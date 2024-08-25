УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13158 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
696 4

За тиждень Сили оборони ліквідували 8330 окупантів та знищили 1473 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення росіян на Харківському напрямку

Упродовж тижня із 18 по 25 серпня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8330 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

  • 39 танків;
  • 151 бойова броньована машина;
  • 340 артилерійських систем;
  • 10 РСЗВ;
  • 13 установок ППО;
  • 483 одиниці автотехніки;
  • 82 одиниці спецтехніки.

Також дивіться: Упродовж тижня спецпризначенці СБУ знищили 14 танків, 25 артсистем, 3 РСЗВ та 241 окупанта. ВIДЕО

Втрати армії РФ

Окрім цього, українські захисники знищили 12 ракет та 343 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 607 680 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) знищення (7149) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А почему всем лили срань в уши, что при путине шахты на Донбассе будут работать?

... в Донецке прекратила добычу последняя угольная шахта.

На это https://t.me/kazansky2017/13142?single обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
показати весь коментар
25.08.2024 17:18 Відповісти
и шахтеры почему-то не бастуют. А нам говорили, что если закрыть убыточные шахты, шахтеры будут бастовать.
показати весь коментар
25.08.2024 17:23 Відповісти
Шахтьорав по посадках собаки додають...
показати весь коментар
25.08.2024 17:26 Відповісти
 
 