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Десантники показали затрофеенный новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в Курской области. ВИДЕО

4-я танковая дивизия ВС РФ, которая среди других подразделений противника должна была не допустить прорыв границы Курской области, потеряла новейший танк Т-90М "Прорыв" с мангалом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Гордость российского оборонпрома" была затрофеена украинскими воинами, как несколько дней назад и еще одна такая же машина, переименованная бойцами 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады на "Пирожок", - добавили в публикации.

танк

Также смотрите: Наши бойцы вывели из строя танк, уничтожили броневик врага и атаковали позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Курск (1097)


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Топ комментарии
+15
- Вот, че вам сказать за танк Прорив. Он только виходит на позицию и...
- І все.Він наш
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20.08.2024 12:45
+13
Не, тот своим ходом ехал. Того просто угнали. ( не цыгане )
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20.08.2024 12:31
+7
Виповзала! На полігон Але в неї такі проблеми з ходовою та двигуном - що її тільки возить на трейлері
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20.08.2024 12:31
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Це ще один? Кілька днів назад вже трофеїли т-90.
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20.08.2024 12:09 Ответить
Не, тот своим ходом ехал. Того просто угнали. ( не цыгане )
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20.08.2024 12:31 Ответить
- Вот, че вам сказать за танк Прорив. Он только виходит на позицию и...
- І все.Він наш
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20.08.2024 12:45 Ответить
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20.08.2024 14:17 Ответить
Т-90 лучший танк в мірі . в. пупкін.
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20.08.2024 14:50 Ответить
потім цей пиріжок нагодує їх...
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20.08.2024 12:10 Ответить
"Нешановний Владіміре Владіміровичу! Пишуть тобі ненависні тобі "бандерівці" Ми зайнялися створенням музею російсько-української війни і тому збираємо колекцію підбитої нашими доблесними захисниками "анало-говнєтної" техніки Ми вже зібрали її багато Однак з усього "анало-говнєтного" у нас не вистачає двох "найжахливіших" - танків Т-14 "Армата" і літака Су-57 Пришли нам їх , будь ласка, щоб ми поповнили ними свою колекцію Якщо не своїм ходом - то хоч на трейлері Ми - так і буть - витратимо на них одну "Стугну" чи "Стрілу"...!"
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20.08.2024 12:15 Ответить
доречі, а ота Армата далі красной площаді кудись виповзала?
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20.08.2024 12:29 Ответить
Виповзала! На полігон Але в неї такі проблеми з ходовою та двигуном - що її тільки возить на трейлері
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20.08.2024 12:31 Ответить
Офіційно, вони зробили 2 танкові роти вже на арматах. Неофіційно - це штучна збірка. Немає серійного виробництва - не побудована інфраструктура виготовлення запчастин навіть дрібними партіями. Були вже новини, що виробництво повністю зупинене, бо ... корисні санкції не дають закупити необхідні запчастини, які ані засрашка, ані китайчатина з чалмоголовими - не випускають. Зовсім неофіційно - капець цій програмі до кінця війни.
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20.08.2024 15:00 Ответить
Су 57 щодня запускають ракети по Україні якщо що
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20.08.2024 17:45 Ответить
Та ну!!!
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20.08.2024 19:29 Ответить
Реально, вони на відміну від дерьмати вже майже рік виконують бойові завдання запускаючи ракети х 59 69
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20.08.2024 19:38 Ответить
О манй Гот!!!!! Почти 4 ТД СС рф....
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20.08.2024 13:34 Ответить
 
 