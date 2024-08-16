РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12603 посетителя онлайн
Новости Видео Война
21 710 71

Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила мост на Курском направлении. ВИДЕО

Авиация Воздушных Сил принимает активное участие в боевых действиях на Курском направлении.

Видео с уничтожением моста опубликовано в телеграм-канале ВС, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также - логистическим центрам и путям снабжения противника", - сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Смотрите также: Продвижение в Курской области РФ по некоторым направлениям составляет от 1 до 3 км, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

мост (1027) Воздушные силы (2296) Курск (1097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Як вони тішились тим сво в телевізорі. І як воно їм не подобається, коли вони його спостерігають з вікон своїх осель. А ми то все вже третій рік маємо... Вже надивились, тепер хай кацапи потішаться...
показать весь комментарий
16.08.2024 21:34
+24
..
показать весь комментарий
16.08.2024 21:33
+21
Кацапи на своїх пабліках скулять мама дарагая
показать весь комментарий
16.08.2024 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От,блін! Усю рибу роспугали!
показать весь комментарий
16.08.2024 21:30 Ответить
А до чого тут риба?
показать весь комментарий
16.08.2024 21:32 Ответить
Це на аеродромі під Дніпром. Кацапи відео показали.
показать весь комментарий
16.08.2024 21:52 Ответить
гооооооооооооооооооооооооооооооооолллл
показать весь комментарий
16.08.2024 21:30 Ответить
...звичайно, шо гол....але чого так волати, що шибки дрижать
показать весь комментарий
16.08.2024 21:33 Ответить
Хотілося ббподивитися на е...до Путіна
показать весь комментарий
16.08.2024 21:31 Ответить
один ввже позаглядав в його єпало і побачив там мир.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:35 Ответить
Таки є чим!!!!!! Авіаторам щира подяка!!!!
показать весь комментарий
16.08.2024 21:31 Ответить
Нарешті фалькон?
показать весь комментарий
16.08.2024 21:31 Ответить
Це не авіація!!!
показать весь комментарий
16.08.2024 21:33 Ответить
звісно ні, це підводна лодка.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:37 Ответить
курск 2 в степях курска
показать весь комментарий
16.08.2024 22:49 Ответить
..
показать весь комментарий
16.08.2024 21:33 Ответить
Киев не за три дня............
показать весь комментарий
16.08.2024 21:33 Ответить
Як вони тішились тим сво в телевізорі. І як воно їм не подобається, коли вони його спостерігають з вікон своїх осель. А ми то все вже третій рік маємо... Вже надивились, тепер хай кацапи потішаться...
показать весь комментарий
16.08.2024 21:34 Ответить
Кацапи на своїх пабліках скулять мама дарагая
показать весь комментарий
16.08.2024 21:35 Ответить
Шо там, розпереживались, ага?
показать весь комментарий
16.08.2024 21:40 Ответить
Ой годі - влітку тікати не проблєма, не те, що я своїх у лютому через сумські яри висмикував до Котельви...там і Ниву залишив десь(спасибі їй, так і не знайшов потім)...12 км.пішки з дитиною по снігу - лісом..Нічого, головне - іти
показать весь комментарий
16.08.2024 21:45 Ответить
Керченський міст треба нищити! Негайно!!
показать весь комментарий
16.08.2024 21:35 Ответить
тільки що прилетіло туди.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:01 Ответить
Де?
показать весь комментарий
17.08.2024 08:25 Ответить
Керч...переправа.
показать весь комментарий
17.08.2024 08:28 Ответить
Отверстий) в мосту наделал HIMARS, авиация развалила окончательно.
показать весь комментарий
16.08.2024 21:35 Ответить
по перфорації)
показать весь комментарий
16.08.2024 21:39 Ответить
Оце смачно!
показать весь комментарий
16.08.2024 21:41 Ответить
А шо це за міст? І чим ми нашкодили свсобакам? хто знає?
показать весь комментарий
16.08.2024 21:42 Ответить
Теткино загрустило
показать весь комментарий
16.08.2024 21:47 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2024 21:52 Ответить
кажуть - Глушково
показать весь комментарий
16.08.2024 21:53 Ответить
Це міст через ріку Сейм в районі Глушковки Курськом області.
Якщо знищити ще 3 мости поряд то припиниться постачання російського угрупування військ в районі Тьоткіно біля українського кордону.
А тоді вже можна оточувати російське угруповання біля нашого кордону південніше річки Сейм в Курський області.
Це потенційних 700 кв. км Курської області біля нашого кордону, які можуть перейти під контроль України.
показать весь комментарий
16.08.2024 21:53 Ответить
Там в Рильську є міст. Але гадається, що і з території правого берега річки Сейм і до кордону рашистські війська невдовзі відійдуть. Бо прикордонний виступ пітьми у територію України аж до Глухова потребує зрізання.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:19 Ответить
понтонні мости ...
показать весь комментарий
16.08.2024 23:17 Ответить
Ясно. Бо ж ніякої прив"язки до географії немає.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:16 Ответить
Спеціально слідкував над хронологією знищення цього моста.
Якщо ви звернули увагу, на ньому було чотири вибоїни від ударів HIMARS.
Позавчора був удар двома ракетами по мосту. Тільки дві вибоїни.
Вчора знову вдарили двома ракетами HIMARS. Стало вже 4 вибоїни, але міст стояв.
Сьогодні вже використали керовану авіабомбу (скоріше JDAM). І нарешті завалили міст.
Тобто експериментально підтверджено, що міст краще руйнувати одною керованою авіабомбою, ніж витрачати ракеты НІМАRS, які меньше потужні ніж JDAM.
показать весь комментарий
16.08.2024 21:46 Ответить
ну хз, можливо ті мости коштували нам міг 29 якого сьогодні збили, адже ті мости в 10 км від кордону, отже залітати потрібно було максимально далеко, тобто під удар пво
показать весь комментарий
16.08.2024 22:01 Ответить
Аби льотчик приземлився над нашою територією.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:07 Ответить
Цей міг знищили на аеродромі в Дніпрі а не в повітрі. Льотчиків в ньому не було.
В останні 1-2 роки, москалі нищать нашу авіацію не в повітрі а на аеродромах
Так було біля Кривого Рогу, на аеродромі в Миргороді, зараз на аеродромі в Дніпрі.
Проблема в тому, що у нас розгільдяйство, відповідні служби не слідкують за спостережними дронами ворога і не збивають їх.
А ці дрони залітають на сотні км вглиб нашої території.
І як тільки бачать жирну ціль, то москалі відразу випускають Іскандер по цілі.
В даному випадку по нашому МІГу на аеродромі у Дніпрі.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:15 Ответить
чоловіче, тільки но подивився то відео, там знищений Су 24. На літаку чітко видно один "хвіст"
показать весь комментарий
16.08.2024 22:21 Ответить
хоча так, то дійсно може бути міг чи су 27.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:26 Ответить
Нажаль ви не в курсі подій.
Наш Міг-29 був знищений сьогодні на аеродромі в Дніпрі ударом Іскандера.
Москалі навіть відео виклали.
В повітрі москалі не нищать наші Мігі.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:08 Ответить
не пишіть дурниць, тобто недавно командир ланки теж на землі загинув.
при скиді кабів літаки залітають в зону дії пво, це завжди гра зі смертю, і чим далі від ЛБЗ ціль, тим вище потрібно підійматись... Фізика.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:13 Ответить
Ось відео, наш український ТГ канал.

