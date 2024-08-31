В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, в области работала ПВО

Российские захватчики с вечера 30 августа атаковали Украину беспилотниками. В столице за ночь трижды раздавался сигнал воздушной тревоги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ГВА.

В 00.15 в КГВА сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения

Позже начальник КГВА Сергей Попко отметил, что для столицы существует угроза ударных БпЛА. В области, на подступах к Киеву работает ПВО.

В Киеве объявляли воздушную тревогу в 00:14, 00:45, 2:37.

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