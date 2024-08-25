На півдні за добу ЗСУ знищили 1 ЗРК "Тор", 1 РСЗВ "Град", 3 вогневі позиції і 64 окупанти
Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 64 окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.
Також ворог втратив 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 зенітний ракетний комплекс "Тор"
- 1 телекомунікаційний комплекс "Азарт"
- 1 реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град"
- 7 артилерійських систем
- 23 одиниці автобронетехніки
- 4 розвідувальні БпЛА
- 2 човни
- 1 комплекс відеоспостереження
Уражено:
3 польові пункти боєпостачання, 2 місця зберігання ПММ, 1 спостережний пункт, 17 бліндажів, 3 вогневі позиції та 1 станція супутникового зв’язку "Starlink".
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 607 680 російських загарбників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alex hamari
показати весь коментар25.08.2024 12:13 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль