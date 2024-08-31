В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, в области работала ПВО
Российские захватчики с вечера 30 августа атаковали Украину беспилотниками. В столице за ночь трижды раздавался сигнал воздушной тревоги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ГВА.
В 00.15 в КГВА сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения
Позже начальник КГВА Сергей Попко отметил, что для столицы существует угроза ударных БпЛА. В области, на подступах к Киеву работает ПВО.
В Киеве объявляли воздушную тревогу в 00:14, 00:45, 2:37.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий31.08.2024 07:42 Ответить Мне нравится 1
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий31.08.2024 08:09 Ответить Мне нравится 1
чиж #593711
показать весь комментарий31.08.2024 08:23 Ответить Мне нравится 1
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий31.08.2024 09:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль