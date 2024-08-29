На Киевщине работала ПВО: Есть сбитые цели, обломками поврежден дом
Российские захватчики снова атаковали Киевскую область. В области работали силы ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Есть сбитые цели. По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - отметили в ОВА.
В трех районах области падение обломков вызвало пожары травяного настила. Также есть информация об одном поврежденном частном доме. В нем выбиты окна.
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Виталий #548501
показать весь комментарий29.08.2024 09:26 Ответить Мне нравится 1
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