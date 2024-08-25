С начала суток произошло 68 боестолкновений. В Курской области россияне бомбят КАБами свои же территории, - Генштаб ВСУ

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 68 боевых столкновений.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня в приграничных районах на севере Украины от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Стариково, Уланово, Бачевск, Ходино, Фотовиж, Голубовка, Славгород, Порозок и Поповка. К тому же оккупанты нанесли бомбардировки, сбросив почти три десятка КАБов в районы населенных пунктов Свесса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок и Ястребино.

По территории Курской области РФ россияне продолжают бить из танков, ствольной артиллерии и минометов, а также бомбардируют районы своих же населенных пунктов КАБами.

Смотрите также: Ракетный удар по Сумам 24 августа: один человек погиб, восемь ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три вражеские атаки вблизи Липцев и Волчанска, где сейчас еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг проводил семь атак в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении начинались 13 боев. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Пролетарского, Першотравневого, Новосадового, Торского и Невского. Возле последнего враг был наиболее активным - провел пять атак, боевые действия продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники остановили пять вражеских штурмов у Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Спорного, Часова Яра и Андреевки. Всего произошло шесть боестолкновений, одно из которых до сих пор продолжается. По Григорьевке и Часову Яру оккупанты трижды били НАРами, выпустив около двух десятков этих авиаракет.

Читайте также: Российские захватчики продвинулись вблизи Торецка и Покровска. ВСУ, вероятно, имели успех на линии Сватово-Кременная, - ISW

На Торецком направлении захватчики атаковали четыре раза, возле Торецка и Нелиповки. Все штурмы отражены.

На Покровском направлении россияне совершили 17 штурмовых действий в районах семи различных населенных пунктов. 11 из этих атак проходили возле Калинового и Новогродовки. Где, к тому же, враг задействовал для ударов вертолеты Ка-52. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и в целом отразили 13 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник бросал КАБы по районам Александрополя и Галициновки.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении противник трижды штурмовал наши позиции возле Водяного. Получил жесткий отпор. Дважды бил НАРами по Угледару.

Ситуация на юге

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Жеребянок и Токаревки. Штурмов не проводили.