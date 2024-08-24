Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине российский солдат покончил жизнь самоубийством - оккупант застрелился на поле боя, направив дуло автомата в роту. Это сняли воины подразделения ГУР МО "KRAKEN".

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик жмет на спусковой крючок автомата опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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