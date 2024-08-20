Десантники показали затрофеенный новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в Курской области. ВИДЕО
4-я танковая дивизия ВС РФ, которая среди других подразделений противника должна была не допустить прорыв границы Курской области, потеряла новейший танк Т-90М "Прорыв" с мангалом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Гордость российского оборонпрома" была затрофеена украинскими воинами, как несколько дней назад и еще одна такая же машина, переименованная бойцами 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады на "Пирожок", - добавили в публикации.
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