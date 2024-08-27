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Рашисти втретє за тиждень прицільно обстріляли евакуаційну групу "ФЕНІКС"

фенікс

Російські загарбники атакували евакуаційну групу у Покровському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.

"Евакуаційна група потрапила під удар ворожого FPV-дрона, коли прямувала до місця евакуації у місті Українськ Покровського району. Пошкоджено броньований автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі, не постраждали.

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Автор: 

евакуація (2307) Донецька область (8368) ДСНС (5093)


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Висновок - хтось наводить саме на цю групу, тож варто шукати цю паскуду серед тих хто має інформацію про плани евакуації, час, маршрут й т.п.!!!
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27.08.2024 12:19 Відповісти
 
 