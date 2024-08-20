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Раненый оккупант взорвал себя гранатой на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы ударных дронов РУБпАК "Феникс" на Краматорском направлении уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупантов ликвидированы и 2 ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных после полученных ранений решил самоликвидироваться. Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату.

Кроме того, были повреждены три гаубицы Д-30, по одной пушке МТ-12 "Рапира" и Д-20. Уничтожен многоцелевой тягач легкий бронированный МТ-ЛБ и легковой автомобиль российских войск.

Смотрите: Десантники показали затрофейный новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в Курской области. ВИДЕО

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армия РФ (19224) Госпогранслужба (6431) самоубийство (1000)


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Уже появилось краматорское направление:?
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20.08.2024 15:10 Ответить
отэта ради этава стоило ити в чужую страну убивать там людей?!! не мог дома в кацапетовке себя жизни лишить?! а вабще оно канешна бальшая радость и щястье сдохнуть за *****. давайте истчо! и побольше!
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20.08.2024 15:25 Ответить
А навіщо картинку "заблюрили"? Позбавили людей задоволення - бачить як кацапські кишки розлітаються!
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21.08.2024 04:07 Ответить
 
 