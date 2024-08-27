Рашисти втретє за тиждень прицільно обстріляли евакуаційну групу "ФЕНІКС"

Російські загарбники атакували евакуаційну групу у Покровському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.

"Евакуаційна група потрапила під удар ворожого FPV-дрона, коли прямувала до місця евакуації у місті Українськ Покровського району. Пошкоджено броньований автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі, не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зону примусової евакуації дітей розширили на Донеччині