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На півдні за добу ЗСУ знищили 1 ЗРК "Тор", 1 РСЗВ "Град", 3 вогневі позиції і 64 окупанти

тор знищення

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 64 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.

Також ворог втратив 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 зенітний ракетний комплекс "Тор"
  • 1 телекомунікаційний комплекс "Азарт"
  •  1 реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град"
  • 7 артилерійських систем
  •  23 одиниці автобронетехніки
  • 4 розвідувальні БпЛА
  • 2 човни
  • 1 комплекс відеоспостереження

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Уражено:

3 польові пункти боєпостачання, 2 місця зберігання ПММ, 1 спостережний пункт, 17 бліндажів, 3 вогневі позиції та 1 станція супутникового зв’язку "Starlink".

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 607 680 російських загарбників.

Автор: 

ліквідація (3874) бойові дії (3705) Сили оборони півдня (322)


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Опять смылись на концерт к Кобзону. А кто картоху копать будет? кто огород будет перекапывать? Нужники вычерпывать кто? Цены для вдов на эти услуги повышаются каждый день
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25.08.2024 12:13 Відповісти
 
 