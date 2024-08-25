Упродовж тижня спецпризначенці СБУ знищили 14 танків, 25 артсистем, 3 РСЗВ та 241 окупанта. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ активно нищили ворожу техніку й окупантів протягом минулого тижня.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни СБУ до Дня Незалежності влаштували "святкові феєрверки" окупантам", - повідомили в СБУ.

Лише за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

14 танків

14 ББМ

25 артсистем та 3 РСЗВ

1 систему ППО та 3 системи радіоелектронної боротьби

214 одиниць автотранспорту

23 БпЛА та 20 антен зв’язку

181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію

3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами

А також було знищено 241 окупанта.

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Також спецпризначенці СБУ звернулися до охочих долучитися до них: "Хочеш виборювати нашу Перемогу разом з нами? Приєднуйся до команди ЦСО "А" СБУ та заповнюй анкету за посиланням: bit.ly/43UpYug