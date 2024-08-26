Враг продвинулся около 6 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвинулись возле 5 населенных пунктов Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики ресурса DeepState.
"Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Зализном", - говорится в сообщении.
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+19 Ksenia VB
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Найвеличніший здає території
По марафету про втрати територій не говорять, там лише перемоги на Курщині.
Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", Джерело:
Відчуйте різницю
Допоки ЗСУ дійде до курська - раша захопить всю Донецьку область.
Основна мета цієї операції показати, що путін слабкий і не може захистити своє населення, що путін це агресор який займається захопленням чужих територій і на свій нарід йому похер.
Прям унікальний випадок в світовій історії: здаються землі, знищуються найкращі бійці, палиться західна техніка, а люди кажуть "дякую за суджу".
Операция "ЗадRочить плешивого медведя Курском" удалась на
славу!
Если в начале года Путло ещё варнякало о возможности остановить войну по линии фронта, то теперь ОНО заявляет, что никаких переговоров с ЭТИМ не будет ни о чем и война будет продолжаться, пока в Киеве не сменится ЗЕвласть ... что Вове Криворожскому и надо было, ибо единственной причиной занимать на 6-м году кресло Президента является наличие войны .
А Донбасс и остальные прифронтовых территории ... они Вовану нужны только для поддержания состояния войны и Путловской истерики .