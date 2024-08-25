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Упродовж тижня спецпризначенці СБУ знищили 14 танків, 25 артсистем, 3 РСЗВ та 241 окупанта. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ активно нищили ворожу техніку й окупантів протягом минулого тижня. 

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни СБУ до Дня Незалежності влаштували "святкові феєрверки" окупантам", - повідомили в СБУ.

Лише за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

  • 14 танків
  • 14 ББМ
  • 25 артсистем та 3 РСЗВ
  • 1 систему ППО та 3 системи радіоелектронної боротьби
  • 214 одиниць автотранспорту
  • 23 БпЛА та 20 антен зв’язку
  • 181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію
  • 3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами

А також було знищено 241 окупанта.

Також читайте: На півдні за добу ЗСУ знищили 1 ЗРК "Тор", 1 РСЗВ "Град", 3 вогневі позиції і 64 окупанти

Також спецпризначенці СБУ звернулися до охочих долучитися до них:  "Хочеш виборювати нашу Перемогу разом з нами? Приєднуйся до команди ЦСО "А" СБУ та заповнюй анкету за посиланням: bit.ly/43UpYug

Автор: 

ліквідація (3918) СБУ (12812) знищення (7227)


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Гарна робота. Більше дронів - більше дохлих свинособак
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25.08.2024 14:11 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Україна переможе, окупантів з московії
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25.08.2024 14:17 Відповісти
Якби дійсно були б такі втрати у орків то війна б вже давно закінчилася.
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25.08.2024 14:24 Відповісти
Росіянин, бажаеш на собі перевірити ?
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25.08.2024 14:33 Відповісти
краще би вони зайнялися свом прямим призначенням. ОП кишіть руснею
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25.08.2024 15:21 Відповісти
Може хватить того триндажа від СБУ!!! Піхота на всіх напрямках мабуть стілки не знищила, як ці тіктокери
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25.08.2024 15:30 Відповісти
Я тільки за, бажаю вдачі, але ці новини більше схожі на піар...
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25.08.2024 16:54 Відповісти
Від нас не з'їбешся .
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25.08.2024 21:17 Відповісти
 
 