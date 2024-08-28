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Російські безпілотники атакували Херсон: дві особи поранено, чоловік - у важкому стані

Окупанти обстріляли Херсон

Російські війська продовжують атакувати Херсон із безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, у Дніпровському районі Херсону внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

Також під удар російського дрона потрапила 65-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.

Також читайте: 7 людей постраждали внаслідок обстрілів Херсону та околиць міста, зокрема 3 медиків, які їхали на допомогу пораненим

Потерпілі нині перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Автор: 

обстріл (28303) Херсон (3338)


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