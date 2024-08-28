Російські безпілотники атакували Херсон: дві особи поранено, чоловік - у важкому стані
Російські війська продовжують атакувати Херсон із безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, у Дніпровському районі Херсону внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.
Також під удар російського дрона потрапила 65-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.
Потерпілі нині перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.
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