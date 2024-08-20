Раненый оккупант взорвал себя гранатой на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы ударных дронов РУБпАК "Феникс" на Краматорском направлении уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупантов ликвидированы и 2 ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных после полученных ранений решил самоликвидироваться. Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату.

Кроме того, были повреждены три гаубицы Д-30, по одной пушке МТ-12 "Рапира" и Д-20. Уничтожен многоцелевой тягач легкий бронированный МТ-ЛБ и легковой автомобиль российских войск.

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