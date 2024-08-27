Рашисти втретє за тиждень прицільно обстріляли евакуаційну групу "ФЕНІКС"
Російські загарбники атакували евакуаційну групу у Покровському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.
"Евакуаційна група потрапила під удар ворожого FPV-дрона, коли прямувала до місця евакуації у місті Українськ Покровського району. Пошкоджено броньований автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі, не постраждали.
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Виталий Танчик #518988
показати весь коментар27.08.2024 12:19 Відповісти Мені подобається 1
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