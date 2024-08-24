Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине российский солдат покончил жизнь самоубийством - оккупант застрелился на поле боя, направив дуло автомата в роту. Это сняли воины подразделения ГУР МО "KRAKEN".
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик жмет на спусковой крючок автомата опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Никто без пули не останьтесь
Судьба всей жизни такова
И для того есть голова....
💯 млн таких пострілів і руzкій вапрос буде закрито.
НАЗАВЖДИ.
в раздумьях *****
Позбавив наших фронтових медиків зайвого витрачання сил на непотріб... Так треба було йому вчинити ще в своїй військовій частині...
ну а далі вже треба вибирати : або "хай щастить" або "нєх#й шастать"