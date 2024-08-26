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Враг продвинулся около 6 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвинулись возле 5 населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики ресурса DeepState.

Карта

"Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Зализном", - говорится в сообщении.

Также читайте: С начала суток произошло 68 боестолкновений. В Курской области россияне бомбят КАБами свои же территории, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Донецкая область (9535) боевые действия (3956)


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Топ комментарии
+19
Це що таке
Найвеличніший здає території
По марафету про втрати територій не говорять, там лише перемоги на Курщині.
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26.08.2024 07:26
+15
Нам некогда, мы с партнерами мирный план продумываем.
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26.08.2024 07:22
+12
У Курській області РФ українські військові просунулися на від одного до трьох кілометрів, а також взяли під контроль ще два населені пункти Джерело:

Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", Джерело:

Відчуйте різницю

Допоки ЗСУ дійде до курська - раша захопить всю Донецьку область.
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26.08.2024 07:47
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Правила форума Совет форумчан
Нам некогда, мы с партнерами мирный план продумываем.
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26.08.2024 07:22 Ответить
В Донецькій області москвобидло просувається довгими язиками, які зручно підрізати з флангів і знищити. Це речі очевидні, вони вивчалися в військових академіях. Чому генерал-фельдмаршал Сирський цього не робить? Це питання повинно цікавити в першу чергу СБУ. Якщо "зелений хлопчик в рожевих штанцях" домовився про здачу Донбасу Пуйлу, то тим більше це повинні знати в СБУ,
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26.08.2024 19:28 Ответить
Що ж ви, суки, робите?
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26.08.2024 07:23 Ответить
Це що таке
Найвеличніший здає території
По марафету про втрати територій не говорять, там лише перемоги на Курщині.
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26.08.2024 07:26 Ответить
В вдміністрації Байдена йього вже назвали аферистом та чекають чим це все закінчеться - https://ua.korrespondent.net/world/4711498-u-baidena-ochikuuit-na-rezultaty-avantuiry-v-kurskii-oblasti-WSJ
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26.08.2024 07:30 Ответить
Навіщо ви це пишите? Прочитайте оригінал. Нема там слова авантюра, від слова зовсім
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26.08.2024 07:34 Ответить
Є. 😊 Adventure. У розумінні "пригода Зєлєнского". Власне пригода і авантюра - одне і те ж. І поки що похід у Курську область справді схожий на пригоду. Кацапи не моргнули і війська з Покровського напрямку не зняли. Якщо ЗСУ не просунуться далі, до Курчатовп, Льгова, то ця "пригода" буде на власну жопу.
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26.08.2024 07:49 Ответить
Саме так. Навіть більше того - рашисти збільшили резерви на Запоріжжі(((
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26.08.2024 07:52 Ответить
смысл цели этой операция ? ******** как больше людей и ткхники ? что бы на фронт не попала ? пздц. будет шанс уехать с Украины, когда русня перейдет в Днепропетровскую область и люди будут штурмовать границы, то никто уже не сможет этоостановить.
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26.08.2024 15:05 Ответить
Захопили шматок Курської області. Тепер для України- це чемодан без ручки: і нести важко, і викинути жаль.
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26.08.2024 19:31 Ответить
Кожен день - ні дня не можуть встояти
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26.08.2024 07:30 Ответить
У Курській області РФ українські військові просунулися на від одного до трьох кілометрів, а також взяли під контроль ще два населені пункти Джерело:

Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", Джерело:

Відчуйте різницю

Допоки ЗСУ дійде до курська - раша захопить всю Донецьку область.
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26.08.2024 07:47 Ответить
У ЗСУ немає цілі окуповувати Курськ і велику територію рАсеї.
Основна мета цієї операції показати, що путін слабкий і не може захистити своє населення, що путін це агресор який займається захопленням чужих територій і на свій нарід йому похер.
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26.08.2024 09:36 Ответить
А Братчук останній міст знищив через Сейм. Вже вдруге.
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26.08.2024 07:55 Ответить
Погані новини.
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26.08.2024 08:09 Ответить
Якщо орки вирішили потримати "досвідчені і підготовлені" резерви ЗСУ на Курщині, то Зеленський переграв сам себе.
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26.08.2024 08:19 Ответить
Він як шоумен перевершив сам себе: вся країна, всі зєлєбобіки 73%, забули про Донеччину. Всі живуть селом мохнатка, Суджа і *******.

Прям унікальний випадок в світовій історії: здаються землі, знищуються найкращі бійці, палиться західна техніка, а люди кажуть "дякую за суджу".
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26.08.2024 12:59 Ответить
я тоже в **** от таких людей, а скоро Днепровская область, вот тогда увидим как они будут кричать Суджа с нами.
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26.08.2024 14:41 Ответить
в русни там мясо а "досвідчені і підготовлені" только ФСБ и ГУр остались у русни.
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26.08.2024 14:50 Ответить
Nu iesli stranoi pravit showmen , to i vaina prevrashcaietsa v balshoi kravavi show , nazhal drugova nedano !
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26.08.2024 08:46 Ответить
Вове Криворожскому и его Пророку Ермаку - огромный ЛАЙК!

Операция "ЗадRочить плешивого медведя Курском" удалась на
славу!

Если в начале года Путло ещё варнякало о возможности остановить войну по линии фронта, то теперь ОНО заявляет, что никаких переговоров с ЭТИМ не будет ни о чем и война будет продолжаться, пока в Киеве не сменится ЗЕвласть ... что Вове Криворожскому и надо было, ибо единственной причиной занимать на 6-м году кресло Президента является наличие войны .

А Донбасс и остальные прифронтовых территории ... они Вовану нужны только для поддержания состояния войны и Путловской истерики .
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26.08.2024 09:03 Ответить
после Донецка он пойдет на Днепр и ЗАпорожье, и так до западной части Украины. только полный дебил верит в операцию с Курском. чмо зелене свалит с Украины при любом раскладе. операция с Курком сдача Донбасса. операция в Курске трата людей и техники, если бы США начали операцию буря в путсыне как ЗСУ в Курске, то США уже отхватила по 10 раз. Зеленский еврей и малорос. Сырский кацап и враг Украины. короче пздц Украине с такими гныдами.
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26.08.2024 14:46 Ответить
Доки пахан "зеленого хлопчика в рожевих штанцях", а також його регента д'Єрьмака Бєня Бородач сидить в Лук'янівському "Хілтоні" і охороняється від довгих рук ЦРУ і ФБР за рахунок українського народу, війна неодмінно буде продовжуватися, бо цьому шоблу за всяку ціну треба залишатиися при владі.
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26.08.2024 19:38 Ответить
тупости зеленского нету края.
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26.08.2024 14:53 Ответить
Пистец, де арта, де касети?!🤬
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26.08.2024 21:33 Ответить
 
 