Раненый оккупант взорвал себя гранатой на Краматорском направлении. ВИДЕО
Бойцы ударных дронов РУБпАК "Феникс" на Краматорском направлении уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупантов ликвидированы и 2 ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных после полученных ранений решил самоликвидироваться. Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату.
Кроме того, были повреждены три гаубицы Д-30, по одной пушке МТ-12 "Рапира" и Д-20. Уничтожен многоцелевой тягач легкий бронированный МТ-ЛБ и легковой автомобиль российских войск.
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Wlad West
показать весь комментарий20.08.2024 15:10 Ответить Мне нравится 1
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Pavlo Z
показать весь комментарий20.08.2024 15:25 Ответить Мне нравится 4
Яр Холодний
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