Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила еще один мост в Курской области РФ. ВИДЕО

Украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Он обнародовал видео разрушения ударами авиации второго моста в Курской области РФ.

"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий. В который раз благодарю летчиков за профессионализм и результат", - отметил Олещук.

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По данным росСМИ, речь идет об уничтожении украинскими войсками моста через реку Сейм возле села Званное в Курской области.

Отмечается, что через этот мост шло снабжение российских частей на Курском направлении.

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