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Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила еще один мост в Курской области РФ. ВИДЕО

Украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Он обнародовал видео разрушения ударами авиации второго моста в Курской области РФ.

"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий. В который раз благодарю летчиков за профессионализм и результат", - отметил Олещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила мост на Курском направлении. ВИДЕО

По данным росСМИ, речь идет об уничтожении украинскими войсками моста через реку Сейм возле села Званное в Курской области.

Отмечается, что через этот мост шло снабжение российских частей на Курском направлении.

Українська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Українська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

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Автор: 

мост (1027) уничтожение (6923) Воздушные силы (2296) Курск (1097) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+24
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18.08.2024 11:20
+15
Я б не назвав оце "пап'є-маше" менш вшивим
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18.08.2024 11:17
+12
"Зорепадом летять мости " (с) Тарас Петриненко.
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18.08.2024 11:12
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вшивенький мостик не так просто розвалити
що вже казати про керченський
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18.08.2024 11:11 Ответить
Я б не назвав оце "пап'є-маше" менш вшивим
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18.08.2024 11:17 Ответить
нагадати чим його вразили?
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18.08.2024 11:40 Ответить
Це не відмінює того, що він "картонний". В тому місці фізично не можна будувати капітальну споруду, врховуючи на чому вона стоїть.
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18.08.2024 12:01 Ответить
І скільки часу вже стоїть ? І під ударами.
Не просто стоїть - експлуатується. Поменше ура-закиднів !
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18.08.2024 12:47 Ответить
Так, поки що стоїть. Поживемо - побачимо.
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18.08.2024 13:00 Ответить
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18.08.2024 12:48 Ответить
Хоч він і "вшивенький" - але мать його "під боком" (і отримать удар з флангу - та ще й у себе "за спиною")- "не фонтан"! А тепер кацапам треба буде наводить понтонну переправу Але ж вона наводиться не за п"ять хвилин" А небо зараз ясне І не тільки дрони будуть на контролі - але й супутники в космосі!
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18.08.2024 13:59 Ответить
"Зорепадом летять мости " (с) Тарас Петриненко.
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18.08.2024 11:12 Ответить
Бог любить трійцю
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18.08.2024 11:13 Ответить
Надо и последний мост положить . А с понтонными перправами в разы проще разбираться . Да и у переправ всегда толпа шарится. Самое оно с 777 накрывать.
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18.08.2024 11:13 Ответить
Таке казали..наскільки правда ..невідомо..Але є приклад з Антонівським мостом.
що рашисти повтікали з Тьоткіно/укріп район/...через річку, пантом навели.Тобто в оточенні не опинились.
по деяких данних там їх було від 1000 до 2500 .
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18.08.2024 11:26 Ответить
З Херсонщини їх випустили їхали майже тиждень вночі, і там їх було більше 10 тис та море техніки.... керівництво говорить що не били по колонах тому що серед військової техніки тікало мирне населення....
хоча то були сепари і колоборанти які приїхали на Херсонщину русифікувати та тероризувати а ніякі вони не цивільні

Потім те все угрупування окопалось на Запоріжжі
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18.08.2024 11:47 Ответить
так..от саме ВИПУСТИЛИ...А це була ідеальна пастка для рашистів..
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18.08.2024 11:55 Ответить
основне, що зебіленський не винен, оскільки його ОПа узурпувала Ваву.
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18.08.2024 14:32 Ответить
ну і де ж "знищили"?
хіба що проїзд трохи вузькуватий - а так цілком здатний виконувати свої функції...
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18.08.2024 11:14 Ответить
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18.08.2024 11:27 Ответить
Тікати кацапи по ньому ще можуть.
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18.08.2024 11:28 Ответить
А у кацапів танки на базі легкових автомобілів змонтовані? Зруйновано 2/3 мостового прольоту мосту з двостороннім рухом
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18.08.2024 14:05 Ответить
та хотілося б щоб трохи надійніше було
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18.08.2024 21:52 Ответить
Я тебе можу заспокоїть Кілька разів рибалив на Сеймі (на українській території) Десна тече відносно Дніпра набагато швидше А Сейм так само швидший ніж Десна Береги в основному круті Тому понтонні переправи наводить важкувато Так що наші зробили все щоб там не пройшла важка техніка та не вдарила нам у фланг Той міст може витримать тільки якогось "Жигуля" А це нашим не страшно
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18.08.2024 22:06 Ответить
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18.08.2024 11:20 Ответить
Саме те про що я й писав учора! Кацапня почала залякувать своїх тим що "хахли в плєн не бєрут"! ***********! Тепер отримають сильніший спротив!
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18.08.2024 14:07 Ответить
Непереконливо. Проїхати все ще можна. Краще б зробили все я=як треба, а потім вже викладали "переможні" ролики.
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18.08.2024 11:24 Ответить
непреконливо? ты бы поехал на своей тачке?) а если таких ломятся сотни и всем быстрее надо?))
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18.08.2024 11:32 Ответить
Відповідь на твоє питання на отсанньому фото. Придивись уважно і ти побачиш сліди від колес, які йдуть якраз по шматку вцілілого моста, огинаючи дфрки. Отже вже хтось це зробив. А якщо один зробив, то й інші зроблять.
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18.08.2024 11:36 Ответить
Легковуха проїде, а от щось більше, то вже під питанням
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18.08.2024 11:42 Ответить
очевидно для тебя военная логистика - это на машинке проехать
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18.08.2024 11:50 Ответить
Тим не менш. Піхота у два ряди пройде. Автівка проїде, віз з кіньми (хоч і смішно). Негусто, але ...
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18.08.2024 12:50 Ответить
Ти ж сам запитав: ты бы поехал на своей тачке?)

І я тобі відповів, навівши приклад тих, хто проїхав на своей тачке
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18.08.2024 13:30 Ответить
Від такого удару несучі кострукції мосту також зазнають деформацій і вже важка техніка не проїде але в чомусь ви праві .... вибивати потрібно весь міст на легковиках можна перевозити ********** і пальне...
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18.08.2024 11:51 Ответить
Значить на Москву наступу не буде. Це такий ***** сигнал - успакойся, на Маскву нє ідьом, масти сажглі, слазь с чємодана.
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18.08.2024 11:31 Ответить
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18.08.2024 11:42 Ответить
На другому фото схоже що йому і верхній і нижній мост вибили.
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18.08.2024 13:19 Ответить
Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила ще один міст

Чесно - не знищила, а сильно пошкодила.
Нагуя прибрехувати?
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18.08.2024 11:42 Ответить
Накидають плит поперек отвора і їдь хоч танком. Треба доробляти
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18.08.2024 11:51 Ответить
На "Калінє" перегрелся газовий баллон ....
Навєрное, аппаратура пєрвого поколєнія, ілі газ бил нєсвєжій....
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18.08.2024 13:23 Ответить
 
 