Російські безпілотники атакували Херсон: дві особи поранено, чоловік - у важкому стані

Російські війська продовжують атакувати Херсон із безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, у Дніпровському районі Херсону внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

Також під удар російського дрона потрапила 65-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.

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Потерпілі нині перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.