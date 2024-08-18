Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила еще один мост в Курской области РФ. ВИДЕО
Украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Он обнародовал видео разрушения ударами авиации второго моста в Курской области РФ.
"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий. В который раз благодарю летчиков за профессионализм и результат", - отметил Олещук.
По данным росСМИ, речь идет об уничтожении украинскими войсками моста через реку Сейм возле села Званное в Курской области.
Отмечается, что через этот мост шло снабжение российских частей на Курском направлении.
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що вже казати про керченський
Не просто стоїть - експлуатується. Поменше ура-закиднів !
що рашисти повтікали з Тьоткіно/укріп район/...через річку, пантом навели.Тобто в оточенні не опинились.
по деяких данних там їх було від 1000 до 2500 .
хоча то були сепари і колоборанти які приїхали на Херсонщину русифікувати та тероризувати а ніякі вони не цивільні
Потім те все угрупування окопалось на Запоріжжі
хіба що проїзд трохи вузькуватий - а так цілком здатний виконувати свої функції...
І я тобі відповів, навівши приклад тих, хто проїхав на своей тачке
Чесно - не знищила, а сильно пошкодила.
Нагуя прибрехувати?
Навєрное, аппаратура пєрвого поколєнія, ілі газ бил нєсвєжій....