86643?single
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16.08.2024 22:20 Відповісти
взагалі схоже, що по макети бахнули.
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17.08.2024 07:11 Відповісти
п.с. кацапи недавно і миргороді щось вєбали, з відеофіксацією, але ніхто нічого не коментував.
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16.08.2024 22:15 Відповісти
до того ми втратили НІМАRS, а ще й пишуть і патріот
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17.08.2024 01:17 Відповісти
Міст коштував *хаймарса*.
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17.08.2024 08:28 Відповісти
Я так розумію, що болотні потвори - кацапи, стягнули майже всі свої ППО в Україну і наші літаки можуть бити по цілях "магучєй". Не такі вони сильні, як лякали весь світ. Обикновенні відсталі і жадібні, терористи-потвори.
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16.08.2024 21:49 Відповісти
А може саме там і був збитий сьогодні наш літак, ні не думав про таке ?
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16.08.2024 22:03 Відповісти
А звідки Вам відомо, що сьогодні там був збитий наш літак?
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16.08.2024 22:05 Відповісти
Юрій Ігнат у фб написав, чи думаєш я це зі стелі написав ?
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16.08.2024 22:09 Відповісти
Ігнат не писав, що збили наш літак.
Він правильно написав. Що втратили.
А втратили, це не збили. а літак вразили на аеродромі.
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16.08.2024 22:29 Відповісти
Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат, - Ігнат Джерело:
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16.08.2024 22:43 Відповісти
НІМАRS там знищили, через цей міст
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17.08.2024 01:18 Відповісти
ніякого HIMERS не знищили. не пишіть психопатологічних дурниць.
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17.08.2024 07:12 Відповісти
Скоро будемо мати ще два Курських райцентра
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16.08.2024 22:04 Відповісти
так тримати 👍
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16.08.2024 22:07 Відповісти
- Гєрасімав, гдє мост ?!!!
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16.08.2024 22:10 Відповісти
Секретные источники сообщают, шо уже понтонный наведен (но его проще будет разнести).
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16.08.2024 22:10 Відповісти
Слава ЗСУ! Маю надію, що скоро і з кримським таке случіЦЦА
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16.08.2024 22:19 Відповісти
ГАРНА РОБОТА
Слава ЗСУ
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16.08.2024 22:24 Відповісти
Міст кривий був - ЗСУ його трохи підрівняли.
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16.08.2024 22:56 Відповісти
Молодці! Ще й гарне відео вийшло. "ЗСУ продакшен" може непогано заробити на відосах.
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16.08.2024 23:11 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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17.08.2024 08:58 Відповісти
А кримський міст так і стоїть.
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17.08.2024 11:32 Відповісти
 
 