На Киевщине работала ПВО: Есть сбитые цели, обломками поврежден дом

Российские захватчики снова атаковали Киевскую область. В области работали силы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Есть сбитые цели. По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - отметили в ОВА.

В трех районах области падение обломков вызвало пожары травяного настила. Также есть информация об одном поврежденном частном доме. В нем выбиты окна.

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