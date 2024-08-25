На півдні за добу ЗСУ знищили 1 ЗРК "Тор", 1 РСЗВ "Град", 3 вогневі позиції і 64 окупанти

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 64 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.

Також ворог втратив 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 зенітний ракетний комплекс "Тор"

1 телекомунікаційний комплекс "Азарт"

1 реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град"

7 артилерійських систем

23 одиниці автобронетехніки

4 розвідувальні БпЛА

2 човни

1 комплекс відеоспостереження

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Уражено:

3 польові пункти боєпостачання, 2 місця зберігання ПММ, 1 спостережний пункт, 17 бліндажів, 3 вогневі позиції та 1 станція супутникового зв’язку "Starlink".

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 607 680 російських загарбників.