https://t.me/Donbas_Operativnyi/86643?single
показать весь комментарий
16.08.2024 22:20 Ответить
взагалі схоже, що по макети бахнули.
показать весь комментарий
17.08.2024 07:11 Ответить
п.с. кацапи недавно і миргороді щось вєбали, з відеофіксацією, але ніхто нічого не коментував.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:15 Ответить
до того ми втратили НІМАRS, а ще й пишуть і патріот
показать весь комментарий
17.08.2024 01:17 Ответить
Міст коштував *хаймарса*.
показать весь комментарий
17.08.2024 08:28 Ответить
Я так розумію, що болотні потвори - кацапи, стягнули майже всі свої ППО в Україну і наші літаки можуть бити по цілях "магучєй". Не такі вони сильні, як лякали весь світ. Обикновенні відсталі і жадібні, терористи-потвори.
показать весь комментарий
16.08.2024 21:49 Ответить
А може саме там і був збитий сьогодні наш літак, ні не думав про таке ?
показать весь комментарий
16.08.2024 22:03 Ответить
А звідки Вам відомо, що сьогодні там був збитий наш літак?
показать весь комментарий
16.08.2024 22:05 Ответить
Юрій Ігнат у фб написав, чи думаєш я це зі стелі написав ?
показать весь комментарий
16.08.2024 22:09 Ответить
Ігнат не писав, що збили наш літак.
Він правильно написав. Що втратили.
А втратили, це не збили. а літак вразили на аеродромі.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:29 Ответить
Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат, - Ігнат Джерело:
показать весь комментарий
16.08.2024 22:43 Ответить
НІМАRS там знищили, через цей міст
показать весь комментарий
17.08.2024 01:18 Ответить
ніякого HIMERS не знищили. не пишіть психопатологічних дурниць.
показать весь комментарий
17.08.2024 07:12 Ответить
Скоро будемо мати ще два Курських райцентра
показать весь комментарий
16.08.2024 22:04 Ответить
так тримати 👍
показать весь комментарий
16.08.2024 22:07 Ответить
- Гєрасімав, гдє мост ?!!!
показать весь комментарий
16.08.2024 22:10 Ответить
Секретные источники сообщают, шо уже понтонный наведен (но его проще будет разнести).
показать весь комментарий
16.08.2024 22:10 Ответить
Слава ЗСУ! Маю надію, що скоро і з кримським таке случіЦЦА
показать весь комментарий
16.08.2024 22:19 Ответить
ГАРНА РОБОТА
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
16.08.2024 22:24 Ответить
Міст кривий був - ЗСУ його трохи підрівняли.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:56 Ответить
Молодці! Ще й гарне відео вийшло. "ЗСУ продакшен" може непогано заробити на відосах.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:11 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
17.08.2024 08:58 Ответить
А кримський міст так і стоїть.
показать весь комментарий
17.08.2024 11:32 Ответить
 
 