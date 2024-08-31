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Новости
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В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, в области работала ПВО

оболонь,київ

Российские захватчики с вечера 30 августа атаковали Украину беспилотниками. В столице за ночь трижды раздавался сигнал воздушной тревоги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ГВА.

В 00.15 в КГВА сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения

Позже начальник КГВА Сергей Попко отметил, что для столицы существует угроза ударных БпЛА. В области, на подступах к Киеву работает ПВО.

В Киеве объявляли воздушную тревогу в 00:14, 00:45, 2:37.

Также читайте: Около 15 "шахедов" сбиты на подступах к Киеву

Автор: 

беспилотник (3567) Киев (25499) Воздушные атаки на Киев (698)


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Скільки F-16 завалили?
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31.08.2024 07:42 Ответить
На Сумщині тричі вимикали на 5-10 хвилин, відчуйте різницю
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31.08.2024 08:09 Ответить
а это то тут причем
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31.08.2024 08:23 Ответить
в Києві насрать на те що робиться на Сумщині
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31.08.2024 09:33 Ответить
 
 