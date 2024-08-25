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Новости Война
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С начала суток произошло 68 боестолкновений. В Курской области россияне бомбят КАБами свои же территории, - Генштаб ВСУ

Зведерння Генштабу 25 серпня

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 68 боевых столкновений.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня в приграничных районах на севере Украины от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Стариково, Уланово, Бачевск, Ходино, Фотовиж, Голубовка, Славгород, Порозок и Поповка. К тому же оккупанты нанесли бомбардировки, сбросив почти три десятка КАБов в районы населенных пунктов Свесса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок и Ястребино.

По территории Курской области РФ россияне продолжают бить из танков, ствольной артиллерии и минометов, а также бомбардируют районы своих же населенных пунктов КАБами.

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Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три вражеские атаки вблизи Липцев и Волчанска, где сейчас еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг проводил семь атак в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении начинались 13 боев. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Пролетарского, Першотравневого, Новосадового, Торского и Невского. Возле последнего враг был наиболее активным - провел пять атак, боевые действия продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники остановили пять вражеских штурмов у Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Спорного, Часова Яра и Андреевки. Всего произошло шесть боестолкновений, одно из которых до сих пор продолжается. По Григорьевке и Часову Яру оккупанты трижды били НАРами, выпустив около двух десятков этих авиаракет.

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На Торецком направлении захватчики атаковали четыре раза, возле Торецка и Нелиповки. Все штурмы отражены.

На Покровском направлении россияне совершили 17 штурмовых действий в районах семи различных населенных пунктов. 11 из этих атак проходили возле Калинового и Новогродовки. Где, к тому же, враг задействовал для ударов вертолеты Ка-52. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и в целом отразили 13 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник бросал КАБы по районам Александрополя и Галициновки.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении противник трижды штурмовал наши позиции возле Водяного. Получил жесткий отпор. Дважды бил НАРами по Угледару.

Ситуация на юге

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Жеребянок и Токаревки. Штурмов не проводили.

Автор: 

Генштаб ВС (6202) боевые действия (3950) Курск (1077)


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25.08.2024 17:24 Ответить
мем "Бомбить Курск" матеріалізувався
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25.08.2024 17:31 Ответить
"Бей сваих - штоб чужие баялись!"
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25.08.2024 17:45 Ответить
Нуачо? Адіннарот жи ж!
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25.08.2024 17:35 Ответить
"У неділю, 25 серпня, у Росії заявили, що у Воронезькій області досі горить склад *********** після атаки безпілотників. Місцева влада евакуювала 600 місцевих жителів

Про це повідомляє російський Telegram-канал «ЧТД».

Згідно з повідомленням, після атаки безпілотників у Воронезькій області сталася «детонація вибухонебезпечних об'єктів» на складі ***********, унаслідок чого розгорілася сильна пожежа.

«Вибухи не припинялися кілька годин, сапери продовжують роботу, в'їзд у небезпечну зону залишається під забороною. У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації», - пише ЧТД.

За інформацією місцевого Telegram-каналу «Типичный Воронеж», активна фаза детонації вибухонебезпечних об'єктів припинилася лише вранці.

«На місці події вже почали працювати групи розмінування. Після них на найближчу територію зможуть увійти представники інших служб і відомств, зокрема, комісії з оцінки завданих збитків цивільним будівлям», - йдеться у повідомленні".

Добре впали "уламки" І трава хороша виявилася - "забориста"!
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25.08.2024 17:42 Ответить
та ще тыльки розгорається нафтобаза яка вже тиждень гріє орків попереду саме цікаве після дизпалива ,,починають горіти баки з бензином і керосином веселий тиждень на московії, аеродроми, нафтобази, склади ***********........
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25.08.2024 20:03 Ответить
Що там не черзі? Де ще не повикошували?
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25.08.2024 18:34 Ответить
 
 