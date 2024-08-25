За тиждень Сили оборони ліквідували 8330 окупантів та знищили 1473 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Упродовж тижня із 18 по 25 серпня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8330 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

39 танків;

151 бойова броньована машина;

340 артилерійських систем;

10 РСЗВ;

13 установок ППО;

483 одиниці автотехніки;

82 одиниці спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники знищили 12 ракет та 343 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 607 680 російських загарбників